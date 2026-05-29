Uue muusika reede: Sadu, An-Marlen, Ariana Grande, Paul McCartney jt

Selle nädala saagist saab oma suvistesse muusikakorvidesse korralikku lisa, aga mitte ainult arutut päikesetümakat, vaid ka vaiksemat ning heljuvama briisi.

Popidiot ja Kristel Eplik – "Võõras linnas"

Värske singel on ansambli esimene eestikeelne lugu üle 16 aasta. Loo autorid on Matti Peura ja Rein Fuks, salvestas ja produtseeris Rein Fuks, miksis Erko Niit ning masterdas Lauri Liivak. Popidioti liikmete sõnul ei jää "Võõras linnas" viimaseks eestikeelseks looks. "Lugusid on kogunenud juba omajagu," sõnas ansambli kitarrist ja produtsent Rein Fuks, vihjates, et lähiajal võib neilt veel eestikeelset uut muusikat oodata.

Blix – "Põhjanael"

2024. aastal esmakordselt kuulajate ette astunud Blixid on end näitanud pidevalt eri külgede alt, nüüd on aga nad arendanud oma kineetilise ja mitmenäolise tantsupopi nii tipptasemele, et võiksid vabalt juba ka Kurbade Uudiste uksele koputada. Loo on kirjutanud Brianna Berens, produtseeris Aston Leetjõe, miksimise ja masterdamise eest vastutas Markus Palo.

Liisi Koikson – "Endaga vii"

Liisi Koiksoni uus singel "Endaga vii" kutsub kuulajaid hetkeks endaga kaasa kulgema, laskma lahti argipäeva kiirustamisest ja sisemisest saginast ning leidma selle keskel rahu. "Me elame tihti nii suures tempos, et unustame märgata seda, mis tegelikult oluline. "Endaga vii" on väike meeldetuletus võtta hetk, märgata enda ümber olevat ilu ja elu väikeseid, kuid tähendusrikkaid hetki," kommenteeris Liisi Koikson.

Sadu – "p õ u d"

Värske singel, mille sõnade ja muusika autor on Frederik Küüts, on muusikute sõnul lugu lootusest. "Oleme seda lugu nüüd juba mõnda aega kontsertidel mänginud ja iga kord tundnud, kuidas see inimestele väga hinge poeb," rääkis bändi liige Sofia-Liis Liiv. Ka Sandra Sillamaa jaoks kannab lugu olulist emotsionaalset sõnumit."Me kõik maadleme mingite asjadega ja rasked hetked on elu osa," sõnas ta. "Loodame, et see lugu suudab sellistel hetkedel pakkuda tuge."

Bombillaz – "Saadame siili Aafrikasse"

Maailmamuusikabänd Bomillaz annab tuleval aastal välja uue, ansambli 20 tegutsemisaastat tähistava albumi "Rohepööre". Värske singli keskmes on muusikute sõnul afrobeat'i rütmid, loo autor on Arno Kalbus, sõnad kirjutas Kill Kaare. Salvestas, miksis ja masterdas oma stuudios Peeter Salmela.

Jarl – "TE_01"

Eesti elektroonilise muusika produtsent Jarl andis välja oma esimese lühialbumi "Inital Movement", mis liigub artisti sõnul techno, hardgroove'i ja trance'i mõjutustega klubimuusika vahel. Lühialbumil, mis tasakaalustab klubilist funktsionaalsust isiklikuma ja introspektiivsema tunnetusega, on oluline koht produtsendi kinnitusel ka kontrastidel: valgus ja pimedus, liikumine ja kordus, ilu ja karedus.

Andreas – "Die A Hero"

Eesti laulja, laulukirjutaja ja produtsent Andreas Poom avaldas uue lühialbumi "Claw Marks", mille on ta üksinda kirjutanud ja produtseerinud, muusikutest löövad kaasa veel kitarrist Siim Hendrik Saar ja trummar Patrick Alexander Staak. Andrease sõnul avab plaat viimase kahe aasta sisekaemust, avastust ja emotsionaalset ausust. "Me kõik jätame teineteisse silmale nähtamatuid jälgi ja selle lühialbumi kirjutamise protsess oli minu kihk omadega toime tulla."

An-Marlen ja Kermo Murel – "Tähtede eest"

Kurbade Uudiste värske suvehitt on valminud Boipepperoni ja Markus Palo käe all. "Ühel suvalisel teisipäeval asusime esmajoones hoopis teise loo kallale, millest too päev absoluutselt asja ei saanud. Nii muuseas lasi Kermo mulle üht demo ja mul klikkis sellega kohe. Helistasime Palole ja põhimõtteliselt jooksime kohe stuudiosse. Sellel lool on üks väga eriline koht mu südames ja seda mitmel põhjusel," ütles An-Marlen.

Koit Toome – "Ma põgenen"

Eesti popmuusikamosaiigis võib igasugu kombinatsioone ette kujutada, aga seda, et Koit Toome ja Karl Killing selja kokku panevad, ei osanud küll aimata. Juba mullu koos Anne Veskiga valminud loos "Pole muud vaja" lõi Killing kaasa, nüüd on aga hübriid palju nähtavam: Toomele omane neo-estraad kohtub lopsakama kaasaegse produktsiooniga.

Revals – "Reede hommik"

Eesti kantrirokibändi Revals uus singel kutsub üles võtma reede töölt vabaks ja pühendama aega kallimale. "Maailm kubiseb paaridest, kelle ainus võimalus koos aega veeta ongi vaid nädalavahetustel," ütles loo autor Silver Knäzev ning lisas, et ideaalis võiks nädalavahetus alata juba reede hommikul, mitte õhtul pärast tööpäeva. "Miks mitte ohverdada reedene tööpäev, et veeta aega oma kallimaga? Kui armastus on tugev ja igatsus suur, saab ka töö nelja päevaga tehtud."

AG ja Laura Põldvere – "Templiga viisa"

Kujutan ette, et Lauri Lembineni ja Henri Aleksander Sihi produtseeritud "Templiga viisa" mängib vahetpidamata kõigis Eesti rannabaarides sel suvel, sest ega meil samaväärset päikese-house'i kodumaalt viimastest kuudest vastu panna polegi.

Baby Blu ja Margiiela – "Iho"

Haaran mõnuga võimalusest kinni ja kasutan Talsinki mõistet, sest kuidas muudmoodi saakski põhjanaabrite räppari Baby Blu ja kodumaise tipptegija Margiiela värsket koostööd defineerida? Soomekeelse loo keskel kõlab üks eestikeelne Margiiela salm, pala ise pärineb Baby Blu värskelt kogumikult "Mixtape Madness Vol.2", mis on juba tema teine mixtape sel aastal.

Ariana Grande – "Hate That I Made You Love Me"

Juuli lõpus ilmub Ariana Grande kaheksas album "Petal", esimene singel on valminud koostöös Ilya ning Max Martiniga. Liiga suuri riske Grande hetkel ei võta: samalaadset ning üsna turvalist raadiopoppi oleme temalt varemgi kuulnud, raske on praegu ka õunte pealt ennustada, milliseks järgmine kauamängiv kujuneda võib.

Boards of Canada – "Father and Son"

Kahtlemata selle nädala või miks mitte ka kogu aasta olulisemaid muusikasündmuseid on see, et Šoti elektroonikalegendid Boards of Canada andsid üle 13 aasta välja uue albumi. Maailm on meie ümber vahepealse ajaga kõvasti muutunud, Boards of Canada essents on aga samaks jäänud: külluslik düstoopne labürint, kuhu ilmselt igaüks ei soovigi ära eksida. Aga tuleb välja, et isegi Trumpi administratsioonile läks see korda, kui nad luba küsimata nende muusikat oma klipis kasutasid.

Paul McCartney – "We Two"

83-aastane Paul McCartney ei näita väsimise märke, sel nädalal ilmunud "The Boys of Dungeon Lane" on tema järjekorras kahekümnes sooloalbum, produtsendina lööb kaasa nii Bieberi, Lady Gaga kui ka Miley Cyrusega töötanud Andrew Watt, stuudiosessioonid toimusid neil juba 2021. aastal. Briti kriitikud on värske albumi juba ka soojalt vastu võtnud, seega pole vanameistril vaja häbeneda midagi.

Blood Orange – "Essex_Honey.mp3"

Möödunud aastal andis Blood Orange välja albumi "Essex Honey", nüüd on ta tagasi... justkui samanimelise looga? Siin kuuleb talle ainuomast sügavalt habrast RnB'd, aga mitte ainult: taustal pulseerib nätske breakbeat, tänu millele võiks loo vabalt ka klubis käima lükata ja keegi silmi pööritama ei hakkaks.

Big Freedia – "Blaze That Ass"

See on alati suur sündmus, kui mõne meie seast liiga vara lahkunud artisti uued lood on sahtlist pikka aega varjul olnud, nüüd ongi New Orleansi bounce'i legend Big Freedia avaldamas kolmeloolist lühiplaati, mis on salvestatud 2016. aastal koos produtsent Sophiega. Esimene lugu on täpselt selline nakkav põrkamine, mida nende koostööst võikski oodata.

Jungle – "The Wave"

Korduvalt ka Eestis esinenud Londoni kollektiiv Jungle teeb muusikat soojadeks suveõhtuteks ning kuigi nende neo soul'i ja nu-disco kokteili on lihtne süüdistada liigses magususes, siis on nende siirus ja dünaamiline produktsioon ikkagi kuidagi vastapandamatult nakkavad. Ja mida me oskmegi sellest kõigest siin sombuses kevades arvata?

