Michael Pärdi ja Argo Valsi muusikasoovitused: Shelton Sanist Eduard Tubinani

Midagi toimub iga päev , heast kultuurist on võimalik osa saada aastaringselt ja kõikjal Eestis. Alustame juba startinud Vabariigi Pillimeeste üle-eestilisest tuurist: Juhan Uppin & Martin Arak. Kaks Vabariigi Pillimeheks valitud muusikut - 2018. aastal ajaloo esimese Vabariigi Pillimehe tiitliga pärjatud Juhan Uppin ning 2020. aastal tiitli omanikuks saanud Martin Arak tuuritavad rahvamajades ja kultuurikeskustes üle Eesti, Tallinna Nõmme kultuurikeskusesse jõuavad pillimehed 19. novembril. Juhan Uppin ja Martin Arak loovad muusikaga me rahvale ja kultuurile omase, lähedase ja intiimse keskkonna.

18. novembril on Philly Joe's jazziklubi laval Kirke Karja, Raimon Mägi ja Karl-Juhan Laanesaar aka klaver/kontrabass/trummid. Argo Vals: Kuulsin triot suvisel Sõru Jazz'il ja nende esitus hoidis mu tähelepanu laval toimuval kontserdi algusest lõpuni. Nad kolmekesi eraldi on juba nii väärt muusikud, et lahe on kuulda, mida mõtlevad ja teevad ühiselt. Muusikaline flirt klassika, progerocki, traditsioonilise jazzi ja eksperimentaalmuusikaga. Põnevad helikäigud suudavad kuulajaid kõnetada ega hirmuta oma akadeemilise keerukusega.

Tutvustamist mittevajavate interpreetide nimekiri jätkub Eesti Muusika Nädalal toimuvatel autorikontsertidel, mille seast tõstame esile Eduard Tubina autorikontserdi 27. novembril. Michael Pärt: Eduard Tubin kehastab oma loomingus 20. sajandit. Esialgu ta avab ja otsib end, liigub seejärel avangardismi ning naaseb harmoonilise muusika juurde. Tema muusika väärib palju laiemat kuulajaskonda, aga paraku ei kohta seda kontsertlavadel piisavalt sageli.

21. novembril on võimalik osa saada unikaalsest filmimuusika sündmusest: reaalajas muusika loomine Jaan Tootseni dokumentaalfilmile Fred Jüssist. Tunnustatud helilooja ja pianist William Goldstein (USA) vaatab Arvo Pärdi Keskuse laval esimest korda "Olemise ilu" ja loob sellele reaalajas muusika. Ainult Sel Ühel Õhtul.

Varajase muusika festivalil Tallinn feat. Reval Mustpeade majas on võimalik kuulata theorbo-solisti Matthew Wadsworth'i (UK) kava "Echos in Air". Wadsworth üles astunud enamikel Euroopa ja Suurbritannia kontsertlavadel ning festivalidel. Tema salvestatud albumid on saanud rahvusvahelist positiivset kriitikat ja on osutunud kolmel korral valituks Gramophone Editors Choice rubriiki (parimad klassikalise muusika albumid).

Fatamorgaana on fenomen, mis lavastab reaalsust ning seejärel haihtub äkk-ootamatult. Tavaliselt juhtub see külmale ööle järgneval hommikul, kui kõrbe külm asendub koidupuna saabudes kõrbe kuumusega, /-/ Varajase muusika kõrval julgeme soovitada värsket originaalloomingut Mihkel Maripuult, kelle isikunäitusel " / " Draakoni galeriis helil suur roll - näituseruumi on püstitatud sealse keskkonnaga sobituvad kõlarid ning Mihkel on loonud näitusele helikujunduse.

Lõpetuseks uudiseid Tallinnast kaugemalt: Eesti Jazziliit tegutseb väsimatult kõikjal Eestis. Näiteks, 25. novembril toovad nad Rapla kultuuriklubis BAAS lavale Karl Petti trio. Argo Vals: Kitarristi ja helilooja Karl Petti uue ansambli liikmed on varasemalt koos mänginud mitmes teises ja suuremas ansamblis ligi kümne aasta jooksul ning tunnetavad üksteise pillimängu süvitsi. Kolmekesi muusika laval esitamine ja terviklikult kõlamine on kõigile muusikutele paras väljakutse, sest sellise koosseisu puhul pole kuhugi varjuda - kõik liikmed toetuvad teineteisele ja sõltuvad teineteisest. Olen Karli loominguga pikaaegselt kursis, ta suudab oma erinevaid koosseise mängima panna kaunilt, dünaamiliselt ja nüansirikkalt. Trio kõlapilti iseloomustavad minimalism, indie, ambient, djent, psühhedeelia ja polüfoonia.

Ja juba sel laupäeval, 5. novembril tähistab oma 20 tegevusaastat Tallinna mürarocki ansambel Shelton San. Sel korral küll kirjanduslinnas Tartus Genialistide klubis ja koos Eesti underground-metali kõige toekama duoga Talbot, mis on elu keerdkäikude tulemusena jõudnud tagasi algse koosseisu juurde. Seda on mitmed teist oodanud!

PS! Eesti Kontserdi juht Kertu Orro lubas kuu aega tagasi rohkem infot koolikontsertide kohta. Täidame tema lubaduse: Eesti Kontserdi populaarsed üle-eestilised koolikontserdid toimuvad nüüd ka Tallinna koolides! Külla tulevad Reigo Ahven, Hans Christian Aavik, Mick Pedaja, Sander Mölder jpt. Muusikaõpetajad, see on hea võimalus arendada laste ja noorte hulgas muusika kuulamist ja edendada kaasavat muusikaharidust. Viva la musica!