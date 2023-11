Tallinnas esineb rokkansambel Godspeed You! Black Emperor

Montrealis loodud bändi teine album "Lift your skinny fists like antennas to heaven" on muusikasõprade seas hinnatumaid albumeid ning toonud bändile ka väga pühendunud ja lojaalse kuulajaskonna.

Nende viimane, 2021. aastal ilmunud album "G_d's pee at state's end!" samuti kiidusõnadeta ei jäänud ning bänd hoiab post-rock maastikul endiselt olulist kohta.

Kokku on bänd 29 tegutsemisaasta jooksul andnud välja seitse albumit

Ametlikult on ansamblis 10 liiget, kellest kaks on pühendunud kontserdi ajal filmikaadrite esitamisele. Visuaalsed klipid on oluline osa ansambli esitusest ja seavad nende endi sõnul muusika õigesse konteksti.