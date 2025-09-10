X!

Tuleval aastal astub Tallinnas taas üles Godspeed You! Black Emperor

Muusika
Godspeed you! black emperor
Godspeed you! black emperor Autor/allikas: Bandcamp
Muusika

Paavli kultuurivabrikus esineb 9. märtsil 2026. aastal post-rock'i ansambel Godspeed You! Black Emperor, kontserdil esitleb bänd oma uut albumit "NO​ ​TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28​,​340 DEAD".

Ansambel Godspeed You! Black Emperor avaldasa oma debüütalbumi "F♯ A♯ ∞" "G_d's Pee At State's End!" 1997. aastal, praeguseks on nad välja andnud kaheksa stuudioplaati. Bänd tegutses kuni 2003. aastani ja läks vahepeal ka laiali. 2010. aastal tulid nad aga uuesti kokku.

Nende seni viimane album "NO​ ​TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28​,​340 DEAD", mida esitletakse ka tuleval aastal Tallinnas, sai kriitikutel rahvusvaheliselt kiita ning jõudis ka ERR-i albumiaasta ülevaates mitme kodumaise kriitiku isiklikku edetabelisse.

Bänd jõudis esmakordselt Eestisse 2024, aastal, et esitleda oma eelmist albumit "G_d's Pee at State's End".

Toimetaja: Kaspar Viilup

