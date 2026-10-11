Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati rahvusvaheline illustratsiooninäitus

Eestlased on nii mere- kui ka metsarahvas, mets on meile lähedane ja armas. Alati ei oska me ise hinnatagi seda rikkust, mis on meie ümber. Aga needki rahvad, kellel metsa enam eriti alles jäänud ei ole, tunnevad metsa külgetõmbejõudu. Mets ühtaegu hirmutab ja tõmbab ligi.

Muistsete eestlaste suhtumine metsa on olnud pigem soosiv. Mets pakkus kaitset võõra võimu ja väe eest, teadja inimene leidis sealt abi haiguse vastu. Mets toitis ja mets kattis, mets andis peavarju. Metsa kurjus jäi alati alla inimeste kurjusele ja metsas ootas pääsemine. Metsavana sattus vanadel hallidel aegadel sagedasti puuraiduri või jahimehe teele, pannes nende südameheaduse ja õiglase meele proovile. Lahkus sai tasutud ülesleitud kodutee või ootamatult saabunud rikkusega.

Euroopa metsad on meie päevil enamasti turvalised, süngetest laantest on jäänud pigem mälestus, aga metsa võlujõud on säilinud. Säilinud on salapära, maagia, säilinud on unistus metsast. Igal inimesel on oma mets ja igal metsal oma maagia. Seda neil näitusepiltidel näha saabki.

Näitusel esineb 18 Eesti ja 31 välismaist kunstnikku 15 riigist.

Oma töödega osalevad Eestist: Regina Lukk-Toompere, Anne Linnamägi, Catherine Zarip, Piret Mildeberg, Jüri Mildeberg, Piret Niinepuu-Kiik, Katrin Ehrlich, Ulla Saar, Kadi Kurema, Urmas Viik, Kadri Ilves, Anne Pikkov, Kertu Sillaste, Tuulike Kivestu-Rotella, Kristi Kangilaski, Kaia Rähn, Viive Noor ja Marja-Liisa Plats.

Teistest riikidest on esindatud Virpi Talvitie (Soome), Ana Juan, Ignasi Blanch, Josep Antoni Tàssies ja Laura Pérez Granel (Hispaania), Rebeka Luciani (Argentiina), Judith Clay, Olaf Hajek ja Stefanie Harjes (Saksamaa), Hanna Karaleva (Austria), Martin Jarrie (Prantsusmaa), Joanna Concejo (Poola), Lena Revenko ja Natalie Pudalov (Iisrael), Gundega Muzikante, Anita Paegle, Aleksejs Naumovs, Arta Ozola-Jaunaraja, Gita Treice ja Anda Strautniece (Läti), Glenda Sburelin, Andrea Calisi, Daniela Costa, Daniela Iride Murgia, Matteo Gubellini, Anna Forlati ja Sergio Olivotti (Itaalia), Marius Jonutis (Leedu), João Vaz de Carvalho (Portugal), Alefes Silva (Colombia) ning Natalia Mirzoian (Armeenia).

Näitus on avatud 15. novembrini 2026.