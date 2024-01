Eurosonicul astuvad tänavu üles Daniel Levi ja Kitty Florentine

ESNS toimub Hollandis Groningenis 17.–20. jaanauaril ja Eesti artistid osalevad festivalil juba viieteistkümnendat aastat. Teiste seas on Euroopa juhtival talendifestivalil üles astunud Ewert and the Two Dragons, Iiris, Mart Avi, Puuluup, Maarja Nuut, Tommy Cash.

Lisaks osaleb ESNS-il ka Eesti delegatsioon, mis koosneb Music Estonia, Tallinn Music Weeki, Raadio 2, UNESCO muusikalinna Tallinna ja e-residentsuse esindajatest.

ESNS on igal aastal Hollandis Groningenis toimuv Euroopa fookusega muusikavaldkonna festival ja konverents. Tänavu 38. korda toimuv festival esitleb üle 300 artisti, kellele elab kaasa üle 40 000 külastaja ja üle 4000 muusikatööstuse spetsialisti. ESNS on võtmetegija Euroopa artistide rahvusvahelise karjääri käivitamises ja pannud alguse näiteks Dua Lipa ja The xx'i edule.