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Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni "Vahuprintsess"

Kunst
Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni
Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni "Vahuprintsess" Autor/allikas: Greta Liht
Kunst

Kumu kunstimuuseumi aatriumisse jõuab sellest nädalast Urmas Viigi installatsioon "Vahuprintsess", mille kunstnik lõi Rotermanni soolalaos toimunud Eesti Arhitektuurimuuseumi juubelinäitusele "Fenomen Soolaladu. Tagasi tulevikku".

Tänavu tähistavad kolm Eesti kunstiasutust oma juubeleid: Kumu hoone valmimisest möödub 20 aastat, sama kaua on möödas ka Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) loomisest. 30 aasta eest alustasid Rotermanni soolalaos tegevust Eesti arhitektuurimuuseum ja Eesti Kunstimuuseumi näitusesaal.

Juubeliaasta puhul toimus Eesti Arhitektuurimuuseumis näitus "Fenomen Soolaladu. Tagasi tulevikku" (kuraatorid Grete Margna ja Eha Komissarov). Selle näituse jaoks lõi kunstnik Urmas Viik installatsiooni "Vahuprintsess", mis põhineb tema praeguseks hävinud teosel "Ruth hingab. Anna Hingab" (2000).

Kuni aasta lõpuni näeb Urmas Viigi "Vahuprintsessi" Kumu aatriumis. Teos pöörab pilgu tagasi 1990. ja 2000. aastatesse, võttes uuel moel kokku toonase kunstielu eksperimentaalsuse, flirdi ajaloo, teatri, kommerts- ja reklaamikultuuriga, aga ka praktilise käsitööoskuse. Projekti olid 2000. aastal kaasatud nii kunstniku tütred kui ka abikaasa Mari Viik, kes juhtis kujudeks kasutatud kehamulaaži võtmist, tegi suure osa lõikeid ning genereeris tehnilisi lahendusi.

Kumu aatriumist on kujunemas ka eksponeerimispind kaasaegsele kunstile ja muuseumikogudele. Muuseumi aatriumis on püsiva koha leidnud Kumu tunnusteos – Villu Jaanisoo üleelusuurused autorehvidest "Toolid I-II" (2001) – ja Erki Kasemetsa installatsioon "Life-File" (1989-2024). Urmas Viigi "Vahuprintsessi" näeb Kumu aatriumi näitusealal tänavuse aasta lõpuni, seejärel on plaanis esitleda skulptor Jass Kaselaane teoseid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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