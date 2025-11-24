X!

Galerii: Pärnus avatud taaskasutusnäitus seikleb muinasjuttude maailmas

Pärnu Uue Kunsti muuseumis avati taaskasutusnäitus
Pärnu Uue Kunsti muuseumis avanes laupäeval taaskasutusnäitus "Anna uus elu", mille tänavuseks teemaks on muinasjutud.

Värskelt avatud näituselt leiab teoseid, mis on loodud tulekustutitest, vanades instrumentidest, plastikust, vokiratastest, loetud ajalehtedest, söögiriistadest, purunenud klaasist ja veel paljust muust.

13. korda toimuva väljapaneku eesmärk on elavdada jätkusuutlikku materjaliringlust. Eriti suur tähelepanu on korduskasutusel, esemete parandamisel ning nende taaskord ringlusse võtmisel.

"Anna uus elu" jääb Pärnu Uue Kunsti muuseumis avatuks 8. märtsini 2026. Väljapaneku kuraator on Marie Virta.

Toimetaja: Karmen Rebane

