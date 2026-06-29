Galerii: Mauri Gross avas Viljandis kaks näitust

Rüki galerii näitusel "Puhas muld 2" esitles Mauri Gross varem eksponeerimata paarismaali teosele "Puhas muld", mis pälvis Eesti Kunstnike Liidu tänavusel Kevadnäitusel publikupreemia. Paaristeos jäi Kevadnäituselt ruumipuuduse tõttu välja ning on sündinud võidutöö värvijääkidest, mis segunedes andsid kokku kuldkollase tooni.

"Muld on algus. Vaikne, tume ja viljakas pind, millest võrsub kõik elav. Need teosed kõnelevad kasvamisest, küllusest ja looduse lakkamatust muutumisest. Maalid avavad vaatajale maailma, kus metsik ilu ei allu rangetele piiridele. Taimestik levib, põimub ja vallutab ruumi, meenutades, et elu loomulik seisund on kasvamine, milles inimene vaid osaleb – kas sekkudes või vaatlejana. Õied ja lehed ei ole siin pelgalt looduse kujutised, vaid elujõu, mälu ja sisemise rikkuse kandjad," kirjeldas autor oma loomingut.

""Puhas muld 2" on mõtisklus elu algmaterjalist – sellest nähtamatust jõust, mis kannab endas nii metsikuid võrseid, õite küllust kui ka vaikset väärikust. See on kutse märgata kasvamist enda ümber ja enda sees," lisas Gross.

Rüki galerii näitusel "Puhas muld 2" esitles Mauri Gross varem eksponeerimata paarismaali teosele "Puhas muld", mis pälvis Eesti Kunstnike Liidu tänavusel Kevadnäitusel publikupreemia. Paaristeos jäi Kevadnäituselt ruumipuuduse tõttu välja ning on sündinud võidutöö värvijääkidest, mis segunedes andsid kokku kuldkollase tooni.

"Fellinis esitletud valik jätkab sama temaatikat, kuid teeb seda kergemal ja mängulisemal moel. Suvised värviküllased aasad on dialoogis taimede vahel kõndivate jalapaaridega ning mõnel vanal saapal on paeladki lahti ununenud – kõik on veidi hooletum, nagu suvi olla lubab. Nagu viitab ka näituse pealkiri "Väike väljasõit", on Fellin paljudele just üks suviste Viljandi-külastuste lemmik peatuspaik," kommenteeris kuraator Meelis Tammemägi.

Mauri Gross (snd 1969) on Eestis tegutsev vabakutseline maalikunstnik, kes ühendab oma loomingus klassikalise maalikunsti tehnilised lahendused ja kaasaegse kunsti abstraktsed võtted.

Näitused jäävad avatuks kuni 8. augustini.