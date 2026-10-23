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Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

Teater
Eesti Draamateater
Eesti Draamateater "Tõde ja õigus" Autor/allikas: Gabriela Järvet
Teater

Laupäeval esietendub Eesti Draamateatris Hendrik Toompere juuniori lavastus "Tõde ja õigus". Tammsaare suurromaani kõik viis köidet on üheks näitemänguks dramatiseerinud Andrus Kivirähk.

Romaan algab Andrese ja Krõõda saabumisega Vargamäele ning lõpeb Indreku ja Tiina lahkumisega sealt. Nende kahe sündmuse vahele jääb terve elu – inimese püüdlused, valikud, pettumused ja lootused. See on teekond, mille jooksul otsitakse tõde ja õigust.

Dramatiseeringu autor Andrus Kivirähk nentis, et ilmselt pole väga palju neid, kes on Indrek Paasiga kõik "Tõe ja õiguse" viis osa läbi käinud.

"Dramatiseering üritab seda teha. Seetõttu on tähelepanu all just need sündmused ja tegelaskujud, mis omavad määravat tähtsust Indreku eluteel, ehkki Tammsaare maailm on rikas ja kirev nagu öine džungel ning sinna sukeldudes võiks leida materjali veel kümnete näitemängude jaoks," avas ta.

Lavastaja Hendrik Toompere juunior usub, et iga põlvkond võiks proovida klassikale otsa vaadata ja leida sealt oma. Lavastajale pakkus huvi küsimus, miks on Tammsaare romaan meid nii kaua kõnetanud ja jäänud oluliseks tekstiks. Lisaks köitis teda võimalus põimida Tammsaare teose arhetüüpsed tegelaskujud kaasaegsema teatrikeelega.

"Tammsaarega käib kaasas teatav raskemeelsus ning nukrus. Ega sellest üle ega ümber ei saa, sest see on olemuslikult oluline, aga tundus huvitav püüda seda läbi teatrimängu pehmemalt või kergemalt käsitleda," ütles lavastaja.

Toompere jaoks on lavastuse keskmes ka väljakutse jutustada ühe õhtu jooksul ära kogu Indrek Paasi elulugu.

"Tammsaare kirjutas viis raamatut, et ühe inimese elulugu rääkida. Me oleme draamateatris rääkinud pankade lugusid, rääkinud kuningatest ja kõiki muid elulugusid suutnud rääkida ühe õhtu jooksul. Miks me nüüd siis ei peaks suutma Indrek Paasi elulugu ühe õhtuga  ära rääkida."

Lavale astuvad Rasmus Kaljujärv, Marian Eplik, Hanna Jaanovits, Mait Malmsten, Hilje Murel, Raimo Pass, Teele Pärn, Inga Salurand, Taavi Teplenkov, Jüri Tiidus, Ursel Tilk, Harriet Toompere, Ivo Uukkivi ja muusik Jaak Lutsoja.

Lavastuse kunstnik on Laura Pählapuu, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, valguskujundaja Priidu Adlas, helikujundaja Lauri Kaldoja ja liikumisjuht Eve Mutso.

Toimetaja: Karmen Rebane

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