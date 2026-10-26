Hendrik Toompere jr: otsisin igale "Tõe ja õiguse" raamatule omaette esteetikat

Eesti Draamateatri suures saalis esietendus Andrus Kivirähki dramatiseering "Tõde ja õigus", kus ühe õhtuga näeb ära Tammsaare suurromaani kõik viis osa. Lavastaja on Hendrik Toompere jr. Peategelast Indrek Paasi kehastab Rasmus Kaljujärv.

Idee, tuua kogu romaanisari korraga lavale, tuli Andrus Kivirähkilt, kelle sõnul võiks iga põlvkond meie tüvitekstile värske pilguga otsa vaadata.

"Tammsaare on ju nii võimas kirjanik tegelikult. Siin on draamat, kurbust, intriigi, enesetappe, mõrvu ja kõike, mis üldse võimalik on. Lisaks sellele imeilus keel, imeilusad mõtted, imeilus filosoofia. Mida siis üldse Eesti teatris peaks lavastama? Nii nagu inglased lavastavad Shakespeare'i lakkamatult, eestlased peaksid lavastama Tammsaaret," rääkis Kivirähk.

Kivirähk lisab, et huvi "Tõe ja õiguse" vastu tekkis temal omal ajal just tänu teatrile. "Ma olin väike poiss ja mind võeti kaasa vaatama näidendit "Inimene ja inimene", mis oli tehtud "Tõe ja õiguse" viienda osa põhjal. Vaatasin selle ära teatris, see tundus nii põnev ja siis ma tahtsin teada, kes need vanamehed ja üldse inimesed on. Viimane osa oli nähtud ja nüüd siis tuli hakata algusest lugema," meenutas näidendi autor.

Lavastaja Hendrik Toompere jr peab Tammsaare tüviteksti poole pöördumist Draamateatrile väärikaks väljakutseks. "Me oleme siin draamateatri laval igasuguseid suuri lugusid rääkinud, olgu pankadest või kuningatest, miks siis ei peaks saama Indrek Paasi elulugu ühes õhtus ära rääkida," tõdes lavastaja.

Toompere lavastus kombineerib klassikalisi arhetüüpe kaasaegsete teatrivõtetega. "Ma olen otsinud igale raamatule siin lavastuse sees omaette esteetikat. See oli põnev väljakutse. Nendel lugudel kõigil on ka omaette maailm ja minu meelest need raamatud annavad ka teatud esteetika ette juba," lisas ta.

Lavastuse kunstnikud on Laura Pählapuu ja Jaanus Vahtra, valguskujundaja Priidu Adlas, helikujundaja Lauri kaldoja ja liikumisjuht Eve Mutso.