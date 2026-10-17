Galerii: Kerli Jõgi ja Annika Kiidroni ühisnäitus uurib lugude lõpetamatuse viise

Jakobi galeriis avati Kerli Jõgi ja Annika Kiidroni ühisnäitus "Lõputa lood", kus on eksponeeritud tekstiilikunstnik Annika Kiidroni tikandid ja kunstnik Kerli Jõgi raamatuköited.

"Lõputa lood" on kahe kunstniku Kerli Jõgi ja Annika Kiidroni ühisnäitus, milles autorid uurivad lugude jutustamist ja nende lõpetamatuse viise. Moekunstnikuna töötab Kiidron igapäevaselt mustrite ja tikanditega ning räägib oma loomingus lugusid nostalgiast, lapsepõlvest ja isiklikest hetkedest. Isiklikkus ei puudu ka Jõgi töödest, milles on esindatud tema linnaaia taimed, mille keskel veedaks ta meelsasti kõik võimalikud vabad hetked.

Kui Kiidron töötab tekstiiliga ja loob niidist tihedalt töödeldud pindasid, siis Jõgi töötab paberil ja tõlgib lood joonte ja tekstureeritud pindade kaudu paberile. Näitusel on eksponeeritud kahemõõtmelised tikitud pildid ja kolmemõõtmelised vabavormilised raamatuköited.

Kerli Jõgi on noorema põlvkonna köitekunstnik, kelle loomingus on seotud lihtsad kujunduselemendid eksperimentaalsete köitestruktuuridega. Jõgi käsitleb raamatut kui kunstiobjekti ning tõstatab küsimuse sellest, milline raamat üldse olla võib. Tema viimasel isikunäitusel "Viibin puhkusel, vastan esimesel võimalusel" (2025) olid eksponeeritud visandlikud ja vabavormilised raamatuköited.

Annika Kiidron on sotsiaalkriitiline kunstnik ja disainer, kelle loomingut iseloomustab leid- ja jääkmaterjalide vääristamine. Oma praktikas uurib ta mateeria, inimese ja ühiskonna vahelisi suhteid, väärtuse muutumist ning sotsiaalseid ja isiklikke teemasid.

Näitus jääb avatuks 13. novembrini.