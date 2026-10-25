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Galerii: Keila-Joa lossis avati moeajaloo muuseum

Muuseumid
Keila-Joa lossis avati moeajaloo muuseum
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120 pilti
Muuseumid

22. oktoobril avati Eesti esimene moeajaloo muuseum, mis on pühendatud ajaloolise moe pärandile, eri ajastute esteetikale ja moemaailma kujundanud lugudele.

Muuseum kasvas välja Keila-Joa lossi Schloss Fall ja Aleksandr Vassiljevi Pariisi fondi koostööst, mille tulemusena on lossis juba kümme aastat eksponeeritud eri ajastute silmapaistvaid moeajaloo näitusi.

Avanäitus kannab pealkirja "Red carpet – ballisaalidest filmigaladeni" ja seob kokku belle époque'i kõrgmoe, Hollywoodi kuldjastu glamuuri ja rahvusvaheliste filmifestivalide atmosfääri.

"See avab, kuidas mood peegeldab ajalugu ning kuidas rõivad, disainerid ja filmistaarid kujundavad meie arusaamu ilust, elegantsist ja pidulikust hiilgusest," ütles lossi omanik Andrei Dvorjaninov.

Muuseumis on väljas ligikaudu 70 kleiti eri kümnenditest, lisaks ehteid, kingi, käekotte, tiaarasid ja ajastukohaseid portreesid. Näha saab Marlene Dietrichi ja Gloria Swansoni kleite ning Marilyn Monroe ja Audrey Hepburniga seotud rõivaid. Erilisel kohal on legendaarse kostüümikunstniku Gilbert Adriani looming.

Eraldi tuba on muuseumis pühendatud ka PÖFF-ile, kus on väljas moekunstnik Kirill Safonovi kavandatud kleidid, mida PÖFFi asutaja Tiina Lokk on kandnud festivali avatseremooniatel. Väljapanekut täiendavad Erlend Štaubi fotod, millel on kujutatud Pimedate Ööde filmifestivali musta vaiba külalisi ja melu.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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