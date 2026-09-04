Uue muusika reede: Reket, Púr Múdd, Miley Cyrus, Beyoncé

Selle nädala reede toob meile ootamatu koostöö Reketilt ja Púr Múddilt, luulealbumi Dew8 ja Kosmoselt, ideaalpoppi Jae Stephensilt, veel ideaalsemat poppi Beyoncélt ja Pharrell Williamsilt ning jälle natuke uutmoodi Miley Cyrust.

DJ Lumi ja Tellemralf – "Future"

DJ Lumi ja Tellemralf avaldasid nelja looga lühialbumi "Emotions Pt. I". 13 minutit rohkem või vähem sähvivat, rohkem või vähem kleepuvat, aga üldjoontest kergelt nukrat (heas mõttes!) tantsumuusikat.

Some Times – "Absolutely Everything"

Noorte jazz-muusikute Marten Männa ja Mikk Kaasiku koostööprojekt Some Times avaldas kolmanda singli debüütalbumilt "Oddly Even". Uus lugu "Absolutely Everything" kõlab tänu prinkidele toru-partiidele ootamatult suursuguselt ja pidulikult, kuigi elu ja õhku saaks siit-sealt veel sisse lasta. Lugu kestab ligi kaheksa minutit! Ja võhma nagu isegi jagub lõpuni välja.

Kosmos, Dew8 ja Genka – "Joosta Pole Kuhugi"

Kosmos ehk Siim Sinamäe ja Dew8 ehk Siim Parisoo avaldasid ühise albumi "Viimaste Asjade Teadus". Ise nimetavad nad seda luulealbumiks. Ja kuigi võib ju küsida, et kas pole iga räpiplaat omamoodi luulealbum, siis eriti just Kosmose stoilised salmid selgitavad, miks ta on ikkagi luulealbum. Luuletatakse muidugi hiphopi biitide peal ja kui hakkab luuletama Dew8, kelle deklameeriv räpp on olnud "luulelik" juba mõnda aega, siis läheb juba juba jälle täitsa räpiks ära ning oleme ringiga tagasi alguses. Omamoodi asi on see igatahes. Biidid, mille eest vastutas eeldatavasti peaasjalikult just Dew8, on seekord oma lo-fi'nduses ja tolmususes eriti tugevad.

Reket ja Púr Múdd – "Kanna Mind"

Tänase päeva kõige suurem üllatus. Kui Kosmos ülevapool luuletab räpibiitidel, siis Reket hakkab nüüd räppima tantsubiitidel. Positiivne on ka see, et Púr Múdd on tagasi originaalmuusika juures ja lõpetab retrosõltlaste õrritamise, laseb neil ka vahelduseks mõnda sel sajandil kirjutatud lugu kuulata. Ja täiesti rooste ei ole produktsiooniduo seal kaverite-maal läinud, kui kuulata nt teise salmi bridge'i metalseid kahinaid, aga päris lõpuni välja ei ole sealt siiski murtud. Nii kurja ja jõulist Reketit pole me igatahes ammu kuulnud, kas üldse kunagi? Oktoobri lõpus on oodata ka meeste ühist albumit "Võõrad", mis tuleb igatahes huvitav, aga esimese singli põhjalt on veel raske öelda, kas heas või halvas mõttes.

Masta Robusta – "Refrään"

Rakvere produtsent ja räppar Masta Robusta avaldas EP "Reipaid Ridu Rezzidel Radadel". Artistinime taga peitud Mart Rauba, kes on tuntud ka kui räpigruppide Öökülm, TMF ja RLV Massive liige MC Lord. Värskele räpialbumile on tema sõnul koondatud nii eksperimentaalset hip-hop'i, breakbeat'i, UK garage'i, house'i, punk'i ning rohkem eestikeelset lüürikat.

Jae Stephens – "Gymnastics"

Möödunud aastal ülitäpse ja tõhusa popalbumi "Total Sellout" avaldanud 29-aastane USA lauljatar Jae Stephens tundub juba teiseks valmistuvat. Sel aastal on ta avaldanud juba neli singlit, mis küll kokku ei mõju seni nii hästi kui "Total Sellout" (kellel kuulamata, siis võtke ette), aga kuulata tasub ikka. Stephensil on pop-RnB meloodiatele ja käikudele väga hirmutavalt tugev kõrv ning ta ei kasuta neid ka oma lugudes kasutada.

Logic1000 ja Christine and the Queens – "The Only One"

Tänase päeva teine ootamatu koostöö on Austraalia DJ/produtsendi Logic1000 ja Christine and the Queensi vahel. Logic1000 teeb küll Christine'ile ja tema vokaalidele päris palju ruumi, selle kohta, et vokalist teeb produtsendi lool kaasa. Tänapäeva mõistes on see puhas poplugu. Lugu jõuab Logic1000 oktoobrikuisele albumile "Confirmation!". Näis, kas popsingel kuulsa külalisega on lihtsalt erand, ja sarnaselt senistele singlitele läheb Logic1000 albumil tuttavamale pinnasele tagasi või liigubki popi poole.

Rebecca Black – "Waschesalon"

Kes ei tea, siis 15 aastat tagasi, enne kui tunti toortõlget "viraalne", looga "Friday" viraalseks läinud Rebecca Black teeb juba mitu head aastat särtsakat hüperpoppi. Reedel ilmus tema teine album "Age of the Exhibitionist". Kui hüper ta pop enam on, ei tea, aga igal juhul on kile, lääge, nähvav, hoogne ja bassine. Siinkirjutaja hinnangul on see alati olnud ka natuke liiga püüdlik, provokatiivne provokatiivse olemise pärast. Mitte, et muud moodi saaks provokatiivne olla kui provokatiivne olemise pärast, aga see tuleb kuidagi ära peita. Olla nii provokatiivne, et see ei paista välja. Black pole sellega päris 100 protsenti hakkama saanud. Ja täna, kus sarnase elektropopi turul tuleb iga aasta kamaluga konkurente juurde, on see olulisem kui varemgi.

Beyoncé ja Pharrell Williams – "Can I Watch You"

Beyoncé tähistab 20 aasta möödumist oma plaadi "B'day" ilmumisest. Sel puhul on antud välja pidulik kogumik, mis kolmekordistab algselt kümneloolise plaadi nii varem ilmumata lugudega kui ka juba ilmunud lugude hispaaniakeelsete versioonidega. Eriväljalaset juhatas sisse suvel singlina ilmunud Pharrelli produtseeritud "Morning Dew (Donk)" ning kroonjuveelina istub nüüd pika kogumiku keskel veel üks Pharrelli ja Beyoncé ilmumata jäänud koostöölugu "Can I Watch You". Palun veel!

Adéla – "Nicole Kidman"

Slovakialanna Adéla istub hetkel Billboardi singlite edetabelis 68. kohal ja uhkesti ka Eesti Spotify edetabeli 27. kohal. Seda singliga "Ain't In LA". Tuntuks sai Adéla teleprojektis "The Debut: Dream Academy", kus pandi kokku rahvusvaheline K-popi tüdrukuteansambel Katseye. Saates peaauhinnata jäänud kuid piisavalt tähelepanu saanud Adéla liitus Capitol Recordsiga ning avaldas sel reedel esimese täispika albumi "Prima". Popstaariks igapidiselt valmis Adéla soovis, et album kõlaks täpselt nagu 22-aastane tüdruk. Kas see ka nii on, saavad öelda 22-aastased tüdrukud. Igatahes kõlab album ka nii, nagu oleksid need laulud juba päris mitmel erineval kujul olemas. Äkki olid nad isegi olemas juba enne, kui keegi nad üldse kirjutas. Ei ole kunagi mitte-olemas olnud ja seega ei saa neid kunagi ka olemas olla. Seda justkui kinnitaks ka asjaolu, et hitt "Ain't In LA" ei jää mulle mitte kuidagi meelde. Aga äkki tuleb lihtsalt paar korda veel kuulata. Adéla arvatavat tormijooksu popstaarindusse see tõenäoliselt siiski ei peata.

Kasabian – "Soulmate"

Kuus aastat tagasi koduvägivallatsemise tõttu oma solistist ilma jäänud (solist vägivallatses ise) briti rokkbänd Kasabian ei anna alla ja avaldas kitarrist Sergio Pizzorno juhtimisel oma üheksanda albumi "Act III", mis on bändi kolmas ilma Tom Meighanita.

Miley – "Bass Persuades"

Miley ehk Miley Cyrus avaldab 18. septembril oma kümnenda albumi (33-aastasena!), mis kannab sama nime nagu uus singel. Alles möödunud aastal ambitsioonika ja julge poproki plaadiga "Something Beautiful" välja tulnud Cyrus võtab nüüd ühe käe vangu Britney Spearsi ja teise Lady Gaga ning astub tantsupõrandale.

Lisa – "SaWaDiKa"

Uus nädal uus soolosingel endiselt Blackpinki liikmelt. Seekord siis Lisa, häbise ja bassise räpilooga, mille ilmumisest Youtube'i on kirjutamise hetkel möödas 12 tundi. Selle ajaga on lugu kogunud 37,6 miljonit vaatamist. Pöörane. Me võime suusoojaks siin ja seal rääkida, kui suur on K-pop, aga me vist tegelikult ei hooma, kui suur see päriselt on.

Dizzee Rascal – "Foxtrot Oscar"

Möödunud nädala uue muusika reedes kujutasime ette, kuidas võiks kõlada Dizzee Rascali muusika, kui ta alustaks selle tegemist aastal 2026. Sobilikult on meil nädal hiljem võtta kõrvale muusika, mida juba legendaarne Rascal 2026. aastal päriselt teeb, sest väljas on uus album "We Want Bass", mis on grime'i-mehe üheksas. Ei saa öelda, et energiat nüüd noortest vähem oleks. Ehk on seda isegi rohkem või on see olemuselt valjem. 41 minutit korralikku karglemist.

Jisoo – "Click"

Ja veel Blackpinki! Lisa, Jennie ja Rose kõrval kõige vaiksemat soolokarjääri ajav Jisoo tuli samuti välja uue looga. Kena arianagrandelik moodne süntpop.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.