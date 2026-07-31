Uue muusika reede: Ariana Grande, Cardi B, Meisterjaan, Avemaria

Juuli viimaseks päevaks on uue albumiga väljas Ariana Grande ning uute kogumikega ähvardavad nii mõnedki teised suurnimed. Kodumaalt pakuvad südasuvist kütet teiste seas Supervaikne, Avemaria ning Meisterjaan.

Onyx, Lill Till, Pluuto ja Trapm – "Drank"

Onyx, Lil Till, Pluuto ja Trapm on välja andnud ühise loo "Drank", mis kogus esimese nelja päevaga üle 10 000 kuulamise. Onyx on Eesti produtsent ja artist, kes on muusikat loonud juba 15 aastat. Ta on näiteks ka Reketi hiti "Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi" produtsent ning teinud koostööd selliste artistidega nagu Nublu, Arop, Yasmin, Kirot ja paljud teised. 2025. aastal andis ONYX produtsendina välja oma esimese EP "Tuhmunud".

Supervaikne – "Kerge kantri"

Ansambel supervaikne on tagasi suvise küttelooga "Kerge kantri". Pealkirjale vaatamata pole tegu sugugi kantrilooga. Muusikavideo jäädvustab ühe õige Eesti suve: bändilaagrit maal, grillimist, saunaskäike, rannamõnusid ja prooviruumis higistamist.

"Kuigi bändi nimi on supervaikne ja loo nimi "Kerge kantri", siis ei tasu kumbagi väidet liiga tõsiselt võtta. Kauboi kaabu võib pähe panna, aga tantsida tuleb ikka indie-rütmis," ütleb ansambli kitarrist Romet.

Avemaria – "Andmebaas"

Riste Sofie Kääri bänd Avemaria on väljas uue albumiga "Kuidas vabaneda üleliigsetest hammastest". Kitarril Jarko Školin, bassil Alexander Kaseste ning trummidel Kalli Talonpoika, kes vastutas ka salvestuse, mixi ja masteri eest. Koosluse eelmine album "Asjad" (2004) maandus nii mõnegi Eesti muusikasõbra aasta edetabelisse. Jääme ootama, kuhu põrutab uus pungikogumik.

Ingra – "Kusagil on keegi"

Laulja ja laulukirjutaja Ingra avaldas oma sügisel ilmuvalt albumilt esimese singli "Kusagil on keegi". "Kirjutasin selle loo tänavu märtsi alguses, mõeldes iseendale. Olin parasjagu elus sellises kohas, kus mul oli neid sõnu vaja kuulda ja nii tuligi see lugu otse südamest," ütles Ingra.

Loos musitseerivad koos Ingraga kitarrist Johannes Laas, klahpillimängija Mikk Kaasik, bassist Peedu Kass ja trummar Kristjan Kallas. Pala miksis ja masterdas Sten-Olle Moldau.

South of Savoy – "Son of a Cowboy"

"Folk- ja kantrimuusika jutustlevast stiilist inspireeritud laul räägib ajatu armastusloo kahe südame vahel, kes on teineteist välja valinud, kuid peavad ootama hetke, mil nad saavad viimaks koos olla. Son of a Cowboy on lootusrikas lugu igatsusest, vaiksest vaprusest ja saatusest, küsides, kas armastusest üksi piisab kui kõik muu näib neile vastu seisvat," kirjeldab laulu autor ja laulja Krista Tiitinen.

Lugu on produtseeritud South of Savoy poolt ning salvestatud ja töödeldud Peeter Salmela juures. Salvestusel mängivad bändi liikmed Jaan Jaanson bassil, August Skjoldby slide-ja elektrikitarril, Oskar Malleus elektrikitarril, Jeremia Kangas trummidel ning Laur Joamets pedal-steel kitarril, mille Joamets salvestas Ameerika Ühendriikides Nashvilles pärast loo demo kuulmist kodumaal.

Bänd valmistab ette enda teist kauamängivat albumit, plaaniga see avaldada 2027. aasta märtsis.

Panørama ja Vemka – "Broken"

Panørama ja Vemka avaldasid oma kolmanda ühise singli "Broken", milles kohtuvad emotsionaalne drum and bass, kaotusvalu ning soov leida ka kõige raskematel hetkedel jõudu edasi liikuda.

Panørama ehk Steven Suur on Tallinnas tegutsev elektroonilise muusika produtsent, kes naasis Eestisse pärast muusikaproduktsiooni õpinguid Amsterdamis. Rokkbändides basskitarristina alustanud muusik ei näe drum and bassi vaid klubimuusika ja tantsulise energiana, vaid žanrina, mille kaudu saab luua sügava emotsiooniga lugusid.

Vemka ehk Martin Veem on Hiiumaalt pärit laulukirjutaja ja elektroonilise muusika artist, kelle looming on kasvanud välja luulest ning huvist meloodilise bassmuusika vastu. Tema jaoks sünnib looming eelkõige tundest ja sõnumist, mistõttu otsib ta oma loomingus tugevaid kujundeid, isiklikku pinget ja filmilikku atmosfääri.

Meisterjaan – "Suurte pupillidega inimesed metsalagendikul"

Meisterjaan on väljas uue lühikogumikuga "Mitteintelligentne Tantsumuusika". "Olin siin mõnda aega mõelnud, et sündid ja 4/4 kick mind enam eriti käima ei tõmba, aga siis tekkis justkui selle mõtte proovile panekuks impulss oma hardware sündid stuudiosse jälle ära ühendada, millele järgnes nädalake meeldivalt maniakaalset nuppude keeramise saatel vaibimist ja tantsimist ja tulemuseks need neli lugu," tutvustab muusikamees.

<a href="https://meisterjaan.bandcamp.com/album/mitteintelligentne-tantsumuusika">Mitteintelligentne tantsumuusika by meisterjaan</a>

The Durutti Column – "Scammer"

ost-punk'i ja ambient'i pioneeri Vini Reilly muusikaprojekt The Durutti Column andis peale 16 aastat välja uue sfäärilisi kõlasid hõlmava albumi "Renascent". On see siis tagasitulek või taassünd, aga sügavale sisse tungib ta igatepidi.

Rachel Chinouriri – "One song away from crying"

ndie-pop'i superstaar Rachel Chinouriri laskis välja uue singli "One song away from crying" ning andis teada, et sügisel ilmub tema uus album "I think I spoke too soon". Uus singel on sündipopikas lugu, mis käsitleb laulja sõnul hetke, mil tantsupõrandal tekib ebakindlus.

Tony Iommi – "World Alone"

Ka legendaarne Black Sabbathi kitarrist Tony Iommi teatab uue singliga "World Alone" peagi ilmuvast sooloalbumist "From The Dark", mis puudutab düstoopilise tuleviku ning inimkogemuse kaduvuse teemasid. Singlil kuuleb norra laulja Jorn Lande kärisevaid vokaale, kellega Iommi oma albumi ka koos kirjutas.

Cardi B – "Ah ha"

Cardi B on väljas oma aasta esimese soolosingliga ning esimese uue muusikaga peale eelmise aasta albumit "Am I The Drama?" Uus singel on Cardi klassika: naerab heiterite üle, saab palju raha ning teeb Trumpi maha. Ahhaa!

Ellie Goulding – "4 Seasons"

Ellie Gouldingi kuuendat stuudioalbumit on oodata 4. septembril. Esimese maitse annab suhu ballaad "4 Seasons", mis räägib loo ootamatust armumisest.

Ariana Grande – "Petal"

Popihiid Ariana Grandelt ilmus järjekorras kaheksas album "Petal", kus esikohal tundub olevat tavalisest õrnem, vaoshoitum kõlapilt. 12-looline album põimib unenäolise süntpopi ja R&B ning käsitleb eneseleidmise, haavatavuse, armastuse ning kuulsuse teemasid.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.