Galerii: maalikunstnike liit avas Pärnus aastanäituse

Näitusel "Ideaalmaastikud" näeb ideaalide erinevust ja rikkalikkust. Väljapanekul on eksponeeritud on üle 100 autori.

Näituse kuraator ja kujundaja Jaan Elkeni sõnas, et mida industriaalsemaks muutub elukeskkond ja mida harvemaks jääb puutumatut loodust kõigi inimeste tarbeks, seda kesksema koha hõivab maastikumaal kaasaegse maalikunsti teemana nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

"Ärevate aegade ja maailmaasjade määramatuse foonil mõjub maastik kunstiainesena turvaliselt, võimaldades samas ta kõikvõimalikke assotsiatsioone, tõlgendusi ja viiteid," kirjutas Elken näituse tutvustuses.

Näitus on uue kunsti muuseumis avatud 24. maini.