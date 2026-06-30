Novembris esineb Tallinnas Ameerika gootimuusik Chelsea Wolfe

2010. aastal oma debüütalbumi avaldanud Chelsea Wolfe liigub oma muusikas doom'i, folgi, industriaali, elektroonilise muusika ja kummituslike ballaadide vahel. Viimase enam kui 15 aasta jooksul on ta avaldanud kaheksa stuudioalbumit.

Chelsea Wolfe on teinud koostööd selliste artistidega nagu Chino Moreno (Deftones), Xiu Xiu ja Converge. Tema muusika on kõlanud HBO sarjas Game of Thrones ning ta kirjutas koos Tyler Batesiga muusika A24 õudusfilmile "X".

Tallinnas esines Wolfe viimati 2024. aastal Paavli kultuurivabrikus. Seekord naaseb ta Helitehasesse uue loominguga. Hiljuti avaldatud singlid "The Dark" ja "Death Is Not the End" annavad esimese vihje artisti peagi ilmuvale üheksandale stuudioalbumile. Tegemist on Chelsea Wolfe'i esimese uue muusikaga pärast 2024. aastal ilmunud albumit "She Reaches Out to She Reaches Out to She".