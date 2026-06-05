Uue muusika reede: 35maffia, Säm, Haldi, Taylor Swift, Skrillex jt

Seekordse muusikasaagi hulgas nii lugusid, millest ilmselt lähikuudel ei pääse, aga ka selliseid, mida arvatavasti sama suur edu ei saada, aga mis pole samas grammigi kehvemad.

Stefan – "Langevarjuna"

Võib vist öelda, et üks kodumaise peavoolu suvehiti kullaproov on see, kui lugu valitakse "Suvereporteri" tunnusmeloodiaks. Mõeldud-tehtud, Stefani värske "Langevarjuna", mis on valminud koostöös Sven Lõhmuse ja Teven Aavikuga, saadab televaatajaid läbi suve. Aga ei pea tingimata telekat ka tööle panema: muusikavideo, kus Stefan taevast alla langeb, on teinud vennad Eskod.

Clickerik ja Leis – "Lapsed"

Pärast aasta alguses ilmunud ning Universali luigelauluks olnud lühialbumit "Elekter" on Clicherik tagasi esimese uue looga, mis räägib muusiku sõnul sellest, kuidas täiskasvanud on lihtsalt vanad lapsed. Lisaks tuletab koos Leisiga valminud "Lapsed" tema sõnul meelde, et tuleb osata hetkeks aeg maha võtta, unustada argimured ning veeta aega inimestega, kes meile korda lähevad. "Ehita liivalosse, liigu, naera ja ole kohal, just seda on meil kõigil aeg-ajalt vaja," sõnas Clicherik.

Inger – "Nagu eelmine suvi"

Värske singel on valminud koostöös Markus Palo ja An-Marleniga. Artist loodab, et uus lugu saadab kuulajaid kogu suve vältel ning loob tausta hetkedeks, mida aasta pärast meenutades öeldakse: see oli täpselt nagu eelmine suvi. "Suvel tuleb rohkem sisse selline tunne, et ärme mõtle üle – lähme lihtsalt sõidame kuhugi ja teeme midagi ägedat. Need kõige paremad mälestused sünnivad sageli just siis, kui midagi pole ette planeeritud," kirjeldas Inger loo tagamaid.

Arhanna – "More Time in June"

2023. aastal Eestit Noorte Eurovisioonil esindanud Arhanna Sandra Arbma uue singli "More Time in June" viisi ja sõnad lõi laulja ise koos Adam Kesselhautiga. Laulu produtseerisid Arbma ja Kesselhaut koos Jürgen Järvpõlluga. Vokaali esitab laulus Arhanna, klahvpille mängib Jürgen Järvpõld ning trumme Ilja Sharapov. Singli helitöötluse ehk miksimise ja masterdamise eest hoolitses Janek Kivi.

Säm – "Esmaspäev"

Värske singel "Esmaspäev" on valminud koostöös Steven Ilvese, Carlos Ukareda ja Karl Birnbaumiga, sõnad kirjutas Säm. Loo miksis Steven Ilves ja masterdas Vallo Kikas. Loo videos, mille lavastasid vennad Eskod, leiab viiteid Koit Toome 2010. aastal ilmunud singlile "Nädalalõpp", ka Toome ise lööb videos kaasa. Lisaks huvitav tähelepanek: kas Säm on alati nii väga Nublu moodi kõlanud?

35maffia – "Tarhunn"

Jutud sellest, et selle aasta kõige ootamatumale popsentsatsioonile 35maffia tehti plaadilepingu pakkumine, käisid juba läbilöögihiti "Sydames" aegu, nüüd aga on tulnud kinnitus: Kurbade Uudiste tiiva all andsid nad välja uue loo "Tarhunn". "Lugu tuli suurest armastusest ja nostalgiast tarhuni joogi vastu, isegi kui ajal, mil see loodi, olime me veel kõigest molekulid. Tegime grilli ja see sattus laulu tegemise ajal laulule, niiet miks mitte sellest laulda," selgitasid grupi liikmed Eqqe ja Rögabert.

Haldi – "Suavemente"

Sügisel ilmuva Haldi kolmanda stuudioalbumi uus singel "Suavemente" juhatab muusiku sõnul sisse uue kauamängiva tõelise pale. Albumil saavad kokku ladinapärased muusikalised motiivid ja eesti keel. "Kui varasematel sooloalbumitel on kõik pillipartiid mänginud kas mina ise või Vaiko Eplik, siis sellel albumil teeb kaasa suur hulk külalisi," kirjeldas Haldi. Albumi produtsent on Mattias Tirmaste.

Ingmar Gailit ja Berit Potman – "Hella"

Pärnust pärit duo, kuhu kuuluvad Ingmar Gailit ja Berit Potman, annavad sel aastal välja uue albumi "Lähedalselt kauge", mille on miksinud ja masterdanud Bert Prikenfeld. "Umbes 10 lugu on valminud kolme kuu jooksul. Lisaks oleme leidnud muusikaliselt väga mõnusa suuna. Kogu tulevane materjal on pehmelt meloodiline ning liigub 2000. aastate, future R&B ja popi radadel. Beritiga on meil loominguliselt väga hea keemia," sõnas Gailit.

Taylor Swift – "I Know It, I Knew You"

Oli selge, et sel suvel läheb anima-gigantide ehk "Leluloo" ja "Käsilaste" vahel kõvaks võidujooksuks, nüüd aga sai Pixar parema stardipositsiooni: kui ikkagi Taylor Swift teeb su filmile tunnusloo, siis on mingi osa tööst tehtud. Värske lugu valmis koos Jack Antonoffiga, Swift ise kirjutas sotsiaalmeedias, et on alati unistanud kirjutada muusikat "Leluloo" tegelastele, keda ta on jumaldanud juba viie-aastasest alates.

DJ Seinfeld – "Turning the Page"

Plaadifirma Ninja Tune alt ilmunud DJ Seinfeldi uus album "If This Is It" on tema esimene kauamängiv viie aasta jooksul. Muusikaliselt ühendab ta seal house'i, UK garage'i ja nullindate trance'i, kuid teeb seda pehmes, isegi otsekui popilikus kastmes. Plaadil löövad teiste seas kaasa ka SG Lewis, Confidence Man ja Barry Can't Swim.

Skrillex ja Feid – "Noche Without You"

Viimaste aastatega on Skrillex tõestanud, et ta on täielik muusikaline kameeleon, kes võib kordamööda avaldada albumijagu lollakat dubstep-ragistamist ja järgmisel hetkel minna tuurile koos Fred Againi ja Four Tet'ga. Nüüd andis ta ootamatult välja uue kauamängiva "Soma", kus on näpuotsaga retrot, mitu peotäit mürisevaid basse ja terve hunnik üllatusi. No näiteks "Noche Without You'ga" võiks vabalt Eurovisioonile minna.

Prince – "Stone"

Suve lõpus ilmub Prince'i seniavaldamata lugude kogumik "Timeless", kus leiab kümme pala, neist kõige varasemad salvestatud 1977. aastal, kõige uuemad värskelt enne artisti lahkumist 2016. aastal. Koos infoga uuest kogumikust anti välja ka 1995. aastal koos Sandra St. Victori, Tom Hammeri ja Jules Van Eveniga salvestatud "Stone", mis annab aimu, et tulemas on tuumakas kogumik, sest vähemalt esimene suutäis on küll mõnusalt nätske funk astumine.

UNIIQU3 – "Mile High Club"

Tundub mõneti isegi üllatav, et aastaid juba jersey club'i ühe huvitavama tegijana silma paistnud UNIIQU3 on andnud välja sületäie lühiplaate ja paar mixtape'i, aga ametlikku stuudioalbumit tal veel ei olegi. Nüüd siis juhatab ta aga värske põrkava ja päikesepistelise singliga "Mile High Club" sisse peagi ilmuva albumi, täpset kuupäeva, millal kauamängiv kuulajate ette jõuab, pole veel avaldatud.

Thomas Bangalter – "Bangalter: Mirage: Part I"

Pärast seda, kui Daft Punk tegevuse lõpetas, ongi legendaarse elektroonikaduo liige Thomas Bangalter keskendunud eelkõige filmide ja teatrilavastuste taustamuusikale. Värske album "Mirage – Ballet for 16 Dancers" baseerub suuresti huugaval drone'il, kuhu peale laienatavad aeg-ajalt ka kauge kajana kõlavad meloodiasähvatused. Ilus on küll, aga kes siit Daft Punki otsib, siis minge kaarega mööda.

The Avalanches ja Jamie xx – "Every Single Weekend"

Austraalis sämplimeistrid The Avalanches tilgutavad vaikselt oma uut muusikat, värskel singlil on seljad kokku pandud Jamie xx'iga ning siit saab just seda, mida nende koostööst oodata võiks: ekstaatiline kohati hea maitse piiri kompav, aeg-ajalt ootamaid vasakpöördeid tegev outsider pop, mis kestab just täpselt nii vähe – napilt üle kahe minuti –, et täpset selgust me ei saagi, misasi see nüüd täpselt on.

Major Lazer, Nelly Furtado ja Davido – "No Place Like Home"

Terve albumijagu jalkalaule on välja antud. Võimalik, et tänavuse jalgpalli maailmameistrivõistluste tunnuslugusid koondav kogumik on kõige veidram album, mida mõnda aega kuulnud olen. Kui suurte rahapakkidega neid artiste oimetuks löödi? Aga vähemalt pandi ühes loos kokku Major Lazer ja Nelly Furtado, kuigi pole kindel, kas keegi sellist kombot päriselt ka vajas. Saab näha, milline neist lugudest sealt plaadilt päriselt püsima jääb, sest enamik ilmselt unustatakse hetkega.

Nicolini ja Toff Youth – "Contra La Ley"

Siia parketikõlbuliku ja normaalse muusika vahele siis ka midagi parimas mõttes piiritult hullu. Tänavu ka Tallinnas esinenud produtsendi Nicolini värske kauamängiv "Quita Maldicion" ei lase end hetkekski defineerida ega kasti suruda: siin on segamini nii troopilisi rütme Ladina-Ameerika underground'ist, Aafrika getost ja liimina seal vahel übermoodsa ja rõhutatult tolmuse vahel pendeldav sõge elektrooniline produktsioon.

Horsegiirl – "Rivers Run Free"

Võimalik, et Saksa produtsent Horsegiirl on enamuse tähelepanust saanud tänu oma kähedale hobusegrimmile, kuid tema värskelt ilmunud täispikk debüüt "Nature Is Healing" ei tee ka muusika koha pealt allahindlust: siin on pehmeid retrotantsurütme ning sillerdavat, isegi introspektiivsemat hüperpoppi, õnneks ei ole see kõik tüütult keel põses tehtud, vaid suures osas täiesti tõsiseltvõetav.

Kuula kõiki lugusid siit: