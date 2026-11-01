X!

Hannele Valkeeniemi: enamiku soomlaste jaoks algas Eesti avastamine laulva revolutsiooni ajal

kultuur
Hannele Valkeeniemi
Hannele Valkeeniemi Autor/allikas: Joosep Ints
kultuur

Kui eestlased said Soome televisiooni vahendusel põhjanaabrite elu tundma õppida juba 1970. aastatel, siis enamiku soomlaste jaoks algas Eesti avastamine alles laulva revolutsiooni ajal, rääkis Soome Instituudi juhataja ja pikaaegne Yle ajakirjanik Hannele Valkeeniemi Tallinna teletornis toimunud fookuspäeval "Välismaine nõukogude aeg".

Valkeeniemil endal on Eestiga pikaajaline side. Esimest korda tuli ta siia 1992. aastal, kui avanes võimalus asuda praktikandina tööle Eesti Raadio soomekeelsete saadete toimetusse.

"Raadio on süüdi, et ma endiselt siin olen. Tahtsin näha seda riiki seestpoolt ja kui see võimalus avanes, ei oleks ma tahtnud seda kasutamata jätta," meenutas ta.

Eesti ja Soome ringhäälingu koostöö alguseks võib Valkeeniemi sõnul pidada 1929. aastat, mil Tallinnast edastati Soome jumalateenistus. Tegemist oli otseülekandega, mida ei salvestatud, ning selle keel polnud eesti ega soome, vaid kirikuslaavi keel. Juba mõni aasta hiljem jõudsid Tallinnast tehtud saated märksa laiema publikuni. 1933. aastal toimunud Euroopa kontserti vahendati Valkeeniemi sõnul 12 riiki.

Kahe maailmasõja vahel oli Eesti ja Soome raadiokoostöö palju tihedam, kui praegu sageli teatakse. Omavahel vahetati noote, heliplaate ja reportaaže ning korraldati kunstnike külaskäike. Eesti raadios toimusid Soome päevad ja Soomes Eesti päevad.

Koostöö ulatus ka kooliraadiosse, kus Eestis anti soome keele ja Soomes eesti keele tunde. "Mulle endale oli üllatus, kui tihe meie ühine ajalugu enne teist maailmasõda tegelikult oli. Sellest teatakse suhteliselt vähe," tõdes Valkeeniemi.

Teine maailmasõda ja Eesti okupeerimine muutsid senise koostöö olemust. Valkeeniemi sõnul algas peaaegu kohe propagandasõda, milles kasutati nii raadiot kui ka hiljem televisiooni.

Pärast sõda sai Yle esimeseks naispeadirektoriks Eestis sündinud kirjanik Hella Wuolijoki, sünninimega Ella Murrik. Samal ajal hakati Nõukogude Eestis tootma Soome kuulajatele suunatud soomekeelseid raadiosaateid.

Soomekeelsed telesaated algasid Eesti Televisioonis juba 1956. aastal, samal ajal kui regulaarsed telesaated jõudsid Soomes eetrisse kaks aastat hiljem.

"Me teame väga hästi, kui oluline propagandamasin on Venemaal praegu. Tollal töötas see samamoodi nii raadios kui ka televisioonis," rääkis Valkeeniemi.

"Naapurivisast" kujunes kahe riigi ühine fenomen

Ringhääling ei kandnud üle Soome lahe siiski ainult propagandat. Selle kaudu jõudsid Soome ka Eesti muusika ja kultuur. Näiteks on just raadiol oluline roll selles, et "Saaremaa valss" sai Soomes sedavõrd tuntuks. Georg Ots hakkas laulu esitama soome keeles ning salvestis anti kaasa 1956. aastal Soome sõitnud kultuuridelegatsioonile.

"Sellest sai ülipopulaarne "Saarenmaan valssi". Kõik laulavad seda ja praeguseks on see meie ühine valss," tõi ta välja.

Eesti ja Soome vahel korraldati ka ühiseid kontserte ning muusikasaateid. Kuigi nende tegemine toimus Nõukogude Liidu seatud piirides, andis see mõlema riigi inimestele võimaluse näha ja kuulda teisel pool lahte toimuvat.

Üheks Eesti ja Soome ühise teleajaloo eredamaks näiteks kujunes 1966. aastal alanud mälumäng "Naapurivisa". Saade muutus mõlemas riigis erakordselt populaarseks ning võistlejaid oodati esimesel korral tagasi plakatitega. "See oli fenomenaalne. "Naapurivisa" muutus nii populaarseks, et just sellepärast pidi see lõppema."

"Naapurivisale" järgnesid teised Eesti ja Soome ühised mälumängud ja teadmistevõistlused. Koostöö jälgi võib Valkeeniemi sõnul näha ka tänaseni eetris olevas "Mnemoturniiris", mis sai alguse 1967. aastal ning mille üheks eeskujuks oli Soome mälumängusaade.

Üle Soome lahe sündis ka mitmeid ühiseid meelelahutussaateid. Nende hulka kuulus "Õhtutähed", mida juhtisid Reet Linna ja Mikko Alatalo.

Espoo telemast avas Eesti vaatajatele uue maailma

Eesti televaatajate jaoks algas uus ajajärk 1970. aastate alguses, kui Espoo telemast muutis Soome televisiooni signaali Põhja-Eestis kättesaadavaks. Kodudesse jõudsid Soome saated, lääne filmid, muusika, reklaamid ja uudised.

Soomes ei pruugitud alati isegi teada, kui suur publik Yle saadetel teisel pool lahte oli. Eestlaste jaoks sai Soome televisioonist oluline aken välismaailma, kuid soomlaste põhjalikum tutvumine Eesti elu ja kultuuriga algas seevastu märksa hiljem, laulva revolutsiooni ajal.

Eesti vabanemise eel ja järel hakkas Soome meediasse jõudma varasemast rohkem vahetuid reportaaže, dokumentaalfilme, intervjuusid ja saatesarju, mis tutvustasid Eesti elu ning ajalugu. Kui eestlased tundsid Soome televisiooni kaudu põhjanaabrite maailma juba põhjalikult, siis paljude soomlaste jaoks algas Eesti avastamine alles iseseisvuse taastamise ajal.

Viimastel aastatel ei ole Eesti ja Soome raadio- ning telekoostöö Valkeeniemi hinnangul olnud enam nii ulatuslik kui varasematel kümnenditel. Ta sooviks, et Yle ja ERR-i kanalid ja muu ringhäälingute sisu oleks kergemini kättesaadav lahe teisel kaldal.

"Ma tean, et see on keeruline ja kallis ning koosneb tuhandest tükist. Aga unistamisel ei ole piire, nii nagu signaalil ei ole piiri," märkis ta.

**

Hannele Valkeeniemi täispikka ettekannet saab vaadata ERR-i kultuuriportaalis.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:57

Meelis Kubits: Sirbi tasuta lugeja ei soovi maksta tasu Sirbi tegijale

13:20

Hannele Valkeeniemi: enamiku soomlaste jaoks algas Eesti avastamine laulva revolutsiooni ajal

11:13

Arvustus. Kas aforism päästab maailma?

09:39

Arvustus. Piiritu ilu ja inimlikkus

09:18

Keelesäuts. Koduselt koputav kotermann

09:05

Kitty Florentine: mõte, et muusika ja poliitika ei käi kokku, on individualismi tulem

31.10

Selgusid Eesti Kirjanike Liidu noorte tõlkevõistluse võitjad

31.10

Taavi Arus: Jüri Järvet elas kohati rokkstaari elu

31.10

Galerii: Von Krahl tähistas sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

31.10

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

31.10

Galerii: Von Krahl tähistas sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

09:05

Kitty Florentine: mõte, et muusika ja poliitika ei käi kokku, on individualismi tulem

31.10

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

31.10

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

28.10

Suri metallikunstnik ja skulptor Kaie Parts

31.10

Selgusid Eesti Kirjanike Liidu noorte tõlkevõistluse võitjad

31.10

Nädala album. Prodigyboys näitab "Tiigri" tuules oma mitmekülgsust

30.10

Erik Roose: Soome televisioon andis eestlastele ettekujutuse teistsugusest ühiskonnast

30.10

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

31.10

Galerii: EKA galeriis avati mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo