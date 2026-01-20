Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

Kristi Kangilaski peab Viljandis linnakunstniku ametit, vabakutselise kunstnikuna tegeleb ta maalimise ja lasteraamatute illustreerimisega. Maalides laseb ta loovusel lennata, endale piire seadmata.

"Mida mina olen tundnud või mõelnud sel hetkel, kui ma neid maale teen, võib-olla polegi väga oluline. Kui siia tuleb inimene, kes vaatab neid omakorda teadmata, mida ma olen siin nii väga mõelnud ja saab sealt oma tunde ja oma mõtte, siis pigem see on tähtsam," selgitas Kangilaski "Aktuaalsele kaamerale".

Üks näitusel väljas olev maal on talle eriti armas ja oluline.

"Selle töö nimi on "Must kass" ja ma arvan, et see on selline töö, mis on natukene võib-olla kantud sellisest naiskunstniku ängist. Mulle tihtilugu tundub, et vähemalt minu loomeprotsess on selline paras rööprähklemine, sest maalimine toimub kõigi olmetegevuste vahepeal. Ja mitte prioriteedina, vaid siis kui aega on," tõdes ta.

Kristi Kangilaski on enda sõnul kiire tegutseja ja ka kiire maalija, mõnigi töö on valminud nelja tunniga.

"Maaliga on natukene nagu mõistatusega – ma hakkan seda tegema ja kuidagi ta hargneb ise lahti. Ma lõpetan sel hetkel, kui mul on tunne, et nüüd on ta valmis. Ja see jõuab kiiresti kätte," kirjeldas ta.

Oma käekirja peab kunstnik rõõmsaks.

"Ma arvan, et igaüks, kes siia näitusele tuleb, saab aru, et ma armastan värvi, elusaid asju – loomi ja inimesi, ja võib-olla mingisugust muinasjuttu. Asju, mida päriselt pole olemas, või kooslusi, mida päriselt olemas ei saa olla. Õnneks maal annab selle vabaduse, et sa võid ükskõik mida kokku panna ja keegi ei küsi, et kuidas see nii saab olla."

Kristi Kangilaski maale saab Rüki galeriis vaadata veebruari lõpuni.