Jaak Allik "Varesest Kariseni"

Jaak Alliku mõtlemisvõimes ega sõnastamisoskuses ei ole vähimatki kahtlust. Mäletamisvõimes- ja oskuses võib kahelda iga viimase kui inimese puhul, välja arvatud ehk eideetilise mälu õnnelikult õnnetud omanikud, kel kahjuks / õnneks kõik meelde jääb. Allik lähtub õigest alguspunktist – võtab ette kunagi juba sõnastet ja läbimõeldud ja avaldet kirjatööd ning kommenteerib neid tänase autori meele ja mõttega.

See kõik on väga huvitav. Paljutki enam ei mäletata, mõndagi mäletavad mitmed muudmoodi, vastu vaielda saab, nõusse jääda niisamuti. Jaak Allik ei ole ühelgi ajal, üheski teatris, üheski erakonnas igav isik olnud. Ma kiidan seda raamatut väga, lõi minugi ajusoppides mitmed ununenud registrid avali.

Laidan ka – nii väärt tekst väärinuks korralikku korrektuuri, praegu on kõikvõimalikke näpukaid ja muid vigu põlise intellektuaali kohta ikka häirivalt palju. Ja muidugi võinuks igasuguse omaaegse terminoloogia kohta lihtsalt joonealusi seletusi teha. Äkki mõni noor inimene loeb ega oima, mis loom oli "algorg" või millise laua taga tegi masinakirjatööd "teine sekretär".

Kui tost kribukrabust mööda loovida mõistad, siis lähiajaloo tormistel vetel laevatades karile ei jookse. Teatrihuvilised võivad ette võtta Alliku kümne aasta taguse teose ""Kihnu Jõnnist" "Savisaareni"" ja saavad umbes samast ajastust teistmoodi ettekujutuse. Loetagu mõlemat.

Tõnu Trubetsky "The True Story of Grand Duchess Olga Nicolaevna. The Murder of the Imperial Family Didn't Happen"

See on vist küll esimene kord, kui ma siin rubrikus välismaakeelsest raamatust kirjutan. Aga no mis teha – vürst Trubetsky on ennast oma lauludega nii sügavale eestlaste südametesse raiunud, et kui ta ka hullu paneb ja inglise keeles tsaarivene asjast kirjutab, ei saa ju jätta tutvu(sta)mata. Pealegi on Trubetsky varemgi üllatanud ootamatute ja intrigeerivate ajaloopõhiste kollaažkogumikega nagu "Anarhistid" või "Anarhia ENSV-s". Millega võiks ju samuti kursis olla.

Mina ei ole ajaloolane ning kõikse tsaaripere lugu pole mind kunagi pikemalt puudutanud kui ühe järjekordse, ehkki kolossaalse bolševike seatembu teadmiseks võtmisena. Trubetsky väidab enam kui viiesajal leheküljel, et tegelikult oli teisiti. Vabalt võiks vandenõuteooriate ja ummagummade nimistusse kanda, ent lähemalt vaadates on oma iva sees. Vähemalt ühe või mitme ilukirjandusliku paranoia-thriller'i jagu kindlasti. Võtku mõni hea belletrist kandikul ette kantud materjal käsile.

Läbi murda pole raamatust kerge, õnneks on ogaralt vahva kujundus abiks ja pilte ei vähe. Nii et juba põgusal lehitsemisel saab esmamulje kätte ning kel huvi, võib ise süveneda ja vaadata, mis muuilmas samal teemal kirjutet.

Miks just inglise keeles, miks just Lätis ilmutet (äkki lätlaste punakütid päästsidki tsaaripere?), toda ma sõnada ei mõika. Mis siis, minge raamatukokku või -poodi ja sirvige. Igal juhul üks kõige kummalisemaid ja intrigeerivamaid eestimaise autori loodud teoseid üle koma läbi aastate.