Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

Kurvad uudised tegutsevad taas, Charli XCX teeb rokkmuusikat või hoopis nalja, Little Simz võtab ootamatuid kurve ja Thayboi Digital proovib eurotränast päriselt saia teha. Kohal ka Rolling Stones, kaks biitlit ja üks Beastie Boy.

Anemoon – "Melt"

Laulja Anett Tamme ja kitarrist Anna Regina Kalgi eestvedamisel loodud ansambel Anemoon andis välja kunstrokki, spoken word'i ja improvisatsioonilist helikeelt ühendava lühialbumi "Land of Expectations". Anemoonis löövad kaasa veel Kristjan-Robert Rebane basskitarril ning Martin Petermann löökpillidel.

Oskvr ja Mirjam Olesk – "Mitu Ringi"

Kurbade uudiste tallis tegutsev produtsent Oskvr proovib esimest korda kätt popmuusikaga. Oma atmosfäärilise DnB-biidile haaras ta laulma õrna häälega Mirjam Oleski. "Me olime mõlemad teineteist mõnda aega jälginud. Mirjam oli enne meie koostööd lasknud välja kaks lugu, mis mulle meeldisid, võtsin kätte ja kirjutasin talle. DnB meeldib meile mõlemale, seega suht kohe saime ühele lainele," rääkis produtsent. Olesk on muusikaga tegelenud lapsest saati ning viimase aasta jooksul avaldanud kaks singlit koos kohaliku artistiga Kaz.

Kanapoiss, Kermo Murel, Kohver ja Kurvad Uudised – "Vastu puud"

Veel kurbi uudiseid. Uue mega-intertekstuaalse singli peal saavad kokku Kanapoiss ehk see pikem mitte-Boipepperoni Triibupastast, Kermo Murel, Kohver ja seesamune Kurbade Uudiste tall, peaaegu täiskoosseisus. Wearetheworldilikult teevad taustavokaalidel kaasa Florian Wahl, Kristina Pärtelpoeg, The Boondocks, Maria Kallastu jpt ainult, et maailmaparandus-sõunumite asemel visatakse õhku ähvardus tatid koormarihmaga vastu puud tõmmata.

Märten Männiste – "Mul on meeles"

Märten Männiste avaldas uue singli, mis räägib igatsusest muuta mööduvad hetked millekski suuremaks. Loo produtsendid on Are Jaama ning Sander Sadam. Loo muusikavideo sündis ühe päevaga, mil võttemeeskond sai kokku ilma ühegi plaani ja ideeta. Kaasas ainult üks kaamera ja punane roos.

Laura Prits – "Mixed Signals"

Aasta alguses Eesti Laulu finaalis osalenud Laura Prits tuli välja uue singliga, mille sütitas produtsent Sander Sadama kitarri- ja trummikäikude katsetused. "Siis kangastus mu silme ette kohe eluline olukord naisest, kes soovib oma kallimaga rääkida, kuid palub seda võimalust üsna ärritunud toonil. Teadagi, et kui naine ütleb "me peaksime rääkima", on see olukord, mille eest enamik mehi põgeneda püüavad," sõnas Prits. Loo muusikavideo filmiti Bad Pen Pal tätoveerimissalongi tualetis.

Daniel Levi – "Floating"

Juunikuus ilmub uus Daniel Levi album. "Uus album on nagu maja erinevad toad, milles igaühes erinevad mälestused. "Floating" ongi sellesse maailma esimene akna vahelt piilumine. Mäletan, et kunagi, kui oli mu venna sünnipäev ja suve kuumim päev, siis võtsime seltskonnaga traktori sisekummid ja läksime Pirita jõele lihtsalt kulgema nende peal. See laul meenutab mulle natuke seda tunnet, nagu hõljuks sõpradega mööda jõge kuhugi suunas, ise ka ei tea, kuhu," rääkis Daniel Levi.

Kalle Sepp ja Purple Gang – "Minu kord"

Juba 2004. aastal tegevust alustanud ja seni peobändina tegutsenud Purple Gangi jaoks "Minu kord" alles kolmas originaallugu. Loo autoriks on bändi kitarrist Mikk Tammepõld.

The Rolling Stones – "Rough And Twisted"

Tänaseks üle uskumatu 60 aasta tegutsenud The Rolling Stones andis välja topeltsingli albumilt, mis näeb ilmavalgust 10. juuli. Üks neist, "In The Stars" on poprokk-lugu, mis meenutaba korraga nii AC/DC-d kui ka U2. See kitarririff on igatahes kuskil juba kõlanud, aga mul ei meenu kus täpselt. "Rough and Twistedi" peal rollingud aga bluusiradadel. Plärisevad nii puhk- kui ka suupillid.

Charli XCX – "Rock Music"

Charli XCX hakkaski rokkmuusikat tegema, nagu ta mõne nädala eest lubas. "I think the dancefloor is dead, so now we're making rock music," ütles popstaar aprilli keskel Vogue'ile ja pistsis selle sama fraasi ka oma singlisse, mis kannab nime "Rock Music". Teeb ta seda nii otsesõnu, et ega päris täpselt aru ei saa, kas see on nali või mitte. Kui Charli kräunub, kuidas ta kael headbängimisest valutab, siis meenus esimese asjana Kanye Westi kurikuulus "Lift Yourself". Ja hüperpopi arhitekt A.G. Cook mängib muusikavideos rokkbändi kitarristi. Peab vist ikka nali olema? Ja ega see päris rokkmuusika ka ei ole... Kuigi nagu on ka... Või on siin popmuusika rokiga samasuguses suhtes nagu on trap rokiga Playboi Carti lugude peal? Või on see nali?

Namasenda – "Ultra Bomb"

Mõned aastad indie-bändi kitarristi A. G. Cooki legendaarse plaadifirma PC Music all tegutsenud rootsi hüperpoppar Namasenda avaldas debüütalbumi, mis veel rokkmuusika juurde pole läinud, vaid sumpab selle sama PC Musicu romantikas.

Cash Cobain – "I Wanna Rock"

USA räppar ja produtsent Cash Cobain tahab ka rokkida. Aga ainult sõnades. Loo nimeks saanud ja loos korduvalt ning korduvalt kõlav fraas pärineb 1988. aasta räphitist "It Takes Two". Muus osas siin midagi rokiga pistmist ei ole, Cash Cobain ludistab pseudoromantiliselt biidi peal, mis ei suuda mitte millelegi keskenduda.

Little Simz ja JT – "Game On"

Little Simz viskas albumite vahel välja järjekordse enda kui artisti piire kompiva EP. 2024. aastal käitus sarnaselt "Drop 7". Tänavuse "Sugar Girli" peal on neli lugu, kõik omamoodi ootamatud. Lõpulool koos 070Shake'iga kuuleb Little Simzi autotune'iga laulmas. Ootamatult bravuurika "Game Oni" peal teeb aga kaasa üks pool stripika-räpi duost City Girls ehk JT.

Thayboi Digital ja Swedm – "Silk Road"

Thayboi Digital, Rootsi moeräpparite rühmituse Drain Gang üks asutajaliikmetest, avaldas koos produtsentide kollektiiviga Swedm (kuhu kuuluvad väidetavalt Skrillex, Whitearmor, Smokey, Bladee, Varg) albumi "Paradise", kus hakitakse hoogsalt eurotrance'i ning autotune'i ning segatakse kokku veidralt magushapu salat. Mingis mõttes romantiseeritakse sarnasel lainel Triibupastaga, aga mõlkis õllepurke on põrandal ikkagi vähem. Veidi varem ilmunud singlil "Silk Road" suudetakse kuidagi keerata edukas spinn peale 2010. aasta David Guetta EDM-klaveritele.

Olof Dreijer ja Toya Delazy – "Makwande"

Rootsist pärit produtsent Olof Dreijer tõstis ühe albumi peale kokku oma vahepeal ilmunud EP-d ja lood ning viskas juurde ka viis täitsa uut lugu. Nende hulgas ka "Makwande" kus Lõuna-Aafrika Vabariigi räppari Toya Delazy all krudisevad Dreijeri ülivärvilised halloumi-sündid.

Paul McCartney ja Ringo Starr – "Home to Us"

Mitte ainult rollingud ei ole väsimatud. Oma esimese ühise dueti avaldasid ka kaks neljast biitlist. Singel jõuab McCartney peagi ilmuvale albumile.

Mike D – "Switch Up"

Ja veel soolomaterjali legendidelt. Üks kolmest Beastie poisist, Mike D avaldas oma esimese singli täitsa eraldi artistina. Loo produtseerisid räppari pojad, kes koos moodustavad duo Very Nice Person.

Kelela – "Linknb"

Veel üks suurepärane singel Kelelalt, kelle käes on RnB nagu soe-soe plastiliin. "Linknb" koos paari nädala taguse "Idea1" jõuavad albumile "New Avatar", mis ilmub 10. juulil.

RIP Magic – "Screwdark"

Londoni psühhedeelse rokk-troonika neliku RIP Magic, kes soojendas hiljuti LCD Soundsystemit ja hetkel täidab sama funktsiooni Tame Impala turnee juures, uus singel näitab päris selgelt, miks just sellised hiiud RIP Magicu endaga kaasa on kutsunud.

Kuula kõiki lugusid siit: