Pildid: Rüki galeriis avati Urmas Viigi näitus "Personaalmütoloogia"

"Personaalmütoloogia" on vahelduva sisuga näituseformaat. Rüki galerii väljapanek koosneb valdavalt kahest graafikaseeriast – "Tribaalrebased" ja "Megalilled". Galeriis sulavad need kaks sarja kokku, moodustades uusi seoseid loova koosluse.

Sarja nimi "Tribaalrebased" on sulam kahest sõnast – "tribaalne" ja "libarebased". Seerias on kokku segatud klanni-, hõimu- ja gängitunnused.

"Megalillede" seeria esmaseks inspiratsiooniallikaks on 19. sajandi botaanilised gravüürid ning keskaegsed fantaasiarohked reisikirjad. Temaatika on protsessi käigus muundunud, killustunud ja hargnenud eri suundadesse, muutnud rõhke ning jõudnud koosluseni, mida on keeruline kindlalt piiritleda.

Urmas Viik on Eesti kunstnik, graafik ja õppejõud, kelle looming hõlmab graafikat, joonistust, illustratsiooni, installatsiooni ja digitaalset kunsti.

Näitus jääb Rüki galeriis avatuks kuni 14. novembrini.