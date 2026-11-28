Muusik, trummar ja kitarrist Simo Atso rääkis intervjuus ERR-i kultuuriportaalile, et on ansambliga Intrepid võtnud sihikule Eesti death metal'i eesmärgiga teha sellest sama kergesti äratuntav asi kui suuremate riikide raskemuusika-skeened.

Intrepidi viimane album, 2025. aastal ilmunud "Juxtaposition" tõi teile Eesti muusikaauhindadelt aasta metal-albumi auhinna. Kas teete värskel lühialbumil "Becoming" midagi põhimõtteliselt teisiti või arendate edasi oma võidukat lähenemist?

Suurim positiivne muutus on see, et "Becominguga" ei seisnud enamik lugusid sahtlis nii nagu, nagu juhtus eelmise albumiga. "Juxtaposition" sai salvestatud aastal 2022 ning miksitud-masterdatud aastal 2024. Kirjutatud olid mitmed lood aga juba 2019. aastal. See vanas materjalis marineerimine oli piinarikas ja loll. Ühe erandiga said kõik lood EP peal oma lõpliku kuju 2025. aastal. See on meie jaoks isiklik rekord.

Me oleme lubanud endale, et lugudega pikalt venitamise lõpetame me järgmise albumiga ära. Loomeprotsess peab olema publiku suhtes nii vahetu kui võimalik. Ma tunnen, et kui presenteerin enda vana lugu kui uut, tekib sellest mingi imelik rollimäng noorema või mineviku endaga, mis ei saa lõpuni siiras olla, kuna ma olen ju ajas muutunud, kuigi lugu ei ole.

Vanade lugude ümberkirjutamine pole ka minu jaoks seda väärt, kuna ma võiksin selle energia ju suunata sinna, et täiesti uut muusikat kirjutada.

Vahepeal olete ka mõneti ootamatult liitunud Kurvad Uudised Recordsiga, kelle alt ilmus ka teie uhiuus EP. Millest selline otsus?

Intrepidi jaoks oli tegelikult läbikukkumine see, et me "Juxtapositionile" plaadifirmat ei leidnud, kuna teadsime, et album on piisavalt hea. Nagu mainitud, siis eelneva plaadiga läks salvestamisest välja andmiseni kolm aastat. Selle protsessi vältel toimusid ka meie esimesed suuremad tuurid Monstrosity ja Nile'iga ning meis oli palju naiivset optimismi, et tuuride tulemusel "kukub meile ägeda plaadifirma leping sülle". Ei kukkunud, hoolimata sellest, et need tuurid olid meile väga kasulikud.

Suurim õppetund oligi see, et sülle ei kuku meile midagi. Tänaseks on optimism leida äge välismaa plaadifirma jälle elus tänu sellele, et tunneme köögipoolt natukene paremini.

Kurvad Uudised sisenesid meie lukku nõnda, et mul oli aasta alguses üks uitmõte: "Kurvad on Eesti kõige kõvem plaadifirma ja Intrepid on Eesti kõige kõvem metal-bänd. Äkki meil on ühist pinda?" Tunnen Eric Kammistest juba lapsest saati ja ka Universalis Metsatölluga tegelnud Margus Varuski nimi polnud mulle võõras. Lähenemine oli seega väga lihtne ja pärast esimest sõnumist oli pall juba veeremas.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Mida neil teile pakkuda on? Mõne indie-erandi kõrval on nende peamisteks väljunditeks elektrooniline tantsumuusika ja peoräpp.

Meie eesmärk Kurbadega on algusest peale olnud jõuda Eesti publikuni suuremal skaalal, kui me oleme seda enne teinud. Ja minu arust see on toiminud. Välismaa eesmärgid täituvad täiesti teisel rindel.

Kõlab, nagu paneks uus EP veidi vähem rõhku selgele "andmisele" ja sellest ülejäänud energia on suunatud pigem atmosfäärilisse tumedusse, mis pigem gruuvib kui nüpeldab. Kas oled nõus?

Gruuv on alati olnud kõige olulisem osa Intrepidi muusikast. Ka blast-beat peab gruuvima, parimad näited sellele on Pete Sandoval (Morbid Angel, Terrorizer), Danny Herrera (Napalm Death), Hellhammer (Mayhem, Arcturus), Derek Roddy (Hate Eternal, Nile jpt.). Kui nad kõik ühtemoodi masinlikult täpselt blast'iksid, oleks tulemus surmigav.

Kõige muuga olen aga täiesti nõus: tegime nimelt vähem "andva" plaadi, et moodustuks kokku aeglasem ja tumedam tervik. "For the Swans, Leave Your Flesh" on vast parim näide loost, mis ei oleks sobinud ühelegi eelnevale Intrepidi plaadile. Võib-olla ka mitte ühelegi tulevale, kuna see on ikka väga tugevalt gooti auku.

Armastame küll selles vallas tegutsevaid bände (Triptykon, Katatonia, My Dying Bride jt), aga me ei ole oma kümneaastase tegevuse jooksul näinud võimalust seda armastust muusikas näidata, kuna "me oleme ju death metal bänd". Selline mõtteviis hoidis meie bändi pikalt tagasi. Hea meel on tõdeda, et see on möödas.

Atmosfäär on kogu muusika absoluutselt kõige olulisem osa ja tunnistan, et see on Intrepidist seni puudu olnud. "Becoming" on olnud perfektne väljund selleks, et sisestada muusika sisse rohkem ennast ja enda elulisi kogemusi, mitte lihtsalt mängida noote ägedas järjekorras.

Aga, kui tulla korra "andmise" juurde tagasi, siis me ei ole sellest edasi liikunud. Meie järgmine täispikk tuleb kõige "andvam" Eesti metal-album üldse. Annan oma sõna.

EP esimese singli ilmumise aegu ütlesid sa, et olete väsinud death metal bändide Rootsi ja USA omaks kategoriseerimisest ja kuulutate enda tehtud muusik "Eesti death metal'iks". Ning selleks, et see oleks Eesti death metal, ei pea torupilli ega kannelt mängima, lisasid sa. Mis see Eesti death metal siis on ja mis teda eristab?

Muusikaliselt on sellel ruumi kujuneda veel mitut moodi, nii et paneme selle lause lõppu hetkel koma. Eesti death metal'i tugevuseks saab olla see, et ainult eestlane teab, kuidas on olla eestlane. Samamoodi nagu ainult ameeriklane teab, kuidas on olla ameeriklane. Me ei ole alati elanud vabas riigis ning need, kes on, nagu näiteks meie generatsioon, ei ole seda unustanud.

Agressori igapäevane kuklasse hingamine annab Eestis elamisele ja eestlaseks olemisele minu meelest hirmust ja ärevusest tingitud kainuse, kuid samas ka suure uhkuse oma identiteedi üle. Minu jaoks iseloomustab Eestit melanhoolsus ning külmus, mõlemad on väga kaunid omadused.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Kuidas teil bändis rollid jaotuvad? Millised dünaamikad välja kujunenud on ja kuidas te need enda kasuks tööle olete pannud?

Nii asjaajamine kui lookirjutamine keerlevad Intrepidis ümber minu, kuid selle bändi paneb klikkima siiski meie ühine keemia. Ma ei kujuta ette, kuidas bänd saaks toimida ilma Madise või Raikota - mul on väga vedanud, et olen sellised kaasteelised enda kõrvale leidnud.

Mina panen kokku loostruktuurid ning mõtlen välja vokaali rütmika. Sõnu kirjutas eelmistel plaatidel peamiselt meie pikaaegne endine liige Siim Soodla, nüüd oleme võtnud Raikoga koos selle vastutuse ühiselt endale. Riffidega on Intrepidis olnud alati vaba poliitika, ehk et ma olen alati julgustanud kõiki oma ideesid presenteerima. Meil on terve tegutsemisaja jooksul olnud ühine Dropboxi kaust, kuhu me kõik oma riffid sisse paneme.

Aastatel 2016 ja 2017 panustas sinna kõvasti meie varajase koosseisu bassist Kalli Talonpoika: nii palju, et ta riffid on jõudnud absoluutselt igale Intrepidi plaadile. "Becomingu" peal on tema panus loos "Surface/Entrance Incantation". Ta ise ei mäleta enam ühtegi riffi, mida ta meile kirjutanud on, nii et vahel saadan talle meeldetuletuseks neid vanu salvestisi, kui meil midagi uut hakkab jälle välja tulema.

Aga sellest kommunaalkaustast hoolimata on enamik riffikirjutamist ikkagi minu õlgadele langenud. Ma ei tea miks see nii on, sest ma ei tunne, et ma olen mingi kuri onu, kes teiste ideid ära ei kuula. Küll aga on minu käes alati viimane sõna ja selles rollis tunnen ma end väga enesekindlalt.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Koit Raudsepp ütles hiljutises intervjuus, et metal-muusika liigub muust muusikast (kui kantri välja arvata) täitsa omasoodu, nagu eraldi metrooliin teistest mööda. Kas sa oled selle väitega nõus?

Olen selle väitega täiesti nõus, kuna metal-bändidele maksab tavaliselt kätte see, kui nad liiga palju tähelepanu peavoolule pööravad. Peavoolu tähelepanu metal-bändile on umbes nagu nurkademängu võit Bingo lotos: jah, muidugi sa juubeldad oma pisikese ebatõenäolise võidu üle, aga uudistes räägitakse ikkagi suurtest võitjatest. Tavaliselt mõni tädi kuskil maakohas.

Maksab see kätte sellepärast, et "peavoolu reeglite" järgi mängides on palju suurem oht kaotada omanäolisust ning tõelist eneseväljendust, kuna loomingulise otsuse ja ärilise otsuse piir muutub hägusemaks. Ei taha siiski liialt üldistada, popmuusika saab olla väga ehe ja siiras, aga metal-muusika on juba oma loomult palju vähem "toode".

Metal-bändi edu peitub ikkagi teiste ühiselt mõtlejate võrgustikus ja ülemaailmsete sõprussuhete loomises. Metal-bänd ei unista striimingurahast, aga vinüüli- ja särgimüük on selles vallas jälle parem kui üheski teises kohas. Me ei unista Coachellast, vaid Brutal Assaultist. Me unistame, et meil oleks sada tuhat kuulajat. Mitte sada miljonit. Nendest erinevustest hoolimata tunnen, et kõik muusikud unistavad sama tugevalt.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Omast kogemusest võin ka lisada, et suures osas vajaksid justkui metal-bändid üldiselt n-ö traditsioonilist meediat vähem. Või vähemalt panevad sellele vähem rõhku. Igasugune rahvusvaheline skeene-keskne meedia on sellest igatahes tunduvalt olulisem.

Ma arvan, et zine'id ja blogid saavad olla väga olulised bändile, kelle vastu juba veidi huvi tuntakse. Miks ma peaks süvenema mingi artisti sisemaailmasse, keda ma isegi ei kuula? Sotsiaalmeedia on kogu selle balansi traditsioonilise meediaga nii segaseks teinud, kuna sotsiaalmeedia on vaieldamatult kõige olulisem element bändi promomises. Olgu see fakt ükskõik kui vastukarva.

Minu skepsis sotsiaalmeedia suhtes on see, et algoritmid on ehitatud sellele, et leida kogu aeg järgmine uus asi, selle asemel, et veeta kaua aega ühe asjaga. Minu suhe minu lemmikbändidega nagu näiteks Morbid Angel, GWAR või Type O Negative on see, et kui enam vähem kogu diskograafia hakkab juba pähe kuluma, kaevan ma üles kõik intervjuud ja taustatagused: tõesti soovin seda bändi sügavamalt tundma õppida.

Intervjuu ei ole kunagi sama, mis inimesega näost näkku aega veetmine, kuid näiteks Dave Brockie intervjuusid kuulates on mul nii sügavalt kahju, et ma selle inimesega kunagi kohtuda ei saa. Mul on lihtsalt mingi kõhutunne, et me oleksime üksteisega samal lehel. Mul on oma lemmikmuusikaga siiralt isiklik suhe.

Ehk tunnevad mõned bändid hoopis, et nad ei ole teretulnud?

Mõni bänd, jah, ehk tunneb. Võib-olla isegi vingub selle üle, aga nagu ka päris elus, on mõttetu suunata energiat nende inimeste poole, kes sind ei väärtusta. Me siiralt väärtustame igat väljaannet, kes meiega rääkida soovib, kuna meil on palju öelda ja usun, et meilt on ka palju küsida. Kui mõni on liiga pime, et seda näha, on see nende probleem.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Metai'i särgimaailm on juba omaette suur teema. Väljastpoolt tundub see teade teistele inimestele: ma kuulun siia maailma. Kuidas sa ise seda näed? Mitu bändisärki sul on?

Saad asjast õigesti aru. Minu jaoks on bändisärk püha, mul pole mõtet isegi öelda mitu bändisärki mul on, kuna absoluutselt kõik T-särgid, mida ma oman, on bändisärgid. Kui ma kannan mõne bändi, või spetsiifilisemalt mõne plaadi särki, annan ma sellega oma toetuse ja heakskiidu. See on ka väga hea tööriist inimestele, kellel on raskusi avalikes kohtades uute inimestega tutvumisel: alati saab ju rääkida bändist/plaadist, mis teise inimese särgi peal on.

See on üks põhjus, miks minu jaoks on väga oluline kanda ainult nende bändide särke, keda ma kuulan. Müüsin paar aastat tagasi näiteks kõik oma Kreatori särgid maha, mille ma noorena kontserdilt olin saanud, kuna ma lihtsalt üldse ei kuula neid. Ei ole 11 aastat klikkinud ja hetkel ei usu et kunagi klikkima hakkab ka.

Aga huvitav et sa seda küsid: me oleme hiljuti teinud bändiga otsuse, et me laval enam bändisärke ei kanna. Proovisime seda Septembris Reeperbahnil ja värskelt antud R2 minilaivil esinedes järgi ja see toimis superhästi. Kui metalbänd soovib näha välja gramm professionaalsem kui nad tegelikult on, siis see on väga hea koht kust alustada!

Milline on Eesti metal-skeene? Väike? Suur? Konkurentsitihe? Pääseb lihtsasti püünele? Elu täis? Võiks rohkem elu olla?

Meie positsioonist on seda muidugi kerge öelda, kuid ikkagi liiga lihtsalt pääseb püünele. See, et muusika on hea, et muusika on hästi produtseeritud, et sa näed laval välja kui tervik ja et sa tuuritad nii tihti kui võimalik peaks olema ikkagi miinimum.

See on hetkel miinimum, mida enamus siin ei viitsi või suuda täita. Intrepidil on nende asjadega hästi, kuid isegi see ei ole hetkeseisuga piisav, et suuremal kujul läbi murda. Me oleme sellega kursis ja me oleme veendunud, et me saame ajapikku veel palju edukamaks bändiks. Tööd on veel palju.

Tegevust ja elu võiks alati rohkem olla, aga ma ei tunne, et midagi otseselt valesti on ka. Tuleb vaadata otsa rahvaarvule ning anda endale aru anda, et suht võimatu on Eestis kogeda iga nädal laivis meeletut kvaliteeti. Me teeme Eestis klubikontserte umbes iga poole aasta tagant, kuna usun, et kui teha seda tihedamini, väsiksid inimesed meist ära.

Selles suhtes on hea meel, et saame välismaa kontsertidega seda tihti balansseerida. Kvaliteedirohkusele saaks kaasa aidata see, kui te hakkate oma lastele varakult metal'it näitama ja pilli õpetama, kuna siis on ju tulevikus rohkem bändimehi ja -naisi!

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Mis on kõige suuremad rõõmud? Kõige suuremad probleemid?

Kõige suuremad rõõmud on head bändid nagu Gangrenated, Childbeater ja Humanity.

Masendav on see, kuidas mõne kohutava bändi kontserdile saab tulla sama palju inimesi, kui mõne äärmiselt hea bändi kontserdile. Eestis on lihtne kaotada usku sellesse, kas keegi päriselt üldse aru saab või hindab seda, mida bänd muusikaliselt teeb. Või tullakse kohale lihtsalt selleks, et end täis juua ja "lahedat rokki" kogeda. Aga ma ei soovi inimeste valikute üle kohut pidada.

Kui pöörata pilk kodumaalt lähinaabritele, Ida-Euroopale ja Euroopale laiemalt, siis millised erinevused kõige esimesena silma torkavad?

Ei ole mingi üllatus, et suurtes riikides on kõike rohkem: klubid, promootorid, festivalid, bändid, raha. Kõige olulisem erinevus võib olla ka ajalugu. Lähinaabritest nii Soome kui ka Rootsi on ülemaailmset raskemuusikat väga tugevalt mõjutanud. 80-ndate Soome punk jõudis levida lausa nii kaugele, et Sepultura peab ansambleid Terveet Kädet ja Rattus ühtedeks kõige olulisematest pusletükkidest, et nende enda saund agressiivsemaks muutus. Ka Poolat ja Tšehhit võib pidada edulugudeks.

Lisaks saame rääkida skeenedest nagu Rootsi death metal, Florida death metal, Bay Area thrash, Saksamaa thrash, Norra black, Briti grindcore. See ongi, miks meie oleme sihikule võtnud Eesti death metal'i eesmärgiga teha sellest sama kergesti äratuntav asi, kui need, keda ma just mainisin. Hetkeseisuga on aga Eesti punk palju ühtsem asi kui Eesti metal.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Kui rääkida lastele varakult metal'i tutvustamisest, siis sina oled selle sees olnud terve elu ja võib vist öelda, et see meetod töötas.

Kasvasin üles ema ja isaga, kes mõlemad mängisid metal-bändis Loits. Metal-bändis mängimine oli alati mu unistus, sest mu vanemad olid nii ägedad. Kui isa pidi Metsatölluga tuuritades kuudeviisi kodust eemal olema, ei teinud see mind kurvaks, sest teadsin, et tahan ühel päeval täpselt sama asja teha.

See on elustiil, mida pole kerge tavainimesele selgitada. Ma siiralt naudin "ratastel elamist" ning olen oma kunstile täielikult pühendunud, ükskõik kui vähe või palju inimesi seda tarbivad. Ma ei muretse pere loomise pärast üldse, kuigi see ei tähenda, et ma seda kunagi ei sooviks. Vaatan seda nii, et kui mu isa suutis selle toimima panna, siis panen mina ka.

Sealjuures ihaldan ma stabiilsust, nagu enamik inimesi. Kuid minu jaoks ei sünni see lihtsalt rahalisest turvalisusest. Kodus olemisest ja perega aega veetmisest. Tahan, et mul oleks mingisugune katus pea kohal ja kõht oleks täpselt nii täis, et saaksin muusikat luua ja esitada. Ainus, mis peale selle veel loeb, on head sõbrad.

Kas sinul on uue põlvkonna esindajana ka varasematega võrreldes mingeid täiesti uusi arusaamasid või lähenemisi?

Mu vanaema räägib isegi mu isale siiamaani, et ainus elu, mis kuhugi kõlbab, on "üheksast viieni". Tunnen, et minu põlvkonnal on privileeg teha täpselt seda, mida me ise soovime. Keegi ei takista meid töötamast, keegi ei takista meid mitte töötamast. Mul on õnn elada kodus, mida ma ise oman ning sättida oma elu selle järgi, mida ma ise tahan teha.

Vanemad põlvkonnad on meie praeguse vabaduse jaoks palju ohverdanud ning tahes-tahtmata jätab pikk kannatus ja töö nende iseloomu jälje. Seega ma ei saa üldse pahaks panna seda, kui mul on nendega miskist teistsugune arusaam, kuna neil oli ju kõik teistmoodi. Teistmoodi saab olema ka järgmistel põlvkondadel.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Aga muusikalises mõttes? Näed sina skeenes või muusikas laiemalt midagi, mida ei nähtud selles maailmas, mida imetledes sa üles kasvasid?

Jällegi, kõik on muutunud. Tuuritamise väärtus pole enam sama mis ta oli 90-ndatel, kui see oli vaat, et kõige väärtuslikum ja olulisem promoallikas üldse. Enam pole suuri maitsekujundajaid nagu MTV (ma igatsen täna midagi telesaate "Headbanger's Ball" sarnast), kõikidel bändidel on võimalus tänapäeval minna stuudiosse ja tulla sealt välja normaalse tulemusega: ükskõik, kui suur on eelarve ning ükskõik, kui suured on muusikalised oskused. See on mingil määral tore asi ka, kuid selle suurem tulemus on see, et enamus muusikat kuulajani lihtsalt ei jõuagi. Ärme hakka sellest AI-pasast isegi rääkima.

Mina olen meelestatud tänapäeva muusikatööstuse raskustega nii, et see on lihtsalt osa meie põlvkonna peatükist. Igal põlvkonnal on oma raskused. Aga kindlasti oli parem olla death metal bänd 90ndatel, kui praegu. Ainult 20 aastat tagasi oli Eestis käkitegu tuua metal-kontserdile 600 inimest, tänapäeval ollakse väga õnnelikud 300 inimesega.

Aga ma olen optimist, ma ei näe mingit põhjust, miks meie või mõne teise metal-bändi kontsert kellelegi ebameeldiv saaks olla. Nii öelda tavainimese ees on minu meelest vaja lihtsalt mõningaid tabusid adresseerida ning anda talle ohutustunne kinnitusega, et midagi halba meie kontsertidel ei juhtu. Isegi Liis Lemsalu nautis ükskord meie kontserti.

Viimaste aastate jooksul on palju juttu olnud igat sorti klubide sulgemisest. Metal-skeenel (ja raskemal rokil üldiselt) on reeglina oma kindlad pesad, millest Tallinnas on tuntuim näide vast Tapper. Kuidas see osa sellest maailmast toime tuleb?

See on selline teema, kus on võimatu midagi öelda ilma, et keegi solvuks, nii et ma proovin nüüd solvata võimalikult paljusid korraga.

Loodus ei salli tühja kohta, seega ma ei muutu liialt emotsionaalseks, kui mõni oma uksed sulgeb. Ma nostalgitsen näiteks Rock Cafed ja Rockstarsi, aga need jäid aja hambusse. Kui klubi ei too rahvast kohale, siis see kokkuvõttes ei täida ju oma eesmärki või siis on algusest peale mingi perses üürileping tehtud, millele ongi võimatu jätkusuutlikku äri ehitada. Võib-olla pole omanikel piisavalt raha süstivaid rikastest doonoritest sõpru.

Mõne teise kohaga ma imestan just vastupidist: kuidas see ikka veel lahti on? Aga nagu ma ütlesin, loodus ei salli tühja kohta ja Ülase edulugu on parim näide sellest, kuidas loodi skeenele sobilik pesa siis, kui keegi teine seda ei pakkunud. Ükski klubi ei ole igavene ja see on okei. See, kuidas inimesed räägivad siiamaani lugusid Kauplus Aasiast ja Demo Clubist näitab mõneti tagurpidi seda, et selle eriti tugeva mälestuse alles jäämiseks pidigi need kohad maha lammutama.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Ansambel Intrepid on seotud ka festivaliga Intrepid Extravaganza. Möödunud aastal rääkisite, et festival toimus senituntud kujul viimast korda. Mis see aasta muutub?

Saan praegu öelda vaid nii palju, et me suuname hetkel kogu oma energia 22. jaanuaril Tapperis toimuvale esitluskontserdile. Meie eesmärk on Tapperit transformeerida enda näo järgi, täpselt samamoodi nagu me Extravaganza puhul Erinevate Tubade Klubiga tegime. Extravaganza tuleb muidu tagasi küll, olge kannatlikud.

Kas sa iseennast pead ennast pigem ikkagi trummariks või kitarristiks?

Intrepidis olen ma kitarrist, aga peamiselt pean end trummariks, kuna trummimäng tuleb mulle loomulikumalt. Sellegipoolest on Intrepid mulle kõige olulisem bänd, kuna siin saavad minu enda ideed teoks. Trummidega üksi ei saa ma ju lugusid kirjutada. Sellegipoolest arvan, et trummar on bändi kõige olulisem osa: Madis Kaljurand on Intrepidi mootor ja ta on nii kuradi hea.

Trumme mängin veel Surgentis, Singer Vingeris ja Ulmenthalis.

Kas nende režiimide vahel vahetumine käib lihtsalt? Või pead "rahulikumal" kontserdil ennast trummide taga vaos hoidma?

Vastupidi - ma naudin Ulmenthali enim selle pärast, et Eeva Trei on mugav sellega, et ma ei pea muutma seda, kes ma loomulikult olen. Hea metal-trummimäng sõltub väga tugevalt dünaamikast, seega vaikselt mängimine ei ole mulle kunagi olnud võõras. Siinkohal tervitan ja tänan oma õpetajaid, Kristjan Mäeotsa ja Andrus Lillepead.

Aga mina ei ole session-muusik, mina olen mina. Kes mind trummariks võtab, peaks end esmalt kurssi viima sellega, mis minu saund on. Ma ei kavatse osa võtta ühestki projektist, mis mulle endale korda ei lähe.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Intrepidiga alustate detsembri alguses 17 kontserdiga Euroopa-turneed, kus käite muu hulgas läbi Poola, Ungari, Saksamaa, Ühendkuningriigi. Paljud Eesti bändid ja artistid laiemalt sellist asja öelda ei saa. Kuidas selline turnee kokku saab?

Tegu pole DIY-tuuriga. Selle korraldas Poola firma Massive Music, kelle suurimateks klientideks on Vader, Gorgoroth, Marduk ja ka Nile, keda me eesoleval tuuril soojendame.

Massive Musicuga viis meid kokku Nile'i ja Morbid Angeli mänedžer Gunter Ford.

Fordiga saime aga tuttavaks läbi Juan "Punchy" Gonzalezi, kes oli Morbid Angeli pikaaegne helimees ning helindas ka Intrepidi debüütalbumit "Unused Imaginative Capacity".

Kui me ei oleks Punchyga seda plaati teinud, siis me ei oleks ka viimased kolm aastat Massive Musicuga tuuritanud.

Kõik on kokkuvõttes üks suur kokkusattumuste jada. Ise leitud võimalusi on hakanud ka juurde tulema, aga ega seal ka mingit suurt võlutrikki ei ole. Tuleb lihtsalt õigeid inimesi teada.

Selle aasta maikuus toimunud UK tuuri korraldajaga Ascendancy Productions saime me tuttavaks kaks aastat tagasi, kui me Nile'iga Bristolis esinesime. Nende arust olime me õhtu parim bänd ja sealt algas ka kommunikatsioon. Tuleb lihtsalt käia, olla, teha, suhelda.

Kas ütleksid, et metal-kontserdil on soojendajal õhtus tähtsam roll kui muidu?

Ma ei ole sellega nõus. Minu meelest absoluutselt igal kontserdil on soojendaja roll tõestada, et ta peaks olema peaesineja, hoolimata žanrist. Intrepidile on see praegu justkui trump, et me madalate ootustega välismaalastele sellise litri näkku kütame. Paari välismaa bändiga on meil endalgi olnud tunne, et oleme neist kvaliteetsemad, kuid üks kõige meeldejäävam vastupidine kogemus oli 2023. aasta kevadel Tallinnas Suffocationi soojendamine.

Olime värskelt tulnud oma esimeselt tuurilt ning enesekindlus oli suur. Kokkumäng oli arenenud meeletult, õhus oli elevust, isegi elektrit. Tegime oma pooletunnise seti ära ning tundsime, et tegime absoluutselt kõik õigesti: mega laiv oli. Ja lausa niivõrd, et mõtlesime endamisi, et huvitav, kui hea see Suffocation nüüd siis tuleb. Suffocation pidi mängima vaid esimese noodi esimese akordi, kui ma sain aru, et me oleme nende kõrval väiksed poisid: see oli nii täpne, intensiivne, positiivne. Toredad tüübid olid ka.

Intrepid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Uhkeid tuure on teil olnud varemgi, aga kas see eesootav on kõige suurem-pikem?

Kõige pikem tuur toimus meil tegelikult 2024. aastal ja jällegi koos Nile'iga, kus meil toimus 26 päeva jooksul 24 kontserti.

Kus teid seni kõige paremini on vastu võetud?

Kõige ägedamaks on kujunenud Ühendkuningriik. Rahvas on alati soe, aktiivne ja positiivselt meelestatud. Väga mitmed meie parimad kontserdid on toimunud Šotimaal ja Inglismaal. Äärmiselt positiivne kogemus oli sel aastal ka esimest korda Rootsis ja Norras käia.

Milliseid metal-albumeid kohe mööduvast aastast peaks igaüks veel kuulama?

Kuulake uut Downi plaati, Volume V. Ja andke mõnele vanale plaadile uuesti võimalus, näiteks: Morbid Angel "Gateways to Annihilation", Crowbar "Sonic Excess in Its Purest Form", Hate Eternal "King of All Kings", Triptykon "Eparistera Daimones".

Ja ma ise kuulan viimasel ajal väga palju Elliott Smithi. Mu lemmiklugu on "Everything Means Nothing To Me".

Aitäh!