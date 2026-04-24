Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

Kui eluloofilmi "Michael" filmimuusika-albumil oleks olnud mõni uus laul, oleksime saanud ajaloolise "Uue muusika reede", kus kohal popmuusika püha kolmainsus. Praegu peame leppima aga ainult(!) Madonna ja Prince'iga. Lisaks meeletu kogus singleid ja mõned albumid kodumaalt: Taavi-Peeter Liiv, Grete Paia, Majorlilkween, Florian Wahl jpt.

Majorlilkween – "K. Mean Girls"

Laulja-räppar Majorlilkween ehk Alexandra Elizabeth Ljadov avaldas uue eklektilise digiglasuuriga üle kallatud singli, mis ühel hetkel kargab tantsupõrandal ja järgmisel nukrutseb magamistoas.

Triibupasta ja Merilin Mälk – "Vaksalis"

Triibupasta heidab Eesti artistidest esimesena suvele esimese tõsiseltvõetava kinda. Ei ole välistatud, et septembriks on paljud meist seda lugu liiga palju kuulnud. Ja kui Triipude eelmine singel "Eurokraav" tundus pärinevat "Õlleavaja" jääkide seast, siis "Vaksalist" peal pannakse oma mudel juba veidike uutmoodi ja värskemalt tööle. Nn lädrasust on igatahes uue loo veidi sentimentaalsemas eurotrance'is vähem. Ei tea, kas siis tänu teistmoodi radu mööda driftivale biidile või väga õigesti valitud ja hästi õnnestunud Merilin Mälgu refräänile, mille on autoritelehe järgi justkui kirjutanud Maria Kallastu? Loo produtseerisid Boipepperoni ja Markus Palo.

Taavi-Peeter Liiv – "Püstihull"

Taavi-Peeter Liiv avaldas reedel oma kolmanda albumi "Uuel tänaval", mille kõlapildis domineerib elektrikitarr. Lugu püstihull sündis tänu Liivi bändi liikme Hyrr Innokent Vainola olmeolukorrale. "Ühel õhtul Hyrr hilines, mis pole üldse temalik. Selgus, et ta oli tahtnud kodus duši alla minna, aga elukaaslane pani keelud peale ja ruttas ise ette, mille peale Hyrr ohkas: "Sa oled ebareaalne naine, püstihull!" Oma pesuskäiku oodates haaras ta kitarri ja laulu refrään saigi diktofoni ümisetud. Hiljem meenutasime stuudios olukorda ja sellest arenes välja loo alge, millele ma uued mõtted lisasin ja sõnad kirjutasin," jagas Taavi-Peeter Liiv.

Grete Paia – "Armastus on pime"

Grete Paia värskele singlile andis ainest Eesti Arhitektuurimuuseumi näitus. "Märkasin sügisel möödaminnes arhitektuurimuuseumi seinal reklaami "Tallinn täispurjes", aga lugesin esimese hooga distantsilt "Tallinn täispurjus". Ja sealt hakkas kogu loo maailm arenema," rääkis Paia. Värskes loos mängib Paia mõttega, et linnad käituvad nagu inimesed – neil on oma iseloom, suhtemustrid ja varjatud küljed. Loo produtseeris Gevin Niglas.

Heleenyum ja Trcks – "Suck It Up"

Heleenyumi uus singel "Suck It Up" on valminud koostöös Chicago produtsendi Trcksiga. Popi ja jungle'i segamisega, mis on Heleenyumi mängumaaks olnud juba paar aastat, jõuab ta uuel singlil ja uue produtsendiga kindlasti uuele tasemele. "Suck It Upi" põhjal võib vabalt näha, kuidas jungle moodsas popis edukalt garage'i kõrvale võib kerkida.

Simone Minn – "Üks mees"

Simone Minni teine singel suve alguses ilmuvalt debüütalbumilt, mis on artisti siiani kõige valjem ja hoogsam lugu, mis Minni enda sõnul rõõmustab rokenrollilikus agoonias. Selle kõigega võib nõustuda küll. Refrääni taustaharmooniate rohkus ja sirgjoonelisus toob vaimupilti Vaiko Epliku 2008. aasta albumi "Kosmoseodüsseia".

Some Times – "Light Me Up"

Some Times on trummari ja multiinstrumentalisti Marten Männa ja jazz-pianist Mikk Kaasiku koostööprojekt, mis sündis soovist kirjutada muusikat Uno Naissoo nimelisele heliloomingu konkursile – ning esimese katsetusena sündinud pala "Oddly Even" tõi duole ka konkursivõidu. Värskel debüütsinglil teeb kaasa ka basskitarrist Märten Lehto.

Kristel Aaslaid ja Robert Linna – "Vastu maad"

Selle nädala vist ootamatuima käiguna tulid Kristel Aaslaid ja Robert Linna välja ühise rokkballaadiga. Loo idee sündis dirigendi ja helilooja Ode Pürgi sulest EMTA ülesande raames, kus tuli kirjutada lugu trummide salvestamiseks. Sealt kasvas välja mõte luua orkestraalse kõlapildiga rokkballaad. "Lugu räägib hetkest, kus tuleb endalt küsida, kas juhime oma valikuid ise või elame kellegi teise ootuste järgi," ütles Ode Pürg. Mõlemad solistid kiidavad üksteist ning ootasid võimalust ühiselt laulda, kuigi loo lindistamise ajal siiski kordagi kokku ei puututud. Muusikas teevad kaasa veel Hando Jaksi, Mikk Simson ja Sascha Knorr.

Kadri Voorand – "...Home"

Kadri Voorand avaldas reedel albumi "Songs to Hold You", mis valmis koos tema kauaaegse duopartneri Mihkel Mälgandiga. Tunniajane album, kus on nii inglis- kui ka eestikeelseid lugusid, sündis Voorandi sõnul isiklikust vajadusest. Ta lisas, et oluline osa albumist on ka sisemine dialoog ja side varasemate põlvkondadega. "Olen selle albumi loomise käigus pidanud omajagu nõu kujuteldavate ja ometi nii reaalselt tuntavate esiemadega tuhandete aastate tagant," sõnas muusik.

Florian Wahl – "N.A.T.S."

Florian Wahli uus saksanoormehelik lugu saadab 20-minutilist kuuldemängu nimega "Rongisõit", kus asuvad rataste raginal põrgu poole teele tegelased, kes on juhuslikult sarnased selliste inimestega nagu Kihnu Virve, Mart Helme, Kaja Kallas, Jüri Ratas, Brigitte Susanne Hunt.

Nublu, Vaiko Eplik ja Orelipoiss – "Meeldivad tydrukud"

Nublu ja Vaiko Eplik andsid möödunud kevadel ilmunud menukast lühialbumist "Supersuure hoolega" välja laiendatud versiooni, mis jõuab ka vinüülile. Lisalugudeks on kaver Apelsini loost "Sügistuuled" ning koos Orelipoisiga puhuti uus elu sisse Nublu kõigele esimesele singlile "Tydrukud (lesbi hymn)", mis 2017. aastal Souncloudi üles riputati ja vaikselt 2018. aasta kevadel ilmunud "Mina ka" ilmumiseni ja sellele järgnenud plahvatuseni viis. Deluxe-EP füüsilisel versioonilt leiab ka Noepi remiksi loost "Lausu tõtt".

Sass – "This feeling2"

Sass ehk Sander Rebane avaldas debüütalbumi "Demod 21-26", millel kõlab 24 minuti jagu elektroonilisemat ja orgaanilisemat RnB'd ja poppi. "Need on lood, mis on kokku kogutud n-ö sahtlipõhjast. Esimesed lood on aastast 2021, siis kui ma oma lapsepõlvekodu tolmusel pööningul muusikaproduktsiooni õppimist alustasin ja viimased lood on aastast 2026," ütles Rebane ning lisas, et album võtab kokku viimased viis aastat tema elust.

Madonna – "I Feel So Free"

Jaa, Madonna on tagasi. Pärast seitsmeaastast pausi näeb ilmavalgust ka album "Confessions II", mis ei ole järg mitte Usheri 2004. aasta albumile "Confessions", vaid ikka Madonna enda 2005. aasta albumile "Confessions On A Dance Floor", mis oli popstaari albumitest viimane tõeliselt edukas. Nii värske singel kui album valmivad koos produtsent Stuart Price'iga, kes oli ka albumisarja esimese osa juures. Singli "I Feel So Free" kõlale andis lisatõuke ka Arca. Möödunud nädalavahetusel astus Madonna Sabrina Carpenteri üllatuskülalisena üles ka Coachella pealaval.

Prince – "With This Tear"

Sel nädal möödus kümme aastat legendaarse Prince'i surmast. Sel puhul avaldati kurikuulsast The Vaultist, kus on peidus tohutul hulgal veel avaldamata muusikat, filme ja muusikavideosid, Prince'i algne versioon loost "With This Tear", mis esimest korda jõudis kuulajateni Celine Dioni 1992. aasta albumil. Peaaegu oleksime saanud ka selle nädala "Uue muusika reedesse" kolmanda popmuusika-hiiu, sest kinodesse jõudis Michael Jacksoni eluloofilm "Michael", mida saadab ka soundtrack, millele kahjuks seniavaldamata materjali kaasa ei pandud.

Boards of Canada – "Tape 05"

Üle-eelmisel nädalal jõudis mõnede fännide postkasti VHS-kassetid, mille peale oli trükitud Šoti elektroonilise muusika duo Boards of Canada logo ja ning millelt võis kuulda minuti jagu sahisevat sõnasalatit. Möödunud nädalal avaldaski BOC esimese loo pärast 13 aastat kestnud vaikust ning sel nädalal kuulutati välja ka järgmine album, mis ilmub 29. mail. 18 albumi loost ühtegi veel välja ei paisatud, vihjeid jagab ainult 40-sekundiline treiler.

Foo Fighters – "Window"

Foo Fighters avaldas oma 12. albumi "Your Favorite Toy", millel lubatakse minna tagasi garaažiroki mürarohkete kitarride juurde.

Smerz – "Spring summer"

Möödunud aastal paljukiidetud albumi "Big City Life" avaldanud ja sellega kultuuriportaali aasta albumite edetabelis ka 26. koha haaranud Norra duo Smerz avaldab mai keskel uue lühialbumi. Nimeks sel "Easy" ja saadab see bändi muljetavaldavale Põhja-Ameerika turneele.

Tricky ja Marta Zlakowska – "Out of Place"

Bristoli trip-hop'i legend Tricky teatas, et juulikuus on oodata tema uut albumit "Different When It's Silent". Eesti fännide jaoks on see muidugi väga sobilik, sest Tricky astub septembrikuus üles ka festivalil Station Narva.

Kehlani ja Cardi B – "Pocket"

Ameerika RnB-laulja Kehlani avaldas oma üheksanda stuudioalbumi, mis kannab artisti enda nime. Plaadil kokku 17 laulu, kaasa teevad Cardi B, Big Sean, T-Pain, Usher, Lil Wayne jt.

Quiet Light – "Living Room"

Texasest pärit laulja, laulukirjutaja ja produtsent andis välja oma kuuenda albumi "Blue Angel Sparkling Silver", mis laenab korraga nii shoegaze'i kullavaramust, Yung Leani digimelanhooliast, ambient'ist ja magamistoa-popist.

