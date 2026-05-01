Uue muusika reede: Holy Motors, An-Marlen, Karl Killing, Villemdrillem

Kevadpüha toob meile mitu aastat kestnud vaikuse murdnud Holy Motorsi uue singli, trammi ja bussiga sõitva An-Marleni, sünnipäevasingli Frankie Animalilt, laulva Villemdrillemi ning veel ühe doosi Madonnat. Lisaks veel albumid artistidelt-bändidelt nagu Johannes Laas, American Football, Isaiah Rashad ja Zara Larsson.

Frankie Animal – "I want it (if you want to)"

Alternatiivpoproki ansambel Frankie Animal annab sügisel välja uue albumi! Jaa, ning selle puhul ka kolmas singel meile kuulamiseks. 14 aastat tegutsenud bänd teeb paar sammu ajas tagasi oma rokilikuma helikeele juurde, aga taustal kumavate elektrooniliste sämplitega ikkagi ka ühe edasi järgmise albumi poole. 14. sünnipäeva tähistab bänd maikuus kontserdiga Tallinnas, kus külas ka Vaiko Eplik ja Eliit.

Aigar Vals – "Kiiruse viirus"

Aigar Vals annab peagi välja oma neljanda stuudioalbumi "Kommi asemel" ning avaldas sellelt veel singli "Kiiruse viirus". Lugu saadab ka muusikavideo, mille režissööriks on Roland Seer, Tartus tegutsev arvutimängulooja ning animaator.

Karl Killing ja Emily J – "Kaugemaks jääd"

Hakkab tilkuma neid suvehiti-kandidaate. Siin proovivad suve essentsile pihta saada kaks meister-laulukirjutajat ja -produtsenti, kes on mõlemad sõiduvees. Aga kas väga häid lambaid mahub ühte lauta rohkem kui üks? Kõiki häid ideid ei saa äkki ühte laulu mahutada? Või leidsid spetsialistid kahe peale siit loost ikkagi üles selle miski, mis ei lase meil järgmised kolm-neli kuud selle loo eest põgeneda? Killingu esimene salm on igatahes tema kõikidest väga headest sooritustest seni isegi võib-olla kõige parem.

Johannes Laas – "Monday Rush"

Kitarrist ja helilooja Johannes Laas andis nädala alguses välja oma teise albumi "Passenger Seat". "Albumil on valim minu loomingust, mida olen kirjutanud pandeemia ja sellele järgnenud perioodil. /.../ Nagu instrumentaalmuusikas on igal kuulajal suurem võimalus ja ka kohustus luua oma side kuulduga. Autorina saan ainult suunata pealkirjade ja teatud kontekstiga, mille kontserdil kuulajale kaasa annan," sõnas Laas. Albumil teevad kaasa ka Martin Petermann, Robert Rebane, Markus Anthony Eerman, Kristen Kütner ja Kristi Raias.

Planeet ja An-Marlen – "Metsik lääs"

Laename plaadifirma Kurvad uudised sõnu: "An-Marlen laulab, Planeet tegi biidi ja uus laul kannab pealkirja "Metsik lääs". Trumm ja bass on."

Liza Kudi – "One Last Time"

Liza Kudi debüütsingel, mis valmis koos produtsendiga Blvt. Atmosfääriline tramm ja buss, millega võib mõne montaaži teha küll.

Holy Motors – "Heaven's Night"

Holy Motors lõpetab neli aastat kestnud vaikuse uue singliga "Heaven's Night". Vahepeal on Holy Motors Eesti ühe rahvusvaheliselt edukaima bändina andnud kontserte Euroopas ja USA-s. Bändi solist Eliann Tulve on oma häält laenanud ka The Jesus and Mary Chaini kontsertidele. Oma uuest unenäo-americana singlist räägib bänd ise nii: "See on väikelinna armastuslaul armastusest, mis on muutunud tuhmiks ja tüütuks. Lõbu ja värske emotsiooni otsinguil töötab üheks õhtuks kõik, aga hommikul ärgates igatsed ikka oma armsama rüppe."

Apparatus & Apparata – "Ööääreloits"

Endise näitleja ja kassikujuri Taavi Eelmaa eksperimentaalse elektroonika ja spoken word ansambel Apparatus & Apparata uus öine loits.

<a href="https://apparatusapparata.bandcamp.com/album/reloits">Ööääreloits by Apparatus&Apparata</a>

Villemdrillem – "Lahkhelid"

Villemdrillemi esimene singel iseseisva artistina. Pikaaegne plaadifirma Universal Music pani paari kuu eest Eestis uksed kinni. Artisti sõnul ta suurt muutust ei tajunud. "Protseduurid on üldjoones jäänud täpselt samaks, loo avaldamisega toimetasime oma manageriga sama rutiinselt nagu plaadifirma all," rääkis räppar. Ühe enam laulmisega katsetav Villemdrillem filmis uue singli muusikavideo Londonis.

Supervaikne – "Päikese käes"

Pärnu uus beach-rokk bänd Supervaikne avaldas debüütsingli "Päikese käes". Aga Supervaikne ei ole päris tavaline uus bänd, sest ansambli selgroo moodustavad mehed, kes on juba mõnda aega muusikaga tegutsenud. Bändi solist Fredy Schmidt tegutses bändides Laika Virgin, NimmerSchmidt ja Animal Drama, kitarristid Hendrik Tamberg ja Romet Mägar tegutsevad The Boondocksis, Risto Randla lõi bassil kaasa Rainer Ildi bändis ja Jakob Koppel tegutses kollektiivis A3. "Supervaikne sündis soovist teha muusikat, mis ühtaegu toores ja viimistletud," sõnas Schmidt.

Kantri Guidu Bänd – "Trallalala"

Umbes-täpselt aasta eest debüütalbumi avaldanud Kantri Guidu Band jagab kuulajatega selle aasta teist singlit. Su vanemate sugulaste 70. sünnipäevalt lendab kõrvadesse "lindpriisüldi alustala" ehk "Trallalala". Kantri Guidu Bändi juhib Hannes Mets.

Rasmus Kalep – "Meie lugu"

Rasmus Kalep avaldas uue poprokk-ballaadi "Meie lugu". Lugu räägib sõprussuhetest ning inspiratsiooni sai Rasmus just oma sõpruskonnast, kellega koos sai üles võetud ka Keenias filmitud muusikavideo.

Madonna ja Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"

Madonna jätkab juulikuise albumi poole tantsimist. Teisel singlil on tal kaasas Sabrina Carpenter, kelle Coachella lava ta uue albumi ja comeback'i launch'imiseks kasutas. Ei tea, kas Carpenter ei tunne ennast sellise raadiohausi peal kõige mugavamalt, aga erilist jälge Carpenter loole ei jäta. Rohkem nagu tolkneks kaasas. Või ei jäta talle Madonna piisavalt ruumi, sest tal on vaja eelkõige algorütmidele meenutada, et ta on jälle tegev? Või ongi Madonna kõrval raske silma paista?

Isaiah Rashad ja SZA – "Boy In Red"

Mitu aastat vaikust, aga plaadifirma Top Dawg Enterntainment Isaiah Rashad on tagasi. Viimasest albumist on möödas viis aastat ja vahepeal on läbi elatud seljakoti-räpis üpris haruldane seksiskandaal, mis tõi kaasa korraliku laine homofoobset jura. Täispikk "It's Been Awful" on nüüd väljas, ühel lool kaasas ka kolleeg plaadifirmast, SZA, kes Rashadi viimase albumi ilmumisest möödunud aja jooksul on ülemaailmseks superstaariks saanud. Oh seda elukest.

Latto ja Glorilla – "GOMF"

Latto võtab õige pea vastu enda ja 21 Savage'i esimese lapse. Selleks puhuks on tal salves valmis ka album, mis kannab vägagi sobilikult nime "Big Mama", kuigi see on ta hüüdnimeks olnud juba mõned aastad. Viimasel singlil kaasas Glorilla, kes küll träki peal peatsele emale tuule veidike alla teeb.

Chanel Beads – "Song for the Messenger"

Ameerikast pärit Chanel Beads ehk Shane Lavers avaldab juunikuu lõpus oma teise albumi, mis kannab täpselt sama nime ehk "Your Day Will Come", nagu tema 2024. aastal ilmunud ja parajalt kiitust saanud nurgeliselt narkootiline debüütalbum.

Zara Larsson ja PinkPantheress – "Midnight Sun"

PinkPantheress andis omaalbumist "Fancy That" möödunud aasta sügisel välja remikside albumi. Seal tegi "Stateside'ist" PinkPantheressi albumi teise suure hiti Zara Larsson. Nüüd on väljas ka Zara Larssoni remikside album tema eelmise aasta juunis ilmunud "Midnight Sunist". Nimilool on teene võlgu jäänud PinkPantheress ja koos viiakse "Midnight Sun" otse 2012. aasta Power Hit Radiosse. Lugudele aitasid uued kuued anda veel Tyla, Shakira, Kehlani jt.

American Football ja Wisp – "Wake Her Up"

Ligi 30 aastat tegutsenud kultuslik USA emo- ja math-roki bänd American Football avaldas oma neljanda albumi, mis kannab sama nime, mis bänd ise, aga täpsustavalt on sulgudesse lisatud "LP 4". Nagu ka 2019. aasta albumil liigutakse üha enam helgemate dream-pop toonide poole.

Vince Staples – "Blackberry Marmelade"

Räppar Vince Staples avaldas uue loo, mille POV-muusikavideos jäävad massitulistamise ohvriteks nii räppar ise kui ka süütud lõunatajad. "This Is America" auraga loos kõmiseb räpi all basskitarr, postpungi-trummid ja tume sireen.

Death Cab for Cutie – "Punching the Flowers"

1997. aastal kokku tulnud USA alternatiivrokibänd Death Cab for Cutie annab viiendal juunil välja oma 11 stuudioalbumil, millel nimeks "I Built You a Tower". Korraga kergust ja raskust kandev uus singel räägib bändi sõnul mehest, kes on kinni fatalistlikus surnud ringis, frustratsioonist vaevatud, aga midagi ette võtta ka ei taha.

