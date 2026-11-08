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Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati dramaatiline näitus "Kaotatud saared"

Kunst
Juha Metso näitus
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21 pilti
Kunst

Näitusel "Kaotatud saared" eksponeeritakse fotograaf Juha Metso unikaalseid foto- ja videomaterjale, mis jutustavad loo saartest ja eelkõige igatsusest.

Näitusel eksponeeritud foto- ja videomaterjal räägib Talvesõjas Nõukogude Liidule kaotatud saartest, nende loodusest ja praegustest elanikest ning kirjeldab jälgi, mida soomlased omal ajal aladele jätsid.

Fotograaf Juha Metso käis Suursaarel aastatel 1999–2019 seitse korda ja teistel välissaartel korra.

Juba enne sõdu õitses saartel elav Soome saarestikukultuur. Elu võeti merest. Saarlased tegelesid eestlastega sõbrakaubandusega. Suursaar oli populaarne turismisihtkoht, kuhu saabus suvel ka kunstnikke ja kirjanikke. Vahetult enne Talvesõda evakueeriti saared tsiviilelanikest. Evakueerimine muutus püsivaks, kui Soome kaotas saared Nõukogude Liidule.

Näitus koosneb videotest, kus saab kuulda saartel elanud inimeste mälestusi, aga ka arhiivimaterjali Soomest ja Eestist. Lisatud on Juha Metso fotod Suursaarest. Tulemuseks on ainulaadne ja dramaatiline näitus, mis jutustab loo saartest ja eelkõige igatsusest.

Toimetaja: Annika Remmel

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