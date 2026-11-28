Presidenti kirjeldatakse sageli tema ametiaja, poliitiliste vaadete ja valitsemisstiili kaudu. Näiteks võidakse riigipead nimetada nii väärikaks ja populaarseks kui ka autoritaarseks ja diktaatorlikuks, rääkis Kristina Koppel Vikerraadio keelesäutsus.

Kui Eesti Vabariik sai hiljuti omale uue presidendi, tekkis mul huvi vaadata, milline pilt sõnast president koorub, kui analüüsida keeleandmeid 2023. aastal avaldatud eesti keele ühendkorpusest ehk mahukast elektrooniliste tekstide kogust.

Kui me vaatame presidendiga koos esinevaid omadussõnu, tulevad eriti esile need, mis täpsustavad ametis oldud aega: endine, tollane, toonane, tulevane ja praegune, aga ka värske ja uus president, nagu näiteks lauses "Tulevase presidendi jaoks on eelkõige oluline tark ja haritud rahvas". Teiseks tõusevad esile presidendi poliitilisi vaateid kirjeldavad omadussõnad nagu vasak- või parempoolne. Lisaks esinevad omadussõnad, mis iseloomustavad presidendi võimukäsitust ja valitsemisstiili, aga ka meelsust – autoritaarne, autokraatlik ja diktaatorlik; läänemeelne, reformimeelne ja Kremli-meelne – nagu näiteks lauses "Ametisse saades väitis Macron, et on reformimeelne president". Positiivsetest omadussõnadest torkavad silma legendaarne, väärikas ja populaarne, nagu näiteks lauses "Soomes pandi müüki endise legendaarse presidendi suvekodu".

Kui vaadata presidendiga koos esinevaid tegusõnu, näeme, et presidendi töö on eelkõige inimestega kohtuda ja kohtumistel osaleda ning neil kõneleda, tähtsaid dokumente allkirjastada, aga ka erinevaid asju lubada, nagu näiteks lausetes "Võimul olev president lubab uut lehekülge riigi ajaloos" ja "President lubas oma aastakõnes võtta rikastelt ja jagada keskklassile". Pärast seda, kui president valitakse või ametisse vannutatakse, võidakse hakata teda kiitma, armastama, austama ja usaldama; või siis vastupidi kritiseerima ja milleski süüdistama, nagu näiteks lausetes "Kiidan presidenti hea kõne ja vahedate mõtete eest" ja "Vabariiklasest presidenti kritiseerisid ka teised väitlejad". Kui presidendiga rahul ei olda, võidakse ta hoopistükkis tagandada või kukutada, nagu näiteks lauses "President kukutati sõjalise riigipöördega".

Keelekorpuse põhjal ei saa muidugi öelda, milline president päriselt on või kui hästi ta oma tööd teeb. Küll aga näeme, milliste sõnadega temast räägitakse ja milliseid ootusi, hinnanguid ja hoiakuid need sõnad peegeldavad. Soovime uuele presidendile, et tema ametiaega saadaksid head sõnad – ja et nende taga oleks ka head teod.