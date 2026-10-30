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Pildid: Maarjamäe lossis avatud ülevaatenäitus tutvustab Eesti portselani ajalugu

Muuseumid
Maarjamäe loss avatud ülevaatenäitus tutvustab Eesti portselanitööstuse ajalugu
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26 pilti
Muuseumid

29. oktoobril avas Eesti Ajaloomuuseum Maarjamäe lossis ülevaatenäituse "Valge kuld. Eesti portselani lugu", mis tutvustab Eesti portselanitööstuse ajalugu.

Anne Ruussaare kureeritud näitusel eksponeeritakse enam kui 700 meie disainiklassikasse kuuluvat haruldast eset alates 18. sajandist kuni tänapäevani. Näitusel käsitletakse kõiki olulisemaid ettevõtteid ja neis töötanud tuntumaid kunstnikke ning meistreid. Kuna portselani puhul on tähtis selle dekoreerimisviis ja märgistus, on omaette alajaotusena põhjalik ülevaade kaunistamistehnikatest ning Eestis kasutatud märkidest ja signeeringutest.

Näitus "Valge kuld" tutvustab vaatajatele, kuidas kaunid, kohalikku märgistust ja vahel autori signatuuri kandvad portselanesemed eestlaste kodudesse jõudsid ja püüab ühtlasi vastata küsimusele, miks see välismaine materjal meile nii omane on.   

Näitusel on väljas esemed Eesti ja  Läti muuseumidest ning paljudest erakollektsioonidest, mõned  neist on avalikult eksponeeritud esmakordselt.  

Kuraator Anne Ruussaare kõrval kuulusid näituse meeskonda graafiline disainer Kätlin Tischler-Süld ja projektijuht Marje Jürgenson.

"Valge kuld" on Maarjamäe lossis avatud kuni 27. märtsini 2027.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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