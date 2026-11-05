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Metal-ansambel Surgent avaldas albumi "Sin Eater"

Muusika
Surgent
Surgent Autor/allikas: Surgent
Muusika

Eesti progressiivse death metal'i bänd Surgent avaldas neljapäeval oma teise täispika albumi "Sin Eater".

See on bändi esimene album laulja Mathias-Erik Tempeli ja trummar Simo Atsoga ning järg 2022. aastal ilmunud, bändiga nime jaganud albumile, mis valiti 2023. aastal Eesti muusikaauhindadel aasta metal-albumiks.

Plaadi ilmumist juhatasid sisse singlid "Dismantle / Replace", "Ruthless Logics" ja "Enorcis". Viimasele valmis ka muusikavideo.

Bändi enda sõnul on "Sin Eater" raske ja keeruline ega pelga kuulajat proovile panna, kuid on eelkäijast sihikindlam ja terviklikum.

"Viimased neli aastat on olnud konarlikud, sest koosseis muutus nii palju, aga tunnen, et oleme lõpuks leidnud inimesed, kes liiguvad kõik ühes suunas ja ühise missiooniga. Mathias-Eriku lisatud brutaalsus vokaalis ja Simo eriti dünaamiline trummimäng on aidanud hoida meie fookust ja lasknud meil võtta ette suuremaid muusikalisi väljakutseid. Debüütalbumile püüdsime toppida iga veidra idee, mis meil oli. "Sin Eater" on otsekohesem, siiski kõlab see ikka nagu meie," rääkis bändi bassist Jüri Tarkpea.

Albumi salvestas ja miksis kitarrist Jaan Varts Sound Fortress Studios ning masterdasid Sofia von Hage ja Thomas Eberger Stockholm Masteringus. Kaaneillustratsiooni autor on Regina-Mareta Soonsein. 

Albumit esitletakse novembris Tallinnas ja Tartus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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