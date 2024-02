Paavli Kultuurivabrik valiti Euroopa 24 erilisema kontsertpaiga hulka

"Kuigi Paavli Kultuurivabrik pole ametlikult isegi aasta aega avatud olnud, andis Liveurope meile säärase võimaluse ning seda tänu meie raskele tööle ja usaldusväärsusele. See on kiitus kogu meie tiimi vankumatule pühendumusele ja missioonitundele," sõnas kultuurivabriku asutaja Roman Demtšenko. Seni oli Liveurope tiitlit kandnud möödunud aasta lõpus uksed sulgenud Sveta Baar.

Paavli Kultuurivabrik on möödunud suvel avatud uus ja värske kontsertpaik ning kultuurikeskus Paavli tänava lõpus. Endise kalatööstuse territooriumil paiknev kompleks pakub suurepäraseid võimalusi Euroopas tuuritavatele artistidele esineda ka Eestis ning on lühikese aja jooksul meelitanud kohale mitmeid artiste.

Esimese aasta jooksul on Paavlit külastanud näiteks Boy Harsher, Ewert & The Two Dragons, Sungazer, Algiers, Gameboy Tetris ja Mr. Eazi. 2024. Aastaks välja kuulutatud artistide seast leiab muuhulgas näiteks bändid ja esinejad nagu Godspeed You! Black Emperor, Chelsea Wolfe, William Basinski.

"Meie ambitsioon on muidugi keskendunud muusikale, aga ainult kontsertpaik või klubi me ei ole. Tahame luua terviklikku ökosüsteemi muusika jaoks ja pakkuda inimestele lihtsalt üht väga lahedat kohta kus külas käia," lisas Demtšenko, kelle kultuurivabrikus pakutakse ka klubiprogrammi, kirjandusprogrammi, kogukonnaaia üritusi ning püstijalakomöödiat.

Liveurope on üle-euroopaline algatus, mis toetab kontserdipaiku nende pingutustes edendada Euroopa muusikamitmekesisust. Algatus toetab ka noorte bändide ja esinejate karjääride edendamist, uute esinemisvõimaluste pakkumist ja tuurikaartide arendamist.