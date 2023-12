Sveta Baari osanik Roman Demtšenko: kontsertklubisid suletakse üle Euroopa

Eelmisel nädalal teavitas Sveta Baari osanik Roman Demtšenko Terevisioonis, et kontsertklubi suleb uuest aastast oma uksed. Demtšenko vaatluste põhjal ei piirne probleemid ainult Eestiga ja trend raskuste tõttu uksi sulgevatest lokaalidest on vaikselt levimas üle Euroopa.

Majanduslikest keerukustest tingituna otsustati Sveta Baar uuest aastast sulgeda. Motiveeriv ei olnud Demtšenko sõnul ka uus arendus, mida Telliskivi rajooni plaanitakse. Kuigi kohe ehitustöödega ei alustada, ei oleks Demtšenko sõnul mõtet näha vaeva ettevõtte päästmise nimel, kui nii või naa peavad nad paari aasta pärast välja kolima.

Lisaks pandeemiast maha jäänud rahalisest kitsikusest, kummitavad ööklubisid ja alternatiivlokaale ka teistsugused koroona-aja pärandid. "Oleme otseselt mõjutatud ka inimeste käitumismustrite muutumisest. /.../ Inimesed ei käi enam nii palju väljas ja ei tarbi nii palju kultuuri kui 2019. aastal. Rohkem istutakse kodus," nentis Demtšenko ja lisas, et üldine külastatavus kukkus drastiliselt. Kui kontserdid veel elavad, aga ööellu inimeste tagasisaamiseks peavad lokaalid Demtšenko sõnul omavahel mingi kaasahaarava turundusnipi välja mõtlema.

Demtšenko juhib ka peamiselt kontsertidele suunatud lokaali Paavli Kultuurivabrik, millel läheb ka raskelt. Ta on pidevas kontaktis ka teiste lokaalidega ning üldiselt on olukord kõigil keeruline. Peamise ja esimese meetmena rõhutab Demtšenko taas käibemaksusoodustust kultuurisektorile. "Hotellide ja restoranide liit on omale selle soodustuse näiteks välja kaubelnud. Meil on nüüd tekkinud ka Eesti Ööelu Liit," selgitas Demtšenko, kelle sõnul võiks käibemaks jääda 14 protsendi juurde.

"Siin võib rääkida ka pikaajalisematest toetusmeetmetest, mida on vaja kuidagi välja arendada. Tallinna linn aitab meid muusikaprogrammiga kohtadele suunatud toetusmeetmega, aga siis on küsimus, et mis toimub näiteks Tartus või Viljandis. Seal ei ole. Muidugi võiks vaadata ka mingeid üleriigilisi meetmeid. Neid näiteid on väga palju, kus riik investeerib erinevatesse ööelukohtadesse – Berliin, London, kohad, kus ööelukultuur on olnud väga kõva osa majandusest ja lahutamatu elu osa. Siin on küsimus, et kas seda peetakse vajalikuks või mitte," ütles Demtšenko.

Nädala jooksul peale Sveta Baari sulgemise teadet, on Demtšenko märganud palju kontsertpaikade ja -klubide sulgemisi üle Euroopa. "Just lugesin, et üks Ühendkuningriikide ja üks Saksamaa kontsertklubi lähevad kinni. Tundub, et hakkab vaikselt muutuma üle-euroopaliseks trendiks," nentis Demtšenko.

Kuigi otseselt ei näe Demtšenko selles midagi halba ja pigem on normaalne, et vanade putkade asemele ehitatakse kallim ja tootvam kinnisvara, siis tavaliselt kannatab selle tõttu kõige rohkem just kultuurivaldkond. "Lihtsalt kahju, et see, mida viimased aastat on üles ehitatud, nüüd maha lammutatakse. Oleme saanud Euroopa mõistes juba selliseks riigiks, kuhu viitsivad tulla artistid, oleme olnud Sveta kontekstis platvorm kohalikele artistidele. Paljud tänased kõvad tegijad on seal ka nii-öelda üles kasvanud," selgitas Demtšenko.

Kuigi algselt sai Sveta Baar loodud entusiasmi arvelt, siis aastate pikkune raske olukord saab lõpuks motivatsioonist jagu. "Ei viitsi enam võidelda. See ei juhtu ju ülepäeva," tõdes ta. Lisaks sõi öine alkoholimüügipiirang Demtšenko andmetel Sveta Baari käibest ära 18,5 protsenti.