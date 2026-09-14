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Jaan Rannapi koolilugude võistluse võitsid Kristi Jaanus ja Priit Põhjala

Kirjandus
Jaan Rannapi koolilugude võistluse võitjad.
Jaan Rannapi koolilugude võistluse võitjad. Autor/allikas: Kris Moor
Kirjandus

Tähekese ja Hea Lapse kevadel välja kuulutatud koolilugude võistlus sai punkti 12. septembril Tallinnas Kadriorus kirjandustänava festivalil, kus tehti teatavaks ja autasustati võistluse võitjaid.

Kokku laekus võistlusele 86 tööd. Žürii, kuhu kuulusid Ilona Martson, Kätlin Vainola, Anna-Magdaleena Kangro, Kadri Hinrikus, andis välja kaks esikohta, kaks teist kohta, kolm kolmandat kohta ja ühe eripreemia.

Esimese koha võitsid Kristi Jaanus ja Priit Põhjala, teise koha võitsid Kristi Jaanus ja Tiiu-Liisa Rummo, kolmanda koha pälvisid Andres Laiapea, Triinu Laan ja Kristel Kindsigo ning eripreemiaga tunnustati Kadri Leppa.

Ära märgiti veel 13 autori lood. Nendeks autoriteks on Els Heinsalu, Kertu Aland, Airi Truija, Laura Seedre, Tiiu Kitsik, Kerly Luige, Rita Mets, Inga Roos, Reeli Pärn, Juhan Voolaid, Liis Sein, Kadri Bank ja Johanna Iisebel Järvelill.

Nii võidutööd kui ka ära märgitud jutud ilmuvad lähiajal kas Tähekeses või Heas Lapses.

Konkursile olid oodatud lood kõigest, mis koolis toimub – sportimisest, ekskursioonidest, teatri või muuseumi ühiskülastusest, õpilaste ja õpetajate lihtsast või raskest elust, viperustest ja koerustest. Võistluse ainuke tingimus oli, et sisu oleks seotud kooliga ja kooliskäimisega.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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