Uue muusika reede: Alika, Triibupasta, Olivia Rodrigo, Stormzy, Lola Young jt

Mai lõpp on küll viimane aeg, kus oma suvehittide rauad kuuma panna ja tundub, et need hilinenud pääsukesed lastaksegi nüüd kiirkorras lendu. Ka kodumaalt on terve kimbutäis singleid, mille võib kohe rannabaari püsi-playlist'i pista.

Majorlilkween – "In Champain"

Majorlilkween ehk Alexandra Elizabeth Ljadov, USA-s resideeruv modell ja eksperimentaalse popmuusika artist pani kokku kolm juba ilmunud singlit ja kaks uut lugu ning sai tulemuseks EP "Club Andra".

Strych:9 – "Discorgy"

Enam kui kolm aastat kestnud pausi järel avaldas 2018. aastal Tartus asutatud Eesti industrial-metal'i ansambel Strych:9 peagi ilmuvalt albumilt uue singli "Discorgy". "See on täpselt selline musikaalne segu, mis tõmbas kunagi mind ennast metal-muusika poole. Laulusõnades oleme võtnud temaatikaks midagi väga inimlikku, lähedast ja tuttavat ehk seks. Selle teema üle on alati kerge nalja heita, kuid on võrdlemisi suur väljakutse, et laulutekst kirjutada poeetiliselt nii, et ise häbi või piinlikkust ei tunneks," rääkis bändi vokalist Kapa.

Prodigyboys, Triibupasta ja Kermo Murel – "Sport"

Viimati rääkisime Prodigyboysist 2025. aasta augustis, kui nad avaldasid singli "Come closer", mis pidi jõudma 2025. aasta lõpuosas ilmuvale albumile. Albumit endiselt ei ole, aga nüüd on uus laul, kuhu Prodigyboys (seekord eesotsas Beebiga) on appi kutsunud praeguse aja kõige kõvemad nimed. Kermo Murelit ja Triibupastat te kindlasti sellisel biidil varem kuulnud ei ole ja ei tea, kas kunagi veel kuuletegi.

Tommy Cash, Käärijä ja Joost – "Mass Destruction"

Eurovisiooni-nädala alguses paiskasid suure lauluvõistluse viimaste aastate meemikuningad Tommy Cash, Käärijä ja Joost välja ühise EP "Boyband", mis põhimõtteliselt koosneb kolmest paroodia-loost. Poistebändi-loost "I Miss Us" olete kindlasti juba klippe näinud ja kuulnud, aga võib-olla nu-metal'i-pilge "Mass Destruction" on veel kuulmata.

Kristiina Ehin ja Silver Sepp – "Siin on mu kodurand"

Ehin ja Sepp värskelt välja antud singel juhatab sisse nende peagi ilmuva albumi "Laena mulle tiivad. "Kodu on koht, kus saame unistada ja end hästi tunda," ütles Kristiina Ehin. Silver Sepp lisas, et tema lapsepõlves oli mere äärde ujuma jooksmine nagu preemia pärast heinategu või peenarde rohimist.

IPE – "Kesköö vaikelu"

Ansamblist Silky Steps tunduv Ivo Leesar on tagasi oma sooloprojektiga, värsket lugu kirjutab muusik kui positiivset kümblust emakeelses lüürikas. "Loodan, et see laul toob kuulajatele lähemale Eestimaa roheluse ning saadab neid päikeseloojangu taustal suve lõpuni," sõnas ta. Lugu on valminud koostöös laulukirjutaja Ardo Kantemuse (Teemantkilpkonn), USA produtsendi Jason Greenbergi (Jasada) ning Ako Lehemetsega.

Alika – "Laagna tee"

Alika värske suvesingel on valminud koostöös kahe Rootsi produtsendi Rickard Bonde Truumeeli ja Niklas Ljungfeltiga. sõnade ja meloodiaga aitas kaasa laulukirjutaja ning artist Emily J. ""Laagna tee" on laul, mida saadab nostalgiline tunne olla hetkes. See on laul, mida kuulad suvel ühel ilusal valgel ööl sõites koos inimesega, kes paneb sind hästi tundma," kirjeldas Alika.

Luka – "Keep It"

Kodumaine plaadifirma East x West Records andis välja alternatiivpopi artisti ja produtsendi Luka singli "Keep It", mis on esimene näide tänavu sügisel ilmuvalt debüütplaadilt. Artisti sõnul tähistab pala ka tema uut ajastut: rohkem mängulisust, kaost ja emotsionaalset intensiivsust. Uuel lool on Luka sõnul mõjutusi nii Charli XCX'ilt kui ka Fcukersilt, "Keel Pit" on täielikult ka tema enda poolt produtseeritud.

Triibupasta – "Kaine rool"

Lisaks koostööle Prodigyboys'iga andis Triibupasta sel nädalal välja lühialbumi "Tantra laager", kust on varem juba ilmunud Merilin Mälgiga koostöös valminud singel "Vaksalis". Muusikaliselt varieerub lühiplaat kodumaisest tümakapopist õhulisemate-tantsulisemate rütmideni, kaasa löövad ka Maiduk ja Kohver. Oleks valmis mõne euro vahele paneme, et mitmest loost siin plaadil pole sel suvel pääsu.

Marta Pikani – "Hetked südames"

Tänavu Eesti Laulul osalenud Marta Pikani värske lugu, mis räägib lapsepõlvest ja elust maal, on salvestatud Nashville'is ning seal kuuleb seetõttu ka kantrimõjutusi. Lugu on inspireeritud lapsepõlvesuvedest, millest sai alguse ka artisti suur armastus lehmade vastu. "Mul on ilmselt pooled riietus- ja igapäevaesemed lehmamustriga, see on saanud justkui minu firmamärgiks," ütles ta.

Bb Trickz – "Le le"

Barcelonast pärit Bb trickz, kes jõudis Charli XCX-i "Brati" remikside-albumile ja avaldas eelmisel aasta võluvalt veidra EP "Lechita", millel said kokku brasiilia funk, jersey club ja käre räppimine, on vahepeal liitunud uhke Columbia plaadifirmaga ja jagas selle alt ka esimest singlit. Bb trickz räpib robustselt ja nasaalselt unistavatel kitarridel, samal ajal kõmmutatakse kuskil taustal laserpüstolit. Loo produtsent, uskuge või mitte, on Hudson Mohakwe.

Ed O'Brien – "Sweet Spot"

Kui keegi veel tahab kahelda Tallinn Music Weeki mõjus Eesti muusikakultuurile, siis vaadake kasvõi seda näidet. Radioheadi kitarrist Ed O'Brien käis 2023. aastal TMW-l, kohtus siin muuhulgas Tõnu Kõrvitsaga ja tulemus on käes: Kõrvits kirjutas Ed O'Brieni teise kauamängiva keelpilliseaded ja võttis Tallinna kammerorkestri ka kampa.

Charli XCX – "SS26"

Ehk ei olnudki Charli XCX'i eelmine singel "Rock music" lihtsalt turundustrikk? Värske lugu pealkirjaga "SS26" ehk täpsemalt "Spring Summer 26" on meeldivalt sordiini all autotune-ballaad, nagu Charli neid ikka teha oskab, klõbiseva trummimasina kõrval on singli selgrooks aga mudrune, otsekui doom-kitarr.

Olivia Rodgrigo – "The Cure"

Arvestades, et Olivia Rodrigo on varem astunud lavale koos The Cure'i ninamehe Robert Smithiga, siis hakkasid mul värske singli pealkirja nähes hetkeks kõrvad liikuma, kuid pettumus tuli sama kiirelt: ei kuule me siin thecure'ilikkust, pigem on alasti kistud pop-punk, millele ma tahaks küünikuna väga vastu panna, aga mis poeb lõpuks tahes-tahtmata naha vahele.

Stormzy ja Odeal – "24 Hours"

Briti üks olulisemaid ja enimräägitud räppareid Stormzy ei ole viimastel aastatel liiga aktiivne olnud, nüüd on ta pärast kaheaastast pausi tagasi värske looga, mille taustal kõlava elemendid ka 2010. aastal ilmunud Egypt'i UK funky klassikust "In the Morning". Päris kõva konkurent tänavuste suvehittide ridades.

Lizzo ja Sexyy Redd – "Hoes"

Mõned päevad tagasi avaldatud suvekino ülevaates sai juba haibitud juuni alguses ilmuvat paroodiafilmi "Scary Movie 6", nüüd aga ilmus filmi jaoks valminud paljulubav singel "Hoes", mille bassid on räpased ja Sexyy Redd ja Lizzo ei võta end vist ühekski hetkeks tõsiselt. Naljamuusika käib üldjuhul ajudele, aga praegu meeldib mulle see lollitamine väga.

Lola Young – "From Down Here"

Möödunud aastal vahetpidamata raadioeetrites kõlanud "Messy" tõi Lola Youngile lõpuks isegi Grammy ja Briti muusikaauhinna, nüüd on ta tagasi märksa introspektiivsema looga, mille on kirjutanud James Blake. Singel, mis juhatab Youngi sõnul sisse tema uue loomeperioodi, valmis päev pärast Grammy'sid.

Lisa, Anitta ja Rema – "Goals"

Jalgpalli maailmameistrivõistlus on ukse taga ja selleks puhuks on kokku pandud tõeline globaalne super-trio: Lisa esindab k-pop'i, Rema toob afropop'i ja Anitta tuleb latino-kõladega. Kokku tuleb sellest sähviv tulevärk, mis ehk ei jää niiviisi pähe kummitama nagu Shakira "Waka Waka", aga vabal ajal kuulaksin igatahes sellist sõgedat paugutamist nagu "Goals".

Kuula kõiki lugusid siit: