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Kultuuriportaal soovitab: Mati Põldre "Kevad südames" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Kevad südames
Kevad südames
Kultuuriportaal soovitab

Eesti kinoloos me Mati Põldrest liiga tihti ei räägi, tema vahest tuntuima filmi "Need vanad armastuskirjad" väärib aga Põldre 90. sünniaastapäeva puhul meenutamist ka 1984. aastal valminud telefilm "Kevad südames", mille nooruslik pöörane energia on nakatav.

Muusika-, laulu- ja tantsuküllane film viib meid lastekoori suvelaagrisse, kus käivad ettevalmistused taidlusülevaatuseks. Mängitakse "Kevadet" ja nii mõneski poisis-tüdrukus võib ära tunda Paunvere kooli kangelastele omaseid jooni.

Filmis kõlab peaosalise Toomas Uibo imekaunis lauluhääl, esineb lastekoor Ellerhein ja tantsivad Palestra tantsutüdrukud. Stsenarist Hans Luik, heliloojad Ülo Vinter ja Tõnis Kõrvits, osades teiste seas Tarvo Krall, Feliks Kark, Leelo Keevallik ja Rein Malmsten.

"Kevad südames" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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