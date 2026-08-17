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Pildid: Rüki galeriis avati illustraator Eiko Ojala esimene isikunäitus

Kunst
Rüki galeriis avati Eiko Ojala esimene isikunäitus
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42 pilti
Kunst

15. augustil avati Viljandis Rüki galeriis Eiko Ojala isikunäitus "Meele märkused", mille kuraator on Lilian Hiob-Küttis.

Illustraatori ja kunstniku Eiko Ojala esimene isikunäitus "Meele märkused" toob fookusesse tema loomingu vähem eksponeeritud osa. Näitusel liigub Ojala äratuntav visuaalne keel väljapoole illustratiivset funktsiooni ning keskendub ruumi, vormi ja psühholoogiliste seisundite omavaheliste seoste kujutamisele.

Seeria keskmes on figuur, mida ümbritsevad geomeetrilised pinnad ning institutsionaalsetele või rangelt piiritletud interjööridele viitavad vormid. Kehad vajuvad, painduvad või surutakse vastu pindu, mis ühtaegu toetavad ja piiravad nende liikumist.

Näitusel esitletavas seerias nihkub rõhk narratiivselt kujutamiselt vaatlusele, kuidas ehitatud keskkond ja ümbritsev ruum vaikimisi kehasid organiseerivad, liikumist suunavad ning kuidas need nähtamatud süsteemid inimese sisemaailma kujundavad.

"Meele märkused" jääb Rüki galeriis avatuks kuni 26. septembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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