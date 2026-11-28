Uued lavastused Eesti Draamateatri "Tõde ja õigus" Autor A. H. Tammsaare Dramatiseeringu autor Andrus Kivirähk Lavastaja Hendrik Toompere jr Knstnik Laura Pählapuu Kostüümikunstnik Jaanus Vahtra Valguskunstnik Priidu Adlas Helikujundaja Lauri Kaldoja Koreograaf Eve Mutso Laval Rasmus Kaljujärv, Marian Eplik, Hanna Jaanovits, Mait Malmsten, Hilje Murel, Raimo Pass, Teele Pärn, Inga Salurand, Taavi Teplenkov, Jüri Tiidus, Ursel Tilk, Harriet Toompere, Ivo Uukkivi ja Jaak Lutsoja. Esietendus 24.10 Eesti Draamateatri suures saalis. Rakvere teatri "Karin ja Indrek" Autor A. H. Tammsaare Dramatiseeringu autor Elmo Nüganen Lavastaja Artjom Garejev Kunstnik Mo-lu Koreograaf Alissa Šnaider Muusikaline kujundaja Natalja Dõmtšenko Valguskunstnikud Roomet Villau ja Kerdo Vainer Laval Liisa Aibel, Rainer Elhi, Margus Grosnõi, Reio Kiviberg, Kaja Kupp, Aune Kuul, Riho Lillakas, Märten Matsu, Silja Miks, Madis Mäeorg, Laura Niils, Eduard Salmistu, Johannes Richard Sepping, Tarvo Sõmer, Imre Õunapuu, Carolyn Veensalu, Hendrik Vilde ja Anne Veesaar. Esietendus 19.09 Rakvere teatri suures majas.

"Tõde ja õigus" on meie juur-, tüvi- ja võratekst. Sellega on ammendatud küsimus, miks seda dramatiseerida ja lavastada: teisiti ei saa. "Tõde ja õigus" on erinevalt "Kalevipojast" eepos, mida tõesti natukenegi lugenud oleme. Andres, Pearu, Indrek ja Karin on ennemini meeles kui Irmi, Armi ja Mustukene. Teatril on eelarveline ja moraalne kohustus hoida teksti elus, aga mida ütleb Tammsaare kohta kultuuris see, kuidas tema tekste on dramatiseeritud ja lavastatud?

Püha Tammsaare. Tegelikult on ka sellele küsimusele lühike vastus, mille Heili Sibrits on oma välkarvustuses kenasti sõnastanud: "Tammsaare pühadust ei seata kahtluse alla. [—] Aga igav ka ei hakka."1 Mida see tähendab? Kui Tammsaare on püha, siis kui püha tema ja ta tekst meile on?

Sellele küsimusele vastamiseks tahtsin teada, mil moel on Tammsaare tekste Eestis dramatiseeritud, käsitletud, tekstist tõukutud. Loogiline oli võtta lahti andmebaasid ja lihtsalt otsida, aga see ettevõtmine ebaõnnestus otsemaid. Statistika.teater.ee võiks olla ammendav andmebaas, kuid sealt on osa lavastusi puudu (kohe jäi silma, et seal ei ole VAT-teatri "Juuditit", 2021, lav Aare Toikka, dram Andrus Kivirähk). On ka lavabaas, näidendite andmebaas ja teatriväliselt näiteks Eesti filmi andmebaas, aga kogupilti ette saada pole võimalik, igal andmekogul on omad eesmärgid ja miinused.

Kus inimese käed lühikeseks jäävad, seal tuleb appi võtta kratt. Lasin Claude'i agendil läbi kammida kõik avalikud andmebaasid ja internetist lisa leida.2 Sel hetkel ei huvitanud mind enam isegi niivõrd "Tõde ja õigus" eesti teatris, vaid eesti kultuuris laiemalt: filmid, ooperid, balletid, dramatiseeringud, lavastused, sh Tammsaarest tõukuvad kultuuritekstid (tudengifilmid, Tammsaare tekste kasutavad lavastused, harrastus- ja kooli­teater, diplomilavastused). Kui püha, siis kui püha? Mil moel püha?

Eesti Draamateater "Tõde ja õigus" Autor/allikas: Gabriela Järvet

Esimene Tammsaare eesti laval oli Paul Pinna lavastatud "Juudit" Draamateatris, 1920. aastatel järgnesid lavastused Ugalas ja Estonias ning kord-kaks tuleb "Juudit" lavale igal kümnendil –välja arvatud 1940.–1950. aastad ja 1970. aastad, mil näidendi teema võis olla poliitiliselt ebasoovitav –, kokku (usutavasti) 13 korral. Esimene "Tõde ja õigus" on Andres Särevi dramatiseeritud ja Karl Otto (Kaarli Aluoja) lavastatud "Vargamäe" 1932. aastal Draamastuudio teatris. Kuni 1960. aastateni annabki tooni Särevi dramatiseeringute kasutamine, "Abielu ja õnn" (IV osa) Rakvere teatris 1992. aastal on viimane Särevil põhinev lavastus. "Tõe ja õiguse" I, II ja IV ja V osa mängitakse Särevi tekstil 24 korda. Mis 1960. aastatel juhtub? Tuleb Voldemar Panso, kellel "Armastus ja elu" Vene Draamateatris 1959. aastal on esimene Tammsaare tekst. Kokku kasutatakse Panso varianti viiel korral.

1990. aastad on Mati Undi Tammsaare-aeg: "Priius, kallis anne", "Taeva kingitus" ja pehmelt öeldes suursugune "Taevane ja maine armastus". Praegu on huvitav mõelda 1990. aastate õnne- ja rahajahi peale ning vaadata ERRi arhiivist Merle Karusoo lavastatust "Täieline Eesti Vabariik" (1995, dram Merle Karusoo). Aare Laanemetsa muundumine Joosep Tootsist Indrek Paasiks on üldse üks põnevamaid metamorfoose minu isiklikus eesti metateatris. Andreseid ja Pearusid olen jäänud aga kõrvutama Hannes Kaljujärve ja Jaan Rekkoriga Ugala 1997. aasta suvelavastuses (lav Andres Noormets, dram Margus Kasterpalu).

Uuel sajandil annavad tooni muidugi Elmo Nüganeni Tammsaare-lavastused, aga dramatiseeringute poolest on see Urmas Lennuki sajand (loen kokku kaheksa dramatiseeringut, esimesena "Vargamäe kuningriik" 2006 ja nüüd, 20 aastat hiljem "Vargamäe valvur").

Truudus. Tammsaare dramatiseerimise puhul paistab silma tekstitruudus. Ainult Eesti Noorsooteatri ja Ugala lastele-noortele suunatud lavastused tegelevad laiemalt teemadega (nt "Vai-vai vaene Vargamäe", lav ja dram Urmas Lennuk). Detsembris esietendub VAT-teatris Aare Toikka lavastatud "Kõrboja" (dram Karl Koppelmaa), mis sisututvustuse järgi käsitleb suitsiiditeemat. Tavapärasest erineb ka Toikka-Kiviräha "Juudit" VAT-teatris (2021), milles mehed räägivad Tammsaare sõnu, naised aga on saanud endale tänapäeva teksti ja mured. Vanamehed on "sitaks tavalised" ja väetis tapab mesilasi.

Aga ikkagi jääb närima küsimus, miks me Tammsaarele nii truud oleme. Mõni lavastus üllatab lavakujundusega, teises on huvitavad näitlejatööd, aga näiteks trammijuhi vaatevinklist Karini lugu ei jutustata. On siis tõesti Tammsaare tekst nii püha? Või on ette selge, et Tammsaare toob saalid aastateks täis ning pole mõtet lavastada Karini lugu kolmele inimesele trammijuhikabiinis? Leino Rei julges küll oma Tammsaare-fantaasia "Kärbes, prussakas ja ämblik" mahutada haagissuvilasse (Eesti Noorsooteater, 2024, dram Leino Rei).

Erinevalt Dantest, Homerosest, Shakespeare'ist pole Tammsaare meile ajas ja teemades kauge. Teda ei pea murdma. Usun, et vähemalt Sirbi lugejad on korra elus vaevanud oma selga kartulipõllul. "Tõe ja õiguse" II osa on klassikaline koolipõlvelugu. Kas Maurus on vähem või rohkem homo, sõltub tõlgendajast (Mait Malmsteni rollis vist pigem rohkem).

Sageli jäetakse III osa lugemata, kuigi see on temaatiliselt võib-olla kõige aktuaalsem. "Kapitalistide-vereimejate" loosungi taga võib aimata pealkirja "Euroopa suurlinnades protestitakse elukalliduse tõusu vastu". Me ehk vaatame kõheduse ja põlastusega, kuidas Pariisis crème de la crème butiike rüüstatakse, aga samasuguse pilguga vaatasid sakslased eesti kaltsakaid, kes nende mõisates end purju jõid ja hoonele tule otsa pistsid. On isegi kahju, et Eesti Draama­teatri lavastuses taandatakse III osa ikka ainult 1905. aasta mässule.

Igihaljas on ka IV osa teema, mis toob publiku saali. Raskel ajal on tervistav irvitada tänapäeva Köögertalide üle ja elada kaasa aina õnnetumaks kiskuvale abielule. V osa on vahest kõige keerulisem lugeda. Osalt sõnavara pärast nagu I osa: paljulugenud inimene tuletab kontekstist, mida tähendab "kõmmeldunud", "rangid" või "saksatuba", aga noorel hakkab raske. Tal lihtsalt ei ole seda sõnavara, löö või maha. Samas leiab V osast teema, mis enam uudiskünnist ei ületa, aga portreeloo Maalehes saaks sellest küll tehtud: linnas läbi põlenud pedagoog tuleb sünnikoju ja asutab endalegi ootamatult idufirma.

Kunst ja lavakunst. Niisiis on Tammsaare teemad huvitavad, saalid müüakse välja, noored saavad eksamiks vajaliku sisukokkuvõtte kätte. Aga mis puudu jääb? Miks Eesti teatris tsiteeritakse Tammsaaret, aga ei käsitleta? Rakvere lavastusel on käsitluse tunnuseid, aga see väljendub loo ümber ehitatud raamis. Tegelased on muuseumieksponaadid, kes ennast läbi neljanda seina tutvustavad. Võib-olla loemegi "Tõde ja õigust" nii, nagu jalutaks muuseumis, aga kaasa elada on juba keeruline? Filosoofia ja psühholoogia käib üle võimete? Küsimus põletab keelt, aga vitriinide lõhkumine kolmandas vaatuses mõjub pigem didaktiliselt kui sisuliselt.

Ka Eesti Draamateatri lavastusel on võimalik käsitlus juurde mõelda. Laura Pählapuu kujundus mõjub omaette kunstiteosena. Lava kohal on poolviltu lavasuurune peegel: põrandale lastud projektsioonis on otsevaates pildid pilvedest, Vargamäest jmt. Peegelduses näeme lisaks projektsioonile ülalt alla näitlejaid, aga ka näiteks mustadest kangastest loodud kartulipõldu. Etendusel tekib küsimus, et kui me repliike niikuinii teame, tunneme Indrekut kui tegelast, tema perekonda eri aegadel, miks siis teksti on vaja. Kunstiline käsitlus, perspektiivi nihestus on niivõrd tugev, et tegelikult võiks Eesti Draamateatri lavastus olla ka pantomiim. Miks mitte tants: Slopaševi ja Voitinski segadus veeks muutunud viinaga ja koolipoiste summas liikumine võiks olla kraadi võrra lavastatum ning olekski tegu tantsuga.

Sama võiks küsida ka Rakvere lavastuse kohta, seal on kunstiline kujundus isegi silmatorkavam – Pählapuu peegel mõjub vaikiva tunnistajana, iseseisva installatsioonina, aga mo-lu kujundus on ärksam. Rakvere teatri lavastuse puhul tunnen, et see tegelikult kuulub black box'i. Rakveres on Eesti kõige mugavam teatrisaal, mille hinnaks on aga see, et lähemal istuja vaates toimub laval tegevus kõrgel ning kaugemal istuja jaoks on kõik nii kaugel, et lihtne on kaotada näitlejatega side. Rakvere teatri lava on sama kõrgel kui Eesti Draamateatri oma enne 2001. aasta ümberehitust. Minu nähtud etendusel tunduvad ka näitlejad olevat vahemaast kohkunud ja tekst ei ole kosta, ainult Eduard Salmistu räägib algusest peale saali suurust arvestavalt.

Indrek ja Karin. Jaak Allik ütleb intervjuus3, et Tammsaaret pole tarvis tänapäeva tuua, Tammsaare juba ongi tänapäevane kirjanik. Tammsaare teksti võib kergesti siduda mis tahes paradigmaga, kartmata, et tekst seda välja ei kanna. Kas Tammsaare on seega üldinimlik? Või on tema teemad üleajalised? Kui nii, siis peaks meil Tammsaare teemadega tegelevaid lavastusi olema murdu.

Rasmus Kaljujärv ei ole ohmuvõitu Indrek, kahtlev Hamlet, aga ta on nagu inimene, kes kohtub maailmaga esimest korda – imestab, nutab ja naerab. Eesti Draamateatri lavastus tajub suurepäraselt Tammsaare teksti tegelast rituaali osana, ilmselt sellepärast, et Kivirähk keskendub Indrekule, ühele tegelasele, ja jätab kõrvale kõik muud koodid. Ei pea liialt interpreteerima, et näha Indreku arengukaares nii rituaali sisenemist, selles elamist kui ka sellest väljumist. Kalju­järve-Kiviräha Indrek läheb üle piiri, muutub eluetappe läbides "jagamatuks, tervikuks", mida sõna "indiviid" ju tegelikult tähendabki.

Kaljujärve viis Indrekut kujutada sobiks hästi kokku Laura Niilsi Kariniga. Oluline pole ju Karini kleidi värv või selle pikkus, tema genitaalid või varanduslik seis, vaid Karini liminaalne seisund. Karin ei ole enam naine: ta on sünnitanud, ta on armastanud naisena, ta on sotsiaalses mõttes olnud naine. Ka Indrekult raha küsides on ta veel naine, aga ta pole veel inimene, s.t mees. Maailm on muutunud, ja naine ei saa olla lihtsalt naine, naine peab ka inimene olema. See ongi Karini seisund, mida Tammsaare kujutab: üleminek. Karin sõltub oma plaanitud äritegemises meestest ja saab sellega vastu pükse (kleiti). Köögertali peod, eri kujul Dionysosed, keda Karin oma teel kohtab, on ühteaegu nii ülemineku­rituaalile vajalikud takistused kui ka mentorid.

Eesti Draamateatri lavastuse rõhk pole Karinil, vaid Indrekul, seepärast tundub ka veidi ebaõiglane väita, et Laura Niils saab Karinile paremini pihta kui Inga Salurand. Aga minu meelest taipab Karinit Niils ka paremini Hele Kõrvest, kes (muidugi sõltuvalt lavastuse iseloomust) lihtsalt kujutas Karinit. Niilsi Karin kasutab naiselikkust, aga tema suund pole naiseks saada. Karin ei ole ju mõtlematu ega endaga hädas, sest ta on naine, Karin on hädas, sest ta püüab (mh eksponaadist) inimeseks saada. Ja tal on vastas Indrek, kes eriti just Rakvere teatri lavastuses uputab inimeseksolemise filosoofiasse. Karin kahtleb ja tema kahtlus näib talle irratsionaalne. Miks ta siis kahtleb? Karin cogito, ergo dubito, Indrek dubito, ergo cogito. Ilus on Rakvere lavastuses repliik, mida ma romaanist ei mäleta. Indrek ütleb Karinile otsesõnu: "mine kloostrisse!", mis kordab kloostri kui lõbumaja eufemistlikku tähendust "Hamletis" ja sama tähendusemängu Tammsaarel. Madis Mäeoru Indrek ongi nagu Hamlet. Karin ega Indrek ei jõua selleni, mis on ergo sum – ühele lõpeb olukord surmaga, teisele sotsiaalse surmaga: Indrek jätab lapsed ämmaga ja läheb kraavi kaevama.

Kese ja perifeeria. Kõigest hoolimata võib kahe lavastuse ja teksti põhjal öelda, et Tammsaarega on meil kõik korras. On olemas kultuurikese: kanoonilised, tekstitruud dramatiseeringud ja lavastused. Teisest küljest on ohtlik, et kultuuri äärealadelt immitseb vähevõitu uusi mõtteid ja käsitlusi. Praegu pole Tammsaaret mängides saalide täituvusega probleemi, sest keskmine teatrikülastaja on kuuekümnendates eluaastates kõrgharitud naine. Aga mis saab 20–30 aasta pärast? Eesti Noorsooteater on teinud ja teeb loodetavasti edasi tänuväärt tööd Tammsaare tekste tutvustades ja neid käsitledes. Eks laste­teatris ongi võimalik mängulisemalt katsetada. Aga "noorele ja vihasele" on lavatekste hõredalt. Kas noored, kes sisuliselt vaatavad teatris audioraamatut, on ka need, kelle lapsed teatrisse tulevad, kuna isa-ema Tammsaare-teemad õrnemas eas kõnetasid?

Nii Garejevi kui ka Toompere, Nüganeni ja Kiviräha lavatekstid on igati õnnestunud. Häda on sellega, mis neid lavastusi ümbritseb: suhteline Tammsaare-vaikus kultuuri äärealadel. "Tõde ja õigus" põhjustab loodetavasti edaspidigi torme piletikassades, aga ka näiteks nende kahe lavastuse põhjal on raske asjatundmatule inimesele – või tulnukale Marsilt – ära põhjendada, miks Tammsaare on meile nii oluline.

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