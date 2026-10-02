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Jazz-duo Some Times avaldas debüütalbumi "Oddly Even"

Muusika
Some Times
Some Times Autor/allikas: Sadu-Triste Juurikas
Muusika

Jazzduo Some Times ehk Mikk Kaasik ja Marten Männa avaldas 2. oktoobril oma debüütalbumi "Oddly Even".

Kümne looga plaadil mängivad duo kõrval 13 tunnustatud Eesti muusikut, nende seas Heikko Remmel (basskitarr) ja Aleksander Paal (saksofon).

Some Times sai alguse MUBA-s rütmimuusikat õppinud Kaasiku ja Männa loomingulisest koostööst. Nende esimene ühine lugu, "Oddly Even", valmis Uno Naissoo nimelise heliloomingu konkursi jaoks ning tõi neile konkursivõidu.

Võidukas konkursitöö pani aluse nende edasisele loomingulisele partnerlusele. Sama lugu on nüüd saanud ka debüütalbumi nimilooks.

Some Timesi tuumik on Kaasiku ja Männa duo, kuid nad hoiavad end tahtlikult vabana nii žanris, koosseisus kui instrumentide valikus.

"Selle plaadi sisse on pakitud väga palju. Tahtsime muusikalised uksed jalaga maha lüüa ja panna siia plaati kõik, mis meis on." ütleb Mikk Kaasik plaadi olemuse kohta.

Albumit esitletakse Tallinnas novembri lõpus. Koos Some Timesiga on laval Märten Lehto, Jaagup Jürgel, Samuel Kurvits, Allan Järve, Johannes Kiik, Nikita Korzoun, Aleksander Paal, Uku Konsap, Tripletone ja erikülalised.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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