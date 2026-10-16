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Kultuuriportaal soovitab: Mikk Mikiveri mängufilm "Indrek" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Indrek (film)
Indrek (film)
Kultuuriportaal soovitab

Nädala pärast jõuab Draamateatris lavale Andrus Kivirähki kirjutatud "Tõde ja õigus", kus ta võtab kokku fookusesse Indreku teekonna läbi Tammsaare romaanisarja. Enne seda on aga igati kohane ära vaadata ka Mikk Mikiveri "Indrek" 1975. aastast.

Näitleja ja teatrilavastaja Mikk Mikiveri esimese režissööritööna valminud mängufilm "Indrek" põhineb Anton Hansen Tammsaare teose "Tõde ja õigus" teisel osal. See on lugu maapoisi Indrek Paasi kolmest aastast Tartus härra Mauruse eragümnaasiumis. Läbinud oma kogemustes tõdede ja valede keerulise labürindi, jõuab Indrek veendumusteni, mis sunnivad teda koolist lahkuma.

Režissöör Mikk Mikiver, stsenaristid Arvo Kruusement ja Lembit Remmelgas, operaator Mihhail Dorovatovski, kunstnik Halja Klaar, helilooja Veljo Tormis. Osades Harri Kõrvits, Ants Eskola, Maria Klenskaja, Kaljo Kiisk, Rein Aren, Jüri Järvet, Aarne Üksküla, Heino Mandri, Jüri Müür, Olev Eskola, Ilmar Tammur.

"Indrek" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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