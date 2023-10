Aneti kultuurisoovitused: Yasmyn, Fotografiska ja Sofia Rubina

Tallinn kannab alates 2022. aastast muusikalinna tiitlit. Selle valguses jagavad Tallinna kultuuritegijad igal kuul soovitusi, millele tähelepanu pöörata. Oktoobris jagab kultuurisoovitusi Anett, kes andis koos Frediga välja albumi "Read Between The Lines".

Yasmyn värske album "Round III" on kuulamissoovitus kõigile! Olen Yasmyni suur fänn olnud algusest peale ja mul on olnud suur au temaga ka koostööd teha. Laulja, kes on nii erilise häälematerjali ja lavalise olekuga, laulja, kes alati üllatab ja ei jäta oma hingestatusega kedagi külmaks. Tegemist on tõesti väga mõnusa ja kontseptuaalselt tervikliku albumiga, mille muusika on nii eneseteadlik ja jõuline, aga samas ka haavatav.

Fotografiska on üks mõnusamaid paiku, kus näiteks nädalavahetust veeta - üksi või sõpradega, vahet ei ole. Sealt saab eranditult alati nii mõnusa laengu ja vajaliku koguse inspiratsiooni. Näiteks avati äsja Toomas Volkmanni seni suurim isikunäitus "Täis minevik", mida plaanin kindlasti nautima minna.

Romaan "Daisy Jones & The Six" on minu meelest ideaalne lugemine just jahedatesse sügisõhtutesse. Väga kaasahaarav romaan, mis viib 1970ndate muusikaskeene telgitagustesse läbi ühe erilise rokkbändi ja nende solisti puudutava loo.

Sofia Rubina "I Am Soul". Jazzkaare raames toimus Kumu Auditooriumis Sofia Rubina kuuenda albumi "I Am Soul" esitluskontsert. Sofia on meeletult ägeda häälega ja kordumatu energia ja lavaolekuga laulja. Ootan väga kuulda tema uut albumit, mille kohta on öeldud, et žanriliselt on tegemist modernsema, crossover-kõlaga plaadiga, mis ühendab jazz'i, soul'i, gospel'i ja popi.

Kontsertide lainel jätkates ei saa ma siinkohal mainimata jätta, et oktoobri lõpus on meil suur-suur rõõm esitleda koos Frediga meie septembris ilmunud ühist albumit "Read Between The Lines".