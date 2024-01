Juunis esineb Tallinnas Ühendriikide gootifolk artist Chelsea Wolfe

California osariigist pärit Wolfe eksperimenteerib erinevate helide ja žanritega, mida ühendab temale iseäralik süngus. Ta on andnud välja kuus albumit, mille hulgast tuntumad on 2013. aasta "Pain Is Beauty" ja 2017. aasta "Hiss Spun".

Selle aasta 9. veebruaril ilmub seitsmes album, mis kannab pealkirja "She Reaches Out to She Reaches Out to She", mille eel on ilmunud ka juba neli singlit.

Tallinnas astub enne enne Wolfe'i üles ka Islandi post-punk ansambel Kælan Mikla.