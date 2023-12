Edith Karlson ja Raul Saaremets ehk Vana andis välja debüütsingli

Kunstnik Edith Karlsoni loomingutee on jõudnud muusikasse. Kuidas Edith Karlsonist sai Vana ei tea kunstnik isegi. ""Edith" siin midagi ei otsustanudki. Imelikul ja seletamatul kombel hakkas asi kerima, kuni jõudis sinna, et pidime uue nime valima," selgitas Karlson ERR-ile.

Uus kooslus – Vana – sündis olmelisest paratamatusest. "Kui peres on ühel stuudio ja teisel uhke lauluhääl, siis on paratamatu, et mingi hetk hakkavad ka lood tulema – nagu teatris, et kui laval on püss, küll see siis lõpuks ka pauku teeb," selgitas Saaremets.

Tegelikult sai Saaremetsa ja Karlsoni muusikaline koostöö alguse juba palju varem. "Vähetuntud fakt on see, Edith käis meil tegelikult ammustel Röövel Ööbiku aegadel ühes loos tausta laulmas. Kahjuks kaotas heliinsener selle salvestuse ära," meenutas Saaremets.

"Viimne ratsu" on uusversioon originaalis Ungari rokkansambli Skorpio loost "Igy szolt hozzam a dedapam", mis eestikeelse kuue sai omakorda ansamblilt Keeris. Vana loomingusse jõudis lugu autoraadiost teel Mustamäele. "Südame alt tõmbas mõnusalt õõnsaks, sest sobis nii hästi sellesse teekonda. Stuudiosse jõudes kuulasin muudkui uuesti, kuni tuli Kunstihoones üritus, kus koos Sigrid Saviga western-stiilis tantsuetenduse tegime. Raul oli ka seal ja niigi saigi "Viimne ratsu" esimest korda koos esitatud," meenutas Karlson.

Saaremetsa jaoks "Viimne ratsu", mis õigetele üritustele sattunud inimeste jaoks juba enne ilmumist hitiks sai, nii kergelt paika ei loksunud. "See oli Edithi valik loomulikult. Mul on lapsepõlvetrauma tõttu endiselt tõrge nõukogudeaegse estraadi vastu. Aga ei, ilus lugu," nentis Saaremets.

Plaadifirma bossi Kristopher Luigend kuulis lugu esimest korda Kaarel Valteri IDA Raadio hommikuprogrammist ja tegu oli armastusega esimest silmapilgust. Esitajad said talle teatavaks hoopis hiljem ja rõõm oli selle võrra suurem. "Teadsin kohe, et Vana päästab maailma. Edithi koolitamata lauluhääl tegi kõik nii palju suuremaks ja ilusamaks." Hirmust, et projekt jääb õhku rippuma, pakkus Sad Fun välja lugude väljalaskmine enda peale võtta.

Singli teiselt poolelt leiab Ajukaja produtseeritud kosmilist nukrust täis pala "Kuu maa". Saaremetsa sõnul lugu just igatsusest räägibki ja sellega nõustub ka vokalist ning sõnade autor Karlson. "Raul tegi selle tausta valmis ja ma kuulasin seda Nõmme metsas joostes. Oli varakevad ja mõistsin, et see ongi täpselt kevade ja maguse igatsuse lugu. Järgmine hetk laulsin juba sõnad peale," ütles Karlson.

Saaremetsa sõnul on lootust kuulda tulevikus Vanalt veel uut muusikat, ehk isegi pikemaid projekte ning lisaks esitluskontserdile Sveta baaris veel ülesastumisi.