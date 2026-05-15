Uue muusika reede: Drake, Bloc Party, The Strokes, Smokeys jt

Debüütsingel Eesti triolt Smokeys, totaalne ja täielik Drake'i-uputus, tagasi on The Avalanches ja Bloc Party ning kuuleb ka rokklugu sellest, kuidas Marko Reikop sööb ritsikaid.

Smokeys – "Melancholy Hill"

Eesti muusikamaastikule saabus ansambel Smokeys ehk Maria Maas, Paula Lass ja Lisett Lichtfeldt, kes enda sõnul seob elektroonilist ja elektroonilist popmuusikat RnB-ga. Nad lisavad, et tummine ja trip-hop'ine debüütsingel räägib tugevast sisemisest pingest ja valust, mis kasvab kuni lõpuks sellest vabanetakse. Smokeys oli ka tänavu esimest korda toimunud Livestage.Youth konkursi finalist ning pälvis seal eriauhinna.

Karju Lauristin – "Reikop ja ritsikad"

Vaid pisut vähem kui kaks aastat tegutsenud ajakirjandustudengite "akadeemiline punkbänd" Karju Lauristin avaldas endanimelise debüütalbumi. Debüütalbum on ühtlasi ka bändi viimane album, sest kollektiiv lõpetab suve alguses koos musitseerimise. 11 looga albumilt leiab ka mõned kommentaarid meediaväljale. "Rangelt võttes on tegemist ajakirjandusliku sisuga. See ei ole varbad-liivas-vaadates-kuud-muusika, vaid kuulaja pannakse pidevalt ebamugavasse olukorda: ta peab mõtlema," sõnas punkbändi bassimees Johannes Peetsalu.

Onyx ja Pluuto – "Kah mul asi"

Onyx ja Pluuto jätkavad tihedat koostööd kerges throwback-vaimus valminud singliga "Kah mul asi".

Norman – "Veel 1 minut"

Norman ehk Norman Salumäe avaldas oma järjekorras teise singli, mis räägib "lühikesest, intensiivsest armumisest välismaal". "Selle looga soovisin kirjutada kõige ilus-kurvemat lugu, mida suutsin ette kujutada. Koosveedetud hetked olid siirad ja erilised, aga pidid lõppema," rääkis Salumäe. Lugu valmis koos Kelly Vaskiga. Enamik instrumendid mängis Norman sisse ise oma Mustamäe korteris. Otsisin kõlapilti, mis oleks kuskil Arctic Monkeys'i ja Nothing But Thieves'i vahepeal, jäädes siiski truuks omaenda helile," lisas ta.

Andreas – "Better than me (i betcha)"

Andrease uus singel "Better than me (i betcha!)" on jätk märtsi lõpus avaldatud singlile "What's wrong with me?". Mõlemad lood jõuavad 29. mail ilmuvale EP-le "Claw Marks". Loo produtseeris ja kirjutas Andreas Poom ise. Salmide vokaalid on salvestatud Hispaanias perereisil olles sülearvuti mikrofoniga. "Algselt mõtlesin materjali kvaliteetsemalt sisse laulda, kuid siis taipasin, et just see toetas laulusõnade toorust ja ausust," märkis ta.

Cathouse Radio – "Wild at Heart"

Cathouse Radio on Tartust pärit Eesti bluusibänd, mille moodustasid 2013. aastal Alar Kriisa, endine Bullfrog Brown solist ja suupillimängija, ja kitarrist Vilho Meier, kes on toeks olnud nii mõnelegi suurele Eesti artistile. Basskitarril Madis Fuchs ja trummide taga istub Andres Mikk. Taustavokaaliga toetas Miina Rikka. Pärast pikka vaikust on bänd tagasi uue bluusise ja rokenrollise singliga.

Carinam – "Dark Woods"

Eesti artist ja laulukirjutaja Carinam avaldas uue singli "Dark Woods", mis on esimene avaldatud lugu tema tulevaselt täispikalt albumilt. Kammerlikku ja hägust, aga kasvava fookusega ballaadi aitas produtseerida Sander Koit. 2023. aastal debüteeris Carinam lühialbumiga "Random Access Memories".

Bnyx ja Ledbyher – "What's happenin?"

USA produtsent Bnyx, kelle koostööpartneriteks olnud teiste seas Travis Scott, Yeat, Drake, Playboi Carti, avaldas sooloalbumi "Genesis FM", kus lisaks Kid Cudile, Big Seanile, Don Toliverile, Quavole ja paljudele teistele teeb kaasa ka Saksamaal sündinud ja Inglismaal tegutsev Ledbyher, kes pakub veidi naiselikku tasakaalu praegusele Briti põrandaaluse räpi buumile.

Paycheque – "Temporary Love"

Los Angelese duo Paycheque avaldab 12. juunil debüütalbumi "Mansions And Millions". Teise singlina sellelt kuuleme kergelt õõtsuvat lo-fi 80-ndate poppi. Romantiseeriv küll, aga veidi nüansseeritum kui natuke allpool kuulda võib.

Overmono – "Lockup"

Walesist pärit vendade elektroonilise muusika duo teatas uuest albumist "Pure Devotion", mis ilmub 7. augustil. Debüütalbumi "Good Lies" ilmumisest on möödas juba kolm aastat. Esiksinglina pakuvad nad närivat "Lockupi".

Drake – "Make Them Pay"

Reedel ilmus juba pikalt tiisitud ja vist ka mitte liiga hästi õnnestunud singlite järel edasi lükkunud "Iceman", Kanada räppari ja popstaari üheksas sooloalbum, 11. stuudioalbum. Plaadikaanelt vaatab vastu Michael Jacksoni briljantidega kinnas, mis näitab Drake'i "666"-käemärki ja 68 minutit kestval plaadil on 18 lugu. Kaasas ka 21 Savage ja Future.

Drake – "Classic"

"Icemaniga" asi ei piirdunud, sest tuli ka 10. soolalbum, 12. stuudioalbum, "Habibti", mis erinevalt pikkade räpi-mõttevooludega täidetud "Icemanist" keskendub Drake'i RnB-küljele. Veel 11 lugu, mis kestavad kokku 36 minutit. Kaasa teevad veel Qendresa (lahe!), Sexyy Red, Loe Shimmy ja Partynextdoor. Nimele kohaselt klassikalise RnB' träki "Classic" peal kuuleme ka (vist?) Drake'i pitch'itud vokaalidega.

Drake – "Stuck"

Ja see pole veel kõik. "Icemani" ja "Habibti" kõrval maandus siia ilma ka "Maid Of Honour", mis vähemalt proovib avada Drake'i suvehiti-laegast. Siin on veidi tihedamad rütmisektsioonid ja ka mõned aktsendid. Kaasas Central Cee, Popcaan, endiselt Sexyy Red jt. Lo-fi diskolugu "Stuck" sealt vast üks tugevamaid, aga võib-olla on huvitav kuulata ka Drake'i traditsioonilist meem-turundusträkki, mis seekord kannab nime "Princess" ja on sisuliselt emoroki-RnB.

Drake'i 11. sooloalbumil ja 13. stuudioalbumil "Maid of Honour" on 14 lugu ja 45 minutit muusikat. Ehk kõige vapramad võivad nädalavahetusel võtta ette 43 Drake'i lugu, mis kokku võtavad teie ajast kaks ja pool tundi. Drake'i plaadid on muidugi olnud juba mõnda aega liiga pikad, aga värske kolmiklask teeb silmad ette ka pooleteisttunnisele "Scorpionile".

Tove Lo – "I'm your girl right?"

Ei tea, mis hetkest me võime hakata rääkima nn "Swedish invasionist". Mitte et Rootsi oleks popmuusika-areenil kunagi väga võõraks jäänud, aga praegu on Zara Larssoni, Lykke Li, Robyni, paljude produtsentide, kultus-räpparite (Yung Lean, Bladee jne) ja alternatiivsemate tegijate, nagu Waterbaby, eestvedamisel see kontsentratsioon päris tihedaks minemas. Ja 18. septembril liitub peoga Tove Lo, kellelt ilmub sel päeval uus album "Pretty Swede".

Bloc Party – "Coming On Strong"

Briti tantsupunkarid, kelle hinnatud debüütalbumist "Silent Alarm" sai möödunud aastal 20 aastat, annavad septembrikuus välja oma seitsmenda albumi "Anatomy Of A Brief Romance". Album teebki täpselt seda, mida nimi lubab. Võtab tükkideks lahti bändi solisti lühikese armuloo, mis talle pärast pikka kooselu purunemist sülle kukkus. Ühe varajase peatüki sellest võtab kokku värske singel.

Gracie Abrams – "Hit the Wall"

Polariseeriv nepobeebi Gracie Abrams teatas, et peagi on oodata uut albumi "Daughter From Hell" ja jagas sellelt ka värsket singlit. Produtsendiks ikka The Nationali liige Aaron Dessner.

The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza ja Prentiss – "Together"

Austraalia elektroonilise muusika duo The Avalanches'i uuel singlil teeb teiste hulgas kaasa ka Los Angelesest pärit produtsent/DJ Nikki Nair, kes esineb muide sel nädalavahetusel Tallinnas. Tundub, et The Avalanches valmistub samuti uueks albumiks. Viimati sai neid täispikkuses kuulda 2020. aastal, kui ilmus "We Will Always Love You".

The Strokes – "Falling out of Love"

Kes veel kuulnud pole, siis The Strokes tuleb tagasi. Teisel singlil, ballaadil "Falling out of Love" ei lase Julian Casablancas autotune'i-masinal puhata ning keerab esiksingliga võrreldes veel paar vinti peale. Rick Rubini produtseeritud album "Reality Awaits" ilmub 26. juunil.

Genesis Owusu – "Big Dog"

Austraaliast pärit räppar Genesis Owusu avaldas reedel oma kolmanda stuudioalbumi "Redstar Wu & the Worldwide Scourge". Žanriliselt kirev album varieerub hiphopist, neo-soul'i ja sellise electro'ni, nagu seda on "Big Dog".

