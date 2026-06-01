Aigar Vals avaldas albumi "Kommi asemel"

Aigar Valsi sõnul on plaadile koondatud muusikaline rännak, mille lood on sündinud elust enesest ja kunstilisse tervikusse üle kantud suuresti läbi autori enda kogemusliku prisma. "Albumile sai kirja nii meile tavaelus nähtav kui varjupoolel asuv. Maailm on selleks piisavalt kreisi ja kirev, et inspiratsioonist mul puudust ei tule.

Sain albumit tehes taaskord avastada, enda piire kombata ja on hea meel, et selle valmimisega sai üks peatükk läbi," selgitas ta.

Album valmis Ö Stuudio produktsioonimajas Tartus, väljaandjaks Vastupandamatu. Valsi enda kõrval lõid stuudiomuusikutena kaasa ka Rein Fuks ja Martin Kikas.

Aigar Vals on varem välja andnud kolm sooloalbumit: "End Game" (2018), "Imperaator" (2020) ja "Uue ajastu guru" (2022), lisaks on ta kirjutanud muusika Liisi Grübergi animatsioonile "Miisufy" (2023). Ta tegutseb ka trummarina ansamblites Pia Fraus ja Meisterjaan & Normaalsete Inimeste Klubi.