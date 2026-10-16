Kultuuriportaal soovitab: Mikk Mikiveri mängufilm "Indrek" Jupiteris

Nädala pärast jõuab Draamateatris lavale Andrus Kivirähki kirjutatud "Tõde ja õigus", kus ta võtab kokku fookusesse Indreku teekonna läbi Tammsaare romaanisarja. Enne seda on aga igati kohane ära vaadata ka Mikk Mikiveri "Indrek" 1975. aastast.