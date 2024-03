Veneetsiaks valmistuv Edith Karlson: elame igapäevaselt hunditunnis

60. Veneetsia biennaalil esindab Eestit Edith Karlson näitusega "Hora lupi", mida eksponeeritakse Chiesa di Santa Maria delle Penitenti kirikus. Näitusel lahkab kunstnik inimese primitiivseid tunge nende banaalsuses ja pühalikkuses ning küsib lunastuse võimalikkuse järele maailmas, mis lunastust ei vääri.

Näituse pealkiri "Hora lupi" tähendab eesti keeles hunditundi ehk aega enne päikesetõusu. "See on siis umbes kolme-nelja ajal öösel, kui toimub asju, mida on võimatu seletada. Näiteks on see parim hetk ründamiseks. See on ka hetk, kui kõige rohkem sureb ja sünnib inimesi. See on hetk, kui sul läheb uni ära ja poolunes tulevad mingisugused mõtted, mida sul päeval niimoodi pähe ei lupsa. Minu arvates me praegu elame sellises hunditunnis igapäevaselt ja kõik need mõtted ja emotsioonid sinna kirikusse kaasa tulevad," selgitas Karlson ning lisas, et kiriku 11 meetrit kõrged laed lubavad tekkida monumentaalsuse tundel.

"Ma tahtsingi võtta sellest ruumist maksimumi – sinna tuleb kolm nelja meetri kõrgust müravat meest ja nende vahele ma teen hiigelmõõtudes suure ussilaadse olendi. Ma panen nad päris tihedalt üksteisega kokku ja mis ma tahan vaatajas tekitada... Esiteks, et sa tunned ennast hästi väiksena, sest kirik juba ise tekitab seda ja ka need kujud tekitavad tunnet, et sa oled pisike," lisas ta.

Edith Karlsoni näitust, mis on valminud koostöös Eero Epneriga, eksponeeritakse Veneetsias käesoleva aasta 20. aprillist kuni 24. novembrini.