Kitty Florentine alternatiivmuusika skenest: see on paratamatus, et meil on teineteist vaja

Artist Kitty Florentine ja muusik ning kultuurikorraldaja Simo Atso leidsid Raadio 2 saates "R2 Pulss", et kuna Eesti alternatiivmuusika skene on väike, siis tuleb omavahel kokku hoida ning tekitada võimalusi üksteise aitamiseks.

Simo Atso sõnul on Eesti alternatiivmuusika skenel rasked ajad. "Õhtune vöönd pannakse kinni, korraldajatel on kolme peale 100 eurot kontol – kõik vinguvad. Mina tunnen, et just praegu on see hetk, mil hoolimata kõigest peaks tegema sellise ürituse, mis toob kõik kokku, annab võimaluse kõigile ennast näidata," tutvustas Atso 17. veebruaril Erinevate Tubade Klubis aset leidvat festivali Intrepid Extravaganza II, kus lisaks muusikutele kutsutakse ka näiteks kunstnike ja filmitegijaid enda loomingut esitlema.

"Terve selle asja mõte on see, et rambivalgust võetakse aina rohkem ära inimestelt, kes tahavad teha kunsti kunsti pärast ja me anname enda parima, et see kõik saaks esindatud," lisas Atso.

Eesti klubimaastiku osas sõnas Atso, et Paavli kultuurivabrik sündis mingil määral Sveta tuhast. "Sveta üritaski ennast repurpose'ida ju, aga see ei toiminud. Seda näeb praegu üle maailma, kuidas legendaarsed 50-55 aastat tegutsenud klubid lähevad järjest kinni, kuna kulud tõusevad ja inimeste mõtlemine muutub vähem optimistlikuks ja rahakotti analüüsivaks, mis kunsti puhul on ohtlik tee," arvas Atso.

"Me peaksime kõik panustama, et tervest maailmast ei saaks üks suur Power Hit Radio. Asjad, mis on tihtilugu teistsugused või ohtlikumad, on need, millest algavad uued trendid," sõnas ta.

Kitty Florentine tundis, et ta pole veel alternatiivmuusika skenes nii pikka aega olnud, et ta oskaks skene olukorra üle pikemat reflektsiooni anda. "Ma hoian väga endale. Ma võib-olla ei jälgi nii palju. Ma ei tunneta nii palju seda, kuidas me kogukonna või keskkonnana reageerime sellele, mis toimub," sõnas ta.

Kuna Eesti muusikamaastik on väike, siis on Kitty sõnul paratamatus see, et omavahel peab koostööd tegema. "See on paratamatus, et me seguneme, et meil on vaja teineteist, ja et me peame sellele otsa vaatama ja tegema koostööd. Selleks on aga vaja luua neid võimalusi, kus me saame kokku tulla, et teineteist aidata ja tundma õppida," rääkis ta.

Kitty Florentine astub 21. detsembril Erinevate Tubade Klubis esmakordselt üles live-bändiga. "Tundus põnev teha bändiga neid lugusid ja avastada, mida see formaat endast kujutab," sõnas Kitty Florentine. "Ma ütleks, et ta on väga teistmoodi ja mingil määral veel ägedam, sest seal on nüüd mingi ainult hetkes sündiv asi," arvas ta.

Lisaks Atsole teevad Kitty Florentine'i live-bändis kaasa Mattias Tirmaste, Karl Tammaru, Taavi-Peeter Liiv ja Mikk Uusmäe.