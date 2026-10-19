Kuraator Viive Noor: mind ajendas näitust tegema lennusõit üle Eestimaa

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis saab vaadata rahvusvahelist illustratsioonide näitust "Maagiline mets". Poolas, Lätis ja Leedus rännanud väljapanekul on väljas kaheksateist Eesti ja kolmkümmend üks välismaa kunstniku tööd, kokku viieteistkümnest riigist.

Kuraator Viive Noor ütleb, et teda ajendas sel teemal näitust tegema üks lennusõit üle Eestimaa, kui ta nägi, et Eesti metsa on vähe järele jäänud ja seda on vaid ribadena teede ääres. Teiste riikide kunstnikud tulid samuti teemaga kaasa ja lahendasid selle igaüks omal moel.

"Väga huvitav on vaadata, kuidas keegi seda metsa näeb. Mõnel juhul sa näed, et see on suhteliselt realistlik mets. Võib-olla selles ongi see metsamaagia. Või ongi see mets niisugune nagu tont. Aga enamasti, kui vaadata, siis on niisugune sügav ja hästi müstiline mets," ütles graafik ja näituse kuraator Viive Noor.

"Alati on huvitav näha erinevate maade kunstnike töid, ikka mingisugune erinev väikene tunnetus on neil sees, aga süda kuulub ikka Eesti kunstnike poole," ütles Pärnu kunstide kooli direktor Kristel Kallau.