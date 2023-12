Roman Demtšenko kultuurisoovitused: Hüpnosaurusest Sveta Baari viimaste päevadeni

Sellel nädalal, 9. detsembril toimub Paavli Kultuurivabrikus teist korda majasisene klubiseeria üritus Paavli.CLUB, kus astub lavale Hollandi diskor Mad Miran, kelle energiast pakatavad esinemised kõnetavad üle generatsioonide erinevate taustadega publikut.

Klubimuusikasari Vürts toob 15. detsembril klubisse HALL Saksamaa tantsumuusika suurkuju Patrick Masoni. Kollektiivi üritused väärivad eraldi tunnustust nende professionaalse ja tipptasemel produktsiooni eest, kus kasutatakse sageli videokunsti ja visuaali viisil, mida Eesti klubimaastikul tihti ei kohta.

Samal päeval Vürtsiga toimub Paavli Kultuurivabrikus heategevuslik kontsert "Bold Lines Save Lives", kus astub üles laiendatud koosseisus Elephants From Neptune, GOK2 ja Dreamkrusher. Avastamisrõõmu ja head tunnet jagub ka teistele — kogu ürituse tulu annetatakse Peeteli Noortekodule.

20. detsembril taaselustatakse Aivar Tõnso legendaarne projekt Hüpnosaurus klubis Uus Laine, kus teiste seas astuvad üles nii Ellen Vene kui ka Algorütmid.

Kaks päev hiljem, 22. detsembril toimub Alexela Kontserdimajas kontsert "Eesti Gruuv 1970-80ndad", mis vaatab tagasi eelnimetatud perioodi ajalukku. Pidulik segu jazzi, funki ja soul'i loob kauni eelõhtu jõuludeks.

Samuti teatas Sveta Baar, et paneb oma uksed kinni peale kuut aastat aktiivset tegevust. Detsember on Sveta viimane kuu ning kuuldavasti on oodata väga huvitavat programmi, mis kuulutatakse lähiajal välja. Tasub kindlasti veel mõned viimased korrad seal rahva ja muusika pärast kokku tulla, enne kui see võimalus täielikult kaob.