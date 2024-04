Eva Johanna Lepikovi kultuurisoovitused: Jazzkaar, Paavli Kultuurivabrik ja Manna

Jazzkaar

Aprill on Tallinnas põhimõtteliselt üks suur festival, sest juba enne seda, kui TMW-elamuste elevus vaibuda jõuab, alustab Jazzkaar ja 21.-28. aprillini saab selle raames nautida maailmatasemel jazz'i. Omalt poolt tõstaksin eriti esile lummava Portugali laulja Maro, keda mõned kuud tagasi Eurosonicul nägin ja kes nüüd 23. aprillil Tallinnas esineb. Nopiks programmist välja veel saksofonist Maria Fausti & taanlasest trummar Kresten Osgoodi äsja loodud duo ja eriti värvilise bassist-vokalist Mononeoni USAst.

Paavli Kultuurivabriku programm

Umbes 90 protsenti minu salvestatud Facebooki ürituste kalendrist moodustab püsivalt Paavli Kultuurivabriku programm. Rõõm, et mitmed aprillikuised sündmused, mida hea meelega soovitaksin, on juba välja müüdud. Seevastu pileteid jätkub veel näiteks 12. aprillil Austraalia-Islandi eksperimentaal-elektroonik Ben Frosti kontserdile, 21. aprillil helimaastike looja William Basinski või õhtu varem, 20. aprillil alati imelise Erki Pärnoja esinemistele.

Manna "76tape"

Muusikasoovituste lõpetuseks: äsja ilmus Manna värske album "76tape". Manna näol on tegemist on ühe põnevaima Eesti artistiga, kelle muutumist ja arengut on üle aastate olnud tohutult põnev jälgida. Manna ja produtsent Markus Palo looming on niivõrd emotsionaalne, mitmetahuline ja lihtsalt tõsiselt hea ning ka uus album pole erand.

"Nende meeltes on lõputu universum"

Jaanuaris käisime TMW tiimiga Kumus, kus näitusel "Nende meeltes on lõputu universum" tegi meile tuuri muuseumi direktor ja näituse kuraator Sirje Helme. 24. aprillil on veel viimane võimalus sellist erilist ja harivat kuraatortuuri kogeda ning Itaalia transavangardi ja Eesti ekspressionismi seostesse sukelduda. Lisaks on vahepeal Kumus üles pandud Elisàr von Kupfferi ja Jaanus Samma näitus, ning läbi saamas Melanie Bonajo "Kui keha ütleb Jah+", mida kavatsen ise ja soovitan ka teistel vaatama kiirustada.

"Hora lupi"

Kunstist rääkides tuleb kindlasti ka ära mainida, et aprillis avatakse Veneetsia Biennaalil Edith Karlsoni näitus "Hora lupi", seega üks kunsti-, toidu- ja veinireis itaaliasse tasub lähiajal ette võtta.

"Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas"

Ja lõpetuseks ka nostalgialaksu, sest ei saa üle ega ümber kultusklassiku uuest tulemisest, kui kinolinadele jõuab "Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas".