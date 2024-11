Aprillis esineb Niguliste kirikus ambient'i pioneer William Basinski

"September 23rd" on esimene väljaanne Basinski uues sarjas Arcadia Archive. Hiljuti avastatud album on salvestatud 1982. aasta septembris tema Brooklynis Dumbo linnajaos asuvas katusekorteris. "See oli uskumatult viljakas aeg ühele noorele ja pöörasele kuningannale New Yorgis," meenutab Basinski.

Klassikalise klarneti ja jazz-saksofoni haridusega Basinski sündis 1958. aastal Ameerika Ühendriikides Texase osariigis. Katoliiklikust perest pärit mees on helikunstnik, videokunstnik, klarnetist ja saksofonist, kes kasutab iganenud tehnoloogiat ja analooglinte, et luua kummituslikke ja melanhooliseid helimaastikke.

Tema diskograafiasse kuulub üks ambient-muusika legendaarsemaid teoseid, kaheosaline ja neljaplaadiline "The Disintegration Loops", mida peetakse üheks olulisemaks kaasaegse eksperimentaalmuusika väljalaskeks. Muusikat albumitelt "The Disintegration Loops" on esitatud ka orkestriga näiteks Metropolitani muuseumis ja Queen Elizabeth Hallis. Muuhulgas on Basinski kirjutanud muusika ka Robert Wilsoni ooperile "Marina Abramovići elu ja surm".

Niguliste kiriku kontserdi korraldab Dreamscape Festival, tänavu teist korda toimuv kahepäevane elektroonilise muusika festival, mis leiab aset 14.–16. veebruarini.